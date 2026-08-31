Nacionales
Sujeto asesina a su pareja y luego se quita la vida en La Paz
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un feminicidio ocurrido este lunes 31 de agosto en el distrito de Jerusalén, La Paz, donde una mujer de 22 años fue atacada con un arma blanca.
La víctima fue identificada como Paulina Antonia Muñoz Rosales, quien fue atacada por Félix Antonio Zepeda Córdova, de 32 años, en el caserío Los Romeros, según información difundida.
De acuerdo con los reportes policiales, Zepeda Córdova utilizó un corvo para atacar a la joven, provocándole heridas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, hasta causarle la muerte.
Tras cometer el crimen, el hombre huyó del lugar. Los lugareños alertaron a la Policía, que desplegó un dispositivo de búsqueda para localizarlo.
Posteriormente, agentes policiales encontraron a Zepeda Córdova suspendido de un árbol, en una zona alejada y frente a un predio baldío. La PNC confirmó que el hombre se quitó la vida después de cometer el crimen y señaló que era pareja de la víctima.
Según la información proporcionada, este es el segundo feminicidio registrado este año en el departamento de La Paz y el segundo caso en el que el agresor se quita la vida.
🚨 #ÚltimaHora Una mujer de 22 años fue asesinada con arma blanca en el distrito de Jerusalén, La Paz Centro. La PNC señala como presunto responsable a su pareja, Félix Antonio Zepeda Córdova, de 32 años.
Según la Policía, tras cometer el homicidio, Zepeda Córdova se suicidó.… pic.twitter.com/U0OV9Gn21e
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 31, 2026
Retomado de LPG
Sucesos
“Killer Soul” acaba en la acera tras aparatoso choque en San Vicente
Dos vehículos particulares protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en el centro del distrito de San Vicente.
El percance ocurrió en la intersección de la 4.ª calle poniente y 9.ª avenida sur, en el barrio San Juan de Dios, San Vicente, donde circulaban los automotores involucrados.
Los vehículos son un automóvil marca Kia, modelo Soul, y otro tipo sedán.
Pese a lo aparatoso del choque, las autoridades no reportaron personas lesionadas. El accidente dejó únicamente daños materiales.
Nacionales
Camión vuelca tras esquivar una motocicleta y deja tres lesionados
Un camión volcó este mediodía en la carretera que conduce de Sonsonate hacia el Puerto de Acajutla, luego de que su conductor intentara esquivar a un motociclista, informaron las autoridades.
El vehículo de carga circulaba por el kilómetro 70 de dicha carretera cuando ocurrió el accidente.
De acuerdo con versiones de testigos, una motocicleta se atravesó repentinamente en el paso del camión. Ante esta situación, el conductor realizó una maniobra para esquivarla, pero perdió el control y el vehículo volcó.
Tres personas que viajaban en el camión resultaron lesionadas y fueron auxiliadas en el lugar por socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Nacionales
Autoridades mantienen operativos de seguridad para descartar remanentes de pandillas
Las fuerzas de seguridad continúan realizando controles e inspecciones en calles y carreteras con el objetivo de descartar la presencia de remanentes de pandillas.
En ese contexto, durante las últimas horas, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó distintos operativos en cantones y caseríos de Cojutepeque, en Cuscatlán Sur.
Las autoridades destacaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad de la población.
Durante los controles vehiculares, los agentes verifican documentos, consultan antecedentes, inspeccionan vehículos y supervisan el cumplimiento de la Ley de Tránsito.
“Es parte del trabajo estratégico de nuestras Fuerzas Especiales, contra los remanentes de pandillas”, reiteró la corporación policial.