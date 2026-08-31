Empresarial
Asesuisa reafirma su liderazgo como la aseguradora #1 en experiencia del cliente en El Salvador
- La compañía obtuvo nuevamente el primer lugar en la categoría Aseguradoras del Top Customer Experience (TCX), reconocimiento que refleja la valoración de los consumidores sobre su experiencia con las marcas.
- El resultado reafirma una estrategia sostenida que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y se traduce en cercanía, innovación, agilidad y mejora continua del servicio.
Asesuisa fue reconocida por tercer año consecutivo con el primer lugar en experiencia del cliente en la categoría Aseguradoras de El Salvador, según el Top Customer Experience (TCX), consolidando un liderazgo que refleja el compromiso sostenido de la compañía por ofrecer una experiencia de valor a sus asegurados.
El Top Customer Experience, realizado por Marketing Plus, reconoce a las marcas que destacan por la experiencia que generan entre sus consumidores. Su metodología permite conocer la valoración de los clientes sobre las marcas con las que se relacionan y ofrece información relevante para impulsar la mejora continua de su experiencia.
Para Asesuisa, mantenerse durante tres años consecutivos en la primera posición del sector asegurador responde a una estrategia que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y que se refleja en la manera en que la compañía diseña sus soluciones, atiende sus reclamos y acompaña a las personas y empresas en los momentos en que necesitan protección.
“Recibir nuevamente este reconocimiento tiene un significado especial porque proviene de la experiencia y valoración de nuestros clientes. Nos confirma que estamos avanzando en la dirección correcta, pero también nos compromete a seguir evolucionando. Nuestro propósito es facilitar soluciones que transforman vidas, y eso implica escuchar permanentemente a nuestros asegurados, entender sus necesidades y brindarles una experiencia cada vez más ágil, cercana y sencilla. Este logro es también resultado del compromiso de nuestros colaboradores, asesores y aliados, que todos los días hacen posible poner al cliente en el centro de lo que hacemos”, expresó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.
Escuchar para mejorar
La experiencia del cliente constituye un eje estratégico para Asesuisa. La compañía mantiene mecanismos permanentes de escucha que le permiten identificar oportunidades de mejora y convertir la retroalimentación de sus asegurados en acciones orientadas a simplificar procesos, agilizar tiempos de respuesta y fortalecer la atención en los diferentes puntos de contacto. Esta visión se complementa con una estrategia multicanal que integra el acompañamiento de sus asesores con herramientas digitales como la Sucursal Digital y la App Móvil, facilitando diferentes gestiones y acercando las soluciones de protección a los clientes de una manera más ágil y accesible.
La innovación y la tecnología también forman parte de esta evolución. Asesuisa continúa incorporando herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial en diferentes procesos, buscando mejorar la eficiencia sin perder la cercanía y el acompañamiento humano que caracterizan su servicio.
Soluciones para las distintas etapas de la vida
Con más de 56 años de trayectoria, Asesuisa cuenta con un portafolio integral diseñado para acompañar las diferentes necesidades de protección de personas y empresas. Para las personas, su oferta incluye seguros de Salud, Vida, Autos, Accidentes Personales y Residencial; mientras que para las empresas dispone de soluciones colectivas, patrimoniales, de ingeniería y para Pymes.
La compañía continúa evolucionando su oferta de acuerdo con las nuevas necesidades del mercado. Soluciones como Salud 60+ y Plan Vida+ amplían las alternativas de protección para diferentes segmentos y etapas de vida, reflejando una estrategia de innovación que parte del conocimiento y comprensión de sus clientes.
El liderazgo alcanzado nuevamente en Top Customer Experience reafirma una visión que Asesuisa ha sostenido a lo largo del tiempo: la experiencia del cliente no constituye una acción aislada, sino un compromiso permanente que involucra a toda su cadena de valor.
Para la compañía, este nuevo reconocimiento representa un estímulo para continuar evolucionando y generando experiencias que permitan a las personas y empresas avanzar con confianza, bienestar y protección.
Asesuisa, contigo en todas.
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SISTEMA FEDECRÉDITO obtiene el primer lugar en experiencia al cliente en el TCX 2026
El SISTEMA FEDECRÉDITO obtuvo el Primer Lugar en la categoría Financieras, Cooperativas y Cajas de Crédito durante la cuarta edición del Top Customer Experience (TCX) 2026, un reconocimiento que destaca la excelencia de las organizaciones en la experiencia que brindan a sus clientes.
