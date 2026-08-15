Nacionales
El Salvador cerró el 14 de agosto de 2026 con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el viernes 14 de agosto de 2026 cerró con cero homicidios en El Salvador.
A través de una publicación en la red social X, la institución policial informó: «No se registraron homicidios en el país».
De acuerdo con la PNC, de los 14 días transcurridos hasta ayer en agosto, 11 han cerrado sin muertes violentas.
Como antecedente, el 14 de agosto de 2018, previo al primer gobierno del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportaron nueve muertes en una sola jornada.
Nacionales
Capturan a “el Lunático”, marero de Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Diego Armando Magaña Serrano, de 24 años, alias “el Lunático”, señalado de pertenecer a la MS13. La aprehensión se realizó ayer, viernes 14 de agosto, en la zona occidental de El Salvador.
De acuerdo con la institución policial, Magaña Serrano «intentaba reorganizar la pandilla y generar miedo entre los habitantes».
La PNC detalló, en una publicación realizada en la red social X, que el hombre fue capturado en la colonia Jardines de San José, en Cutumay Camones, Santa Ana Centro, donde presuntamente pintó grafitis alusivos a su grupo criminal.
Durante el procedimiento, a Magaña Serrano también se le encontró un cuaderno con amenazas. Al menos una de las expresiones de intimidación escritas fue compartida en imágenes por la Policía en la publicación.
Tras su arresto, la corporación policial indicó que el detenido «será remitido por pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla».
Nacionales
Motociclista muere tras impactar contra un autobús en Zacatecoluca
Un hombre falleció esta madrugada luego de impactar con su motocicleta contra un autobús del transporte colectivo sobre la calle antigua a Zacatecoluca, en el sector de las Vueltas de Uluapa, en Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Personal local de Cruz Verde Salvadoreña acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia al motociclista. Sin embargo, la institución informó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En otro hecho, un motociclista resultó lesionado tras perder el control de la motocicleta y caer a un barranco en el kilómetro 27 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Guazapa.
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron al hombre, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
Nacionales
Asamblea Legislativa entrega reconocimiento a misión humanitaria en Venezuela
La Asamblea Legislativa realizó ayer, en el Salón Azul, una ceremonia de reconocimiento a los salvadoreños que participaron en la misión internacional humanitaria enviada a Venezuela para brindar asistencia tras los dos terremotos ocurridos el 24 de junio.
“Este día rendimos honor y gratitud a los hombres y mujeres que arriesgaron su integridad física para salvar la vida de nuestros hermanos venezolanos, que atendieron sin dudar el llamado humanitario del presidente [Nayib] Bukele”, indicó el presidente del congreso, Ernesto Castro.
Castro recordó la gravedad de la tragedia provocada por dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, registrados con menos de un minuto de diferencia.
El presidente de la Asamblea Legislativa destacó que el presidente Bukele decidió enviar una misión humanitaria conformada por el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador (USAR, por sus siglas en inglés) y la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES).
La brigada que trabajó en territorio venezolano estuvo integrada inicialmente por 300 personas, entre socorristas, médicos, enfermeras, policías, militares, psicólogos y elementos de la unidad canina. Posteriormente, se incorporaron más personas para mantener completa la brigada.
“Ustedes representaron un rayo de esperanza y de fe para muchas familias. Son héroes; arriesgaron su vida para salvar la de otras personas, y eso merece todo nuestro respeto”, afirmó Castro durante el reconocimiento.
El grupo salvadoreño puso sus conocimientos y habilidades al servicio del pueblo venezolano, afectado por una tragedia que dejó más de 6,000 ciudadanos fallecidos, 16,000 heridos, 17,000 damnificados, 70,000 personas atendidas en hospitales y cientos de edificios colapsados.
“Me siento orgulloso de poder compartir nacionalidad con todos ustedes héroes de la patria, porque se han convertido en embajadores del enorme cambio que está viviendo nuestro país. El mundo ahora sabe que El Salvador ya no es aquella tierra conocida por las tragedias o la violencia, gracias a ustedes El Salvador ahora destaca por ser una nación amiga”, expresó Castro durante su discurso en el Salón Azul del congreso.
La misión realizó labores de búsqueda y rescate y recuperación de víctimas, atención médica y prehospitalaria, traslado de pacientes, atención veterinaria, ayuda humanitaria, apoyo psicológico y social, remoción de escombros y apoyo logístico, entre otras tareas.
“Regresamos con una certeza de que detrás de cada uno de nuestros uniformes hay una historia servicio, sacrificio, compromiso y sobre todo de amor por la vida”, indicó Roberto Giovanni Cortez, líder y jefe de la misión, al agradecer en nombre del grupo el reconocimiento.