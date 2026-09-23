Nuevos vínculos para la inversión

La Procuraduría General de la República (PGR) reporta que del total de las demandas por cuotas alimenticias presentadas ante la institución entre el 1.° de enero de 2025 y el 31 de agosto de este año el 92.1 % corresponde a hombres y el 7.9 % a mujeres.

De acuerdo con las cifras de la PGR, durante 2025 recibieron 11,462 demandas de cuotas alimenticias, de las cuales, 10,544 fueron en contra de hombres y 918 en contra de mujeres.

Mientras que, entre el 1.° de enero y el 31 de agosto de este año, el acumulado de demandas recibidas asciende a 5,751, de las cuales 5,317 fueron contra hombres y 434 contra mujeres. Sumando los dos períodos, entre 2025 y 2026, la PGR totalizó 17,213 de mandas de cuotas alimenticias recibidas, de las cuales, 15,861 son contra hombres y 1,352 son contra mujeres.

La cuota alimenticia establecida en el artículo 248 del Código de Familia debe cubrir necesidades de sustento, vivienda, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. El beneficiario no solo puede ser un hijo, sino la cónyuge, los hermanos y padres.

«El pago podrá efectuarse mediante depósito personal o por medio de retención de planilla, según la modalidad designada», explicó Álex Mejía, procurador especializado de familia de la PGR.

En estos casos, el dinero está disponible de inmediato. «Este mecanismo permite que la persona beneficiaria disponga de su cuota alimenticia desde el momento en que la persona alimentante realiza el depósito correspondiente, favoreciendo una gestión más ágil y eficiente», afirmó Mejía.

Aunque tradicionalmente es mayor el número de hombres demandados en las sedes de la PGR, también se registraron casos en contra de mujeres, quienes son obligadas a responder económicamente por sus hijos.