El resultado reconoce el trabajo que el SISTEMA FEDECRÉDITO desarrolla para construir relaciones de confianza, comprender las necesidades de sus clientes y fortalecer una cultura organizacional orientada al servicio y a generar experiencias de calidad en sus diferentes canales y puntos de atención.
Como parte de este logro, el licenciado Macario Armando Rosales Rosa, Presidente y CEO de FEDECRÉDITO, fue distinguido como Líder CX, reconocimiento otorgado al líder de la marca que alcanza el Primer Lugar en su categoría. La distinción resalta su liderazgo y visión para impulsar una cultura organizacional que coloca la experiencia del cliente como uno de sus ejes principales.
“La insignia otorgada por TCX distingue la excelencia en Customer Experience dentro de cada categoría y refleja los esfuerzos de las organizaciones por fortalecer continuamente la atención y experiencia que ofrecen a sus clientes”, comentó el licenciado Gerardo Machuca, CEO de Marketing Plus.
“Para el SISTEMA FEDECRÉDITO, este resultado responde al trabajo de sus colaboradores, quienes desde diferentes áreas contribuyen diariamente a mantener estos estándares de servicio, con la calidez y confianza que brindan en su atención las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores en todo el país”, agregó el licenciado Oscar Adán Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.
“Este primer lugar es un reconocimiento para todas las personas que forman parte del SISTEMA FEDECRÉDITO. La experiencia de nuestros clientes se construye todos los días y cada colaborador tiene un papel fundamental en ella. Este logro nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir elevando nuestros estándares. Asimismo, nos enorgullece que nuestro Presidente y CEO reciba la distinción como Líder CX, que refleja su liderazgo y visión para impulsar una cultura centrada en nuestros clientes”, señaló la licenciada Claudia Ábrego, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.
El resultado destaca además la importancia de escuchar y comprender las necesidades de los clientes para evolucionar continuamente y generar experiencias que fortalezcan su confianza. Alcanzar el Primer Lugar en el TCX 2026 representa para el SISTEMA FEDECRÉDITO un nuevo referente en su gestión de servicio y en el trabajo que realizan sus equipos para mantener una experiencia consistente en la relación con sus clientes.
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Banco CUSCATLAN entrega $30,000 en capital semilla a emprendimientos turísticos
Los ganadores de los fondos no reembolsables de $15,000, $10,000 y $5,000 se prepararon durante 5 meses para fortalecer sus emprendimientos y presentar planes de negocios por medio de la asistencia técnica de Bridge for Billions.
Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions culmiraron su programa de incubación de negocios dirigido a emprendimientos del sector turismo, con su “Pitch Day”, evento en el cual, 8 de los más de 20 emprendedores que recibieron mentorías y capacitaciones presentaron sus planes de negocio para ser evaluados bajo criterios de la institución financiera y calificar para uno de los tres incentivos de $15,000; $10,000; y $5,000, recursos que les permitirán invertir en el fortalecimiento y crecimiento sostenible de sus negocios.
Como resultado del programa, todos los emprendedores participantes finalizaron exitosamente el proceso de incubación, durante el cual fortalecieron sus modelos de negocio y adquirieron herramientas para mejorar su gestión, innovación y capacidad de crecimiento. Asimismo, 6 emprendedores continuarán su proceso de formación y acompañamiento, avanzando en la consolidación de sus proyectos.
“En Banco CUSCATLAN hemos invertido en la preparación de estos emprendedores y en estos incentivos porque creemos que el turismo es uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de nuestro país y que nuestros emprendedores necesitan el conocimiento y las herramientas financieras y de negocio adecuadas para que puedan ser sostenibles en el tiempo, que generen empleos dignos para que tenganS un efecto multiplicador positivo en la economía local”, expresó Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN.
Durante el proceso de incubación, se impartió capacitaciones en educación financiera, brindando a los participantes conocimientos para elaborar presupuestos, administrar eficientemente sus recursos y tomar decisiones informadas. Estas herramientas serán especialmente importantes para que los tres ganadores gestionen estratégicamente el capital semilla y lo destinen a inversiones que fortalezcan la estabilidad, competitividad y sostenibilidad de sus negocios.
