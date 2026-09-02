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Mujer va al médico por un fuerte dolor y descubren algo aterrador en su oído
Una joven acudió a urgencias del Hospital Shchólkovo, en Fryázino (Rusia), tras experimentar un intenso dolor y la sensación de que algo se movía en su oído izquierdo.
Los síntomas comenzaron por la mañana y la paciente intentó lavarse el oído con agua. Aunque el movimiento cesó, el dolor aumentó. Durante la revisión, un otorrinolaringólogo descubrió que el objeto extraño era una cucaracha alojada profundamente en el conducto auditivo.
Los médicos lograron inmovilizar y extraer el insecto, tras lo cual desinfectaron la zona. Según los especialistas, no hay riesgo para la audición, pero advirtieron que intentar retirar objetos del oído por cuenta propia puede provocar complicaciones.
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Impresionante halo solar sorprende a salvadoreños este 1 de septiembre
Un impresionante halo solar apareció este 1 de septiembre en los cielos salvadoreños, provocando diferentes reacciones entre los usuarios de redes sociales.
Las imágenes del fenómeno observado en distintos puntos del país fueron compartidas y viralizadas rápidamente por los usuarios en redes sociales.
La aparición de este tipo de fenómenos también está relacionada con diferentes creencias populares, algunas de ellas diametralmente opuestas. Hay quienes consideran que un halo solar puede ser un presagio de cambios en el tiempo, una señal de una catástrofe o incluso una señal divina.
Sin embargo, el halo solar es un fenómeno óptico atmosférico. Se forma cuando la luz del Sol se refracta al atravesar diminutos cristales de hielo suspendidos en las nubes altas de la tropósfera, como los cirrostratos.
La aparición de un halo solar indica la presencia de humedad en las alturas, una condición que en algunas ocasiones coincide con un cambio próximo en el tiempo, pero que no tiene un origen sobrenatural.
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VIDEO | Jovencito faltó al trabajo para “farmear aura” y se indignó porque le descontaron el día
Un jovencito se volvió tendencia en redes sociales luego de molestarse con su jefe porque le descontará un día de salario tras faltar al trabajo para participar en una batalla de “farmear aura”.
El muchacho explicó a su jefe que no asistiría a trabajar debido a que participaría en dicha batalla. Aunque era su primera vez “farmeando aura”, logró destacar durante la actividad y su esfuerzo fue reconocido por los asistentes.
Como resultado, obtuvo el segundo lugar en la competencia. Sin embargo, su jefe no consideró justificada su ausencia y decidió descontarle un día de salario.
“Para mí está justificadísimo que haya faltado porque encima gané el segundo puesto… ¡Qué más querés!”, declaró el jovencito.
😂 Faltó al trabajo para participar en una batalla de “farmear aura”, quedó en segundo lugar y ahora su jefe le descontará el día. El joven considera que su ausencia estuvo más que justificada.
¿Usted habría considerado válida la ausencia o también le habría descontado el día?… pic.twitter.com/B2J7ipqjVY
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 31, 2026
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Salvadoreño se viraliza al buscar una señorita mayor de 35 años para formar un hogar
Un salvadoreño originario de El Rosario, Morazán, se viralizó en redes sociales luego de publicar un video en el que explica que busca una señorita para formar un hogar.
El hombre dijo llamarse Ernesto Armando y ser residente del cantón Ojos de Agua, en el distrito de El Rosario, Morazán.
Según explicó en el video, actualmente se encuentra soltero y busca una señorita mayor de 35 años, de preferencia cristiana, que esté dispuesta a acompañarlo para formar un hogar.
Ernesto Armando señaló que regresó a establecerse en El Salvador y que busca una pareja con quien formalizar una relación. “Si una mujer quiere formalizar un hogar… no tomo, no fumo y soy buen trabajador”, concluyó.