Conductor queda atascado sobre separadores tras perder el control en la alameda Juan Pablo II

Una pareja que circulaba en motocicleta resultó lesionada la tarde-noche del sábado al colisionar con un vehículo en el kilómetro 36½ de la carretera Troncal del Norte, a la altura de Cihuatán, en Aguilares, San Salvador Norte. Reportes locales coinciden en que el otro vehículo era un pick-up rojo y que el percance complicó el tráfico en la zona.

Socorristas de Cruz Verde Aguilares atendieron en el lugar a un hombre y una mujer con varias lesiones. Ambos fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial. Hasta ahora no se ha informado de forma oficial la gravedad de las heridas, si usaban casco ni quién habría tenido la responsabilidad del choque.

La Troncal del Norte es una de las vías con más siniestros que involucran motocicletas en el Gran San Salvador. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó, entre enero y mediados de septiembre, 462 motociclistas fallecidos en el país, el grupo más afectado en las carreteras. Cada fin de semana se repiten reportes similares en Apopa, Guazapa y Aguilares.

La PNC de Tránsito suele procesar este tipo de escenas para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la recomendación de los cuerpos de socorro es la misma: reducir velocidad, respetar distancia y no circular en moto sin protección.

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