Con esta iniciativa, Banco CUSCATLAN reitera su compromiso de acompañar al talento emprendedor, transformar ideas en empresas sostenibles y promover proyectos innovadores que generen empleo, fortalezcan la oferta turística y contribuyan al desarrollo económico y social de El Salvador.
Empresarial
Puma Energy entrega los primeros premios de “Ahorra y Gana” y celebra 14 días de participación con más de 1.5 millones de oportunidades
La promoción de Puma PRIS ya suma más de 78,000 participantes y 57,000 premios instantáneos entregados. Hoy se realiza el segundo sorteo, con cuatro nuevos paquetes de 30,000 puntos PRIS y un Volkswagen Saveiro como grandes premios.
La historia de “Ahorra y Gana” continúa creciendo. A 14 días de su lanzamiento, Puma Energy celebra hoy a los primeros ganadores de esta promoción y realiza su segundo gran sorteo en Puma Santa Elena, donde nuevamente se ponen en juego cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y un Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla.
La promoción ya registra 1,50,145 participaciones y cuenta con más de 78,200 salvadoreños que están aprovechando las oportunidades que ofrece Puma PRIS. A esto se suman 57,264 premios instantáneos entregados durante estas primeras dos semanas.
Los resultados reflejan la gran acogida que ha tenido “Ahorra y Gana”, una promoción que convierte las compras realizadas con Puma PRIS en oportunidades para acumular puntos, recibir premios instantáneos y participar en los sorteos de grandes premios.
Cinco historias que hoy se hacen realidad
Como parte de la jornada, Puma Energy entrega oficialmente los premios correspondientes al primer sorteo de la promoción.
Diego López, Mario Rivera, Mario Rodríguez y Manuel Cuadrón reciben cada uno 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300, mientras que Arnolfo Pérez recibe el primer Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla sorteado en “Ahorra y Gana”.
Con estas entregas, los premios pasan de ser una oportunidad en pantalla a convertirse en historias reales para cinco clientes de Puma PRIS.
“Lo más especial de este momento es poder ver cómo una promoción que comenzó hace apenas dos semanas ya se está convirtiendo en experiencias reales para nuestros clientes. Hoy no estamos hablando solamente de premios; estamos celebrando a cinco personas que comenzaron una nueva historia gracias a Puma PRIS”, señaló Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador.
Y la historia continúa
Después de reconocer a los primeros ganadores, Puma Energy realiza hoy el segundo sorteo de “Ahorra y Gana”, en el que se conocerán cuatro nuevos ganadores de 30,000 puntos PRIS, equivalentes a $300 cada uno, y un nuevo ganador de un Volkswagen Saveiro Cabina Sencilla.
La promoción continúa ofreciendo grandes oportunidades a los usuarios de Puma PRIS. Al finalizar este segundo sorteo todavía estarán en juego:
- 2 Volkswagen Saveiro, uno Cabina Sencilla y uno Cabina Doble.
- 3 Volkswagen Tera.
- 3 Volkswagen Taos.
- 1 Volkswagen Amarok.
- 32 paquetes de 30,000 puntos PRIS.
A estos grandes premios se suman miles de premios instantáneos que continúan entregándose durante la promoción.
Más valor en cada visita a Puma
“Ahorra y Gana” se suma a los beneficios que Puma PRIS ofrece a sus más de 300,000 socios en El Salvador.
Actualmente, los usuarios pueden acumular 6 puntos por galón al utilizar gasolina Súper con Cleantec PRO, 4 puntos por galón con gasolina Regular y Cleantec, y 1 punto por cada dólar de compra en Super7.
Además, Puma PRIS cuenta con beneficios especiales a través de sus alianzas bancarias, incluyendo descuentos con Banco Industrial, Davivienda, Banco Hipotecario, EMMA y Credicomer, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada beneficio.
Durante “Ahorra y Gana”, estos beneficios se complementan con la posibilidad de obtener premios instantáneos y participar en los sorteos semanales de vehículos y paquetes de puntos PRIS.
Para quienes todavía no forman parte de Puma PRIS, la aplicación está disponible para incorporarse al programa y comenzar a disfrutar de sus beneficios.
“Ahorra y Gana” continúa hasta el 22 de octubre, llevando nuevas oportunidades a los clientes de Puma Energy y sumando cada semana nuevas historias de ganadores.
Porque una compra puede ser mucho más que una compra.
Puede ser el comienzo de una nueva historia.