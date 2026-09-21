Sucesos
Conductor queda atascado sobre separadores tras perder el control en la alameda Juan Pablo II
Un incidente vial ocurrió a tempranas horas de este lunes sobre la alameda Juan Pablo II, donde el conductor de un vehículo particular quedó atascado sobre los separadores de la vía.
De acuerdo con informes preliminares, el percance ocurrió luego de que el conductor perdió el control del automotor, se estrelló contra los separadores y no pudo continuar su marcha.
Al lugar acudieron elementos del Viceministerio de Transporte (VMT), quienes agilizaron el tráfico vehicular y coordinaron el retiro del automotor mediante una grúa de la institución.
El percance únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.
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Choque en la Panamericana, San Vicente: un fallecido, varios heridos y un conductor detenido
Un accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en el kilómetro 48-49 de la carretera Panamericana, cantón Talpetate, distrito de Santo Domingo, San Vicente Norte. En el hecho intervinieron un camión y un vehículo particular. La PNC reportó una persona fallecida y al menos otras diez heridas. Protección Civil indicó que 12 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Gertrudis: ocho adultos y cuatro menores de edad.
Según el reporte policial, entre las víctimas hay un menor de 9 años que falleció mientras era trasladado. Las autoridades también informaron que un lactante permanece en estado delicado. No se han publicado identidades de las víctimas menores. El resto de heridos sigue bajo atención médica; no hay un parte hospitalario detallado de cada caso.
Horas después, la PNC detuvo a Christopher Yuvini Carrillo Palacios, de 20 años, a quien señala como presunto responsable. Será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas. Reportes policiales indican que intentó retirarse del lugar. La investigación sobre la dinámica del choque sigue abierta.
Las causas no están determinadas. Hasta que Tránsito y la Fiscalía cierren el peritaje, no corresponde atribuir velocidad, distracción u otra conducta como hecho probado.
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Pareja en motocicleta resulta lesionada tras chocar con un vehículo en la Troncal del Norte, Aguilares
Una pareja que circulaba en motocicleta resultó lesionada la tarde-noche del sábado al colisionar con un vehículo en el kilómetro 36½ de la carretera Troncal del Norte, a la altura de Cihuatán, en Aguilares, San Salvador Norte. Reportes locales coinciden en que el otro vehículo era un pick-up rojo y que el percance complicó el tráfico en la zona.
Socorristas de Cruz Verde Aguilares atendieron en el lugar a un hombre y una mujer con varias lesiones. Ambos fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial. Hasta ahora no se ha informado de forma oficial la gravedad de las heridas, si usaban casco ni quién habría tenido la responsabilidad del choque.
La Troncal del Norte es una de las vías con más siniestros que involucran motocicletas en el Gran San Salvador. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó, entre enero y mediados de septiembre, 462 motociclistas fallecidos en el país, el grupo más afectado en las carreteras. Cada fin de semana se repiten reportes similares en Apopa, Guazapa y Aguilares.
La PNC de Tránsito suele procesar este tipo de escenas para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la recomendación de los cuerpos de socorro es la misma: reducir velocidad, respetar distancia y no circular en moto sin protección.
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PNC captura a dos hombres por tráfico de drogas en Comecayo, Santa Ana, con apoyo de binomios K9
La Policía Nacional Civil capturó la noche del sábado a dos hombres en el cantón Comecayo, municipio de Santa Ana Centro, luego de un registro con prevención de allanamiento en una vivienda. Los detenidos fueron identificados como Álvaro Ernesto Aquino, de 67 años, y Manuel Rigoberto Aquino Salazar, de 62. Ambos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas.
El operativo lo ejecutó la Sección de Antinarcóticos de La Libertad Oeste, con apoyo de binomios caninos K9. En el inmueble localizaron marihuana, cocaína, dos básculas, una computadora portátil, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. La PNC no precisó las cantidades decomisadas ni el monto del efectivo.
Los perros detectores fueron clave para ubicar las porciones de droga y los objetos asociados a su distribución. Este tipo de diligencias forma parte del trabajo conjunto entre unidades antinarcóticos y equipos K9, empleados con frecuencia para hallar caletas en viviendas y controles de carretera.
Las autoridades reiteraron que quien comercialice drogas enfrentará proceso penal. Los capturados y lo incautado quedaron a la orden de las instancias correspondientes para continuar la investigación.