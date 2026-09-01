Impresionante halo solar sorprende a salvadoreños este 1 de septiembre

Un impresionante halo solar apareció este 1 de septiembre en los cielos salvadoreños, provocando diferentes reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Las imágenes del fenómeno observado en distintos puntos del país fueron compartidas y viralizadas rápidamente por los usuarios en redes sociales.

La aparición de este tipo de fenómenos también está relacionada con diferentes creencias populares, algunas de ellas diametralmente opuestas. Hay quienes consideran que un halo solar puede ser un presagio de cambios en el tiempo, una señal de una catástrofe o incluso una señal divina.

Sin embargo, el halo solar es un fenómeno óptico atmosférico. Se forma cuando la luz del Sol se refracta al atravesar diminutos cristales de hielo suspendidos en las nubes altas de la tropósfera, como los cirrostratos.

La aparición de un halo solar indica la presencia de humedad en las alturas, una condición que en algunas ocasiones coincide con un cambio próximo en el tiempo, pero que no tiene un origen sobrenatural.

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