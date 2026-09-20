Nacionales
Rayo cae sobre cancha de fútbol en Izalco: reportan entre cuatro y seis lesionados, dos de ellos menores
Un rayo impactó este domingo una cancha de fútbol en Santa Adelaida, cantón Cuyagualo, distrito de Izalco, Sonsonate Este, mientras se disputaba un partido. Los primeros reportes hablaron de al menos cuatro lesionados; un parte policial difundido por medios locales elevó la cifra a seis personas: cuatro adultos y dos menores de edad. No hay muertos confirmados.
Según ese reporte de la PNC, tres afectados iban descompensados y tres estables. Tres fueron llevados en vehículos particulares y los otros tres en una patrulla policial hacia un centro asistencial. Los cuerpos de socorro aún no han emitido un balance oficial con nombres, hospital de destino ni gravedad clínica.
El hecho ocurrió en una tarde de tormentas. El MARN había advertido que una onda tropical provocaría lluvias fuertes y actividad eléctrica en Sonsonate y el resto de la franja costera y volcánica. Las canchas abiertas, sin pararrayos ni refugio cercano, concentran el riesgo: el cuerpo humano y el césped húmedo conducen la descarga.
La regla básica que casi nunca se aplica en el fútbol aficionado: si entre el relámpago y el trueno pasan menos de 30 segundos, hay que salir del campo y esperar 30 minutos después del último trueno. Seguir jugando “porque ya está el partido” es lo que convierte un chaparrón en una emergencia.
Principal
Choque en la Panamericana, San Vicente: un fallecido, varios heridos y un conductor detenido
Un accidente de tránsito ocurrió este domingo por la mañana en el kilómetro 48-49 de la carretera Panamericana, cantón Talpetate, distrito de Santo Domingo, San Vicente Norte. En el hecho intervinieron un camión y un vehículo particular. La PNC reportó una persona fallecida y al menos otras diez heridas. Protección Civil indicó que 12 personas fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Gertrudis: ocho adultos y cuatro menores de edad.
Según el reporte policial, entre las víctimas hay un menor de 9 años que falleció mientras era trasladado. Las autoridades también informaron que un lactante permanece en estado delicado. No se han publicado identidades de las víctimas menores. El resto de heridos sigue bajo atención médica; no hay un parte hospitalario detallado de cada caso.
Horas después, la PNC detuvo a Christopher Yuvini Carrillo Palacios, de 20 años, a quien señala como presunto responsable. Será remitido por homicidio culposo y lesiones culposas. Reportes policiales indican que intentó retirarse del lugar. La investigación sobre la dinámica del choque sigue abierta.
Las causas no están determinadas. Hasta que Tránsito y la Fiscalía cierren el peritaje, no corresponde atribuir velocidad, distracción u otra conducta como hecho probado.
Principal
Pareja en motocicleta resulta lesionada tras chocar con un vehículo en la Troncal del Norte, Aguilares
Una pareja que circulaba en motocicleta resultó lesionada la tarde-noche del sábado al colisionar con un vehículo en el kilómetro 36½ de la carretera Troncal del Norte, a la altura de Cihuatán, en Aguilares, San Salvador Norte. Reportes locales coinciden en que el otro vehículo era un pick-up rojo y que el percance complicó el tráfico en la zona.
Socorristas de Cruz Verde Aguilares atendieron en el lugar a un hombre y una mujer con varias lesiones. Ambos fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial. Hasta ahora no se ha informado de forma oficial la gravedad de las heridas, si usaban casco ni quién habría tenido la responsabilidad del choque.
La Troncal del Norte es una de las vías con más siniestros que involucran motocicletas en el Gran San Salvador. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó, entre enero y mediados de septiembre, 462 motociclistas fallecidos en el país, el grupo más afectado en las carreteras. Cada fin de semana se repiten reportes similares en Apopa, Guazapa y Aguilares.
La PNC de Tránsito suele procesar este tipo de escenas para determinar responsabilidades. Mientras tanto, la recomendación de los cuerpos de socorro es la misma: reducir velocidad, respetar distancia y no circular en moto sin protección.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.