Sujeto asesina a su pareja y luego se quita la vida en La Paz

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un feminicidio ocurrido este lunes 31 de agosto en el distrito de Jerusalén, La Paz, donde una mujer de 22 años fue atacada con un arma blanca.

La víctima fue identificada como Paulina Antonia Muñoz Rosales, quien fue atacada por Félix Antonio Zepeda Córdova, de 32 años, en el caserío Los Romeros, según información difundida.

De acuerdo con los reportes policiales, Zepeda Córdova utilizó un corvo para atacar a la joven, provocándole heridas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, hasta causarle la muerte.

Tras cometer el crimen, el hombre huyó del lugar. Los lugareños alertaron a la Policía, que desplegó un dispositivo de búsqueda para localizarlo.

Posteriormente, agentes policiales encontraron a Zepeda Córdova suspendido de un árbol, en una zona alejada y frente a un predio baldío. La PNC confirmó que el hombre se quitó la vida después de cometer el crimen y señaló que era pareja de la víctima.

Según la información proporcionada, este es el segundo feminicidio registrado este año en el departamento de La Paz y el segundo caso en el que el agresor se quita la vida.

🚨 #ÚltimaHora Una mujer de 22 años fue asesinada con arma blanca en el distrito de Jerusalén, La Paz Centro. La PNC señala como presunto responsable a su pareja, Félix Antonio Zepeda Córdova, de 32 años. Según la Policía, tras cometer el homicidio, Zepeda Córdova se suicidó.… pic.twitter.com/U0OV9Gn21e — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 31, 2026

Retomado de LPG

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