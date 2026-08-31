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VIDEO | Jovencito faltó al trabajo para “farmear aura” y se indignó porque le descontaron el día
Un jovencito se volvió tendencia en redes sociales luego de molestarse con su jefe porque le descontará un día de salario tras faltar al trabajo para participar en una batalla de “farmear aura”.
El muchacho explicó a su jefe que no asistiría a trabajar debido a que participaría en dicha batalla. Aunque era su primera vez “farmeando aura”, logró destacar durante la actividad y su esfuerzo fue reconocido por los asistentes.
Como resultado, obtuvo el segundo lugar en la competencia. Sin embargo, su jefe no consideró justificada su ausencia y decidió descontarle un día de salario.
“Para mí está justificadísimo que haya faltado porque encima gané el segundo puesto… ¡Qué más querés!”, declaró el jovencito.
😂 Faltó al trabajo para participar en una batalla de “farmear aura”, quedó en segundo lugar y ahora su jefe le descontará el día. El joven considera que su ausencia estuvo más que justificada.
¿Usted habría considerado válida la ausencia o también le habría descontado el día?… pic.twitter.com/B2J7ipqjVY
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 31, 2026
Empresarial
Asesuisa reafirma su liderazgo como la aseguradora #1 en experiencia del cliente en El Salvador
- La compañía obtuvo nuevamente el primer lugar en la categoría Aseguradoras del Top Customer Experience (TCX), reconocimiento que refleja la valoración de los consumidores sobre su experiencia con las marcas.
- El resultado reafirma una estrategia sostenida que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y se traduce en cercanía, innovación, agilidad y mejora continua del servicio.
Asesuisa fue reconocida por tercer año consecutivo con el primer lugar en experiencia del cliente en la categoría Aseguradoras de El Salvador, según el Top Customer Experience (TCX), consolidando un liderazgo que refleja el compromiso sostenido de la compañía por ofrecer una experiencia de valor a sus asegurados.
El Top Customer Experience, realizado por Marketing Plus, reconoce a las marcas que destacan por la experiencia que generan entre sus consumidores. Su metodología permite conocer la valoración de los clientes sobre las marcas con las que se relacionan y ofrece información relevante para impulsar la mejora continua de su experiencia.
Para Asesuisa, mantenerse durante tres años consecutivos en la primera posición del sector asegurador responde a una estrategia que coloca al cliente en el centro de sus decisiones y que se refleja en la manera en que la compañía diseña sus soluciones, atiende sus reclamos y acompaña a las personas y empresas en los momentos en que necesitan protección.
“Recibir nuevamente este reconocimiento tiene un significado especial porque proviene de la experiencia y valoración de nuestros clientes. Nos confirma que estamos avanzando en la dirección correcta, pero también nos compromete a seguir evolucionando. Nuestro propósito es facilitar soluciones que transforman vidas, y eso implica escuchar permanentemente a nuestros asegurados, entender sus necesidades y brindarles una experiencia cada vez más ágil, cercana y sencilla. Este logro es también resultado del compromiso de nuestros colaboradores, asesores y aliados, que todos los días hacen posible poner al cliente en el centro de lo que hacemos”, expresó Enzo Bizzarro, Presidente Ejecutivo de Asesuisa.
Escuchar para mejorar
La experiencia del cliente constituye un eje estratégico para Asesuisa. La compañía mantiene mecanismos permanentes de escucha que le permiten identificar oportunidades de mejora y convertir la retroalimentación de sus asegurados en acciones orientadas a simplificar procesos, agilizar tiempos de respuesta y fortalecer la atención en los diferentes puntos de contacto. Esta visión se complementa con una estrategia multicanal que integra el acompañamiento de sus asesores con herramientas digitales como la Sucursal Digital y la App Móvil, facilitando diferentes gestiones y acercando las soluciones de protección a los clientes de una manera más ágil y accesible.
La innovación y la tecnología también forman parte de esta evolución. Asesuisa continúa incorporando herramientas digitales, automatización e inteligencia artificial en diferentes procesos, buscando mejorar la eficiencia sin perder la cercanía y el acompañamiento humano que caracterizan su servicio.
Soluciones para las distintas etapas de la vida
Con más de 56 años de trayectoria, Asesuisa cuenta con un portafolio integral diseñado para acompañar las diferentes necesidades de protección de personas y empresas. Para las personas, su oferta incluye seguros de Salud, Vida, Autos, Accidentes Personales y Residencial; mientras que para las empresas dispone de soluciones colectivas, patrimoniales, de ingeniería y para Pymes.
La compañía continúa evolucionando su oferta de acuerdo con las nuevas necesidades del mercado. Soluciones como Salud 60+ y Plan Vida+ amplían las alternativas de protección para diferentes segmentos y etapas de vida, reflejando una estrategia de innovación que parte del conocimiento y comprensión de sus clientes.
El liderazgo alcanzado nuevamente en Top Customer Experience reafirma una visión que Asesuisa ha sostenido a lo largo del tiempo: la experiencia del cliente no constituye una acción aislada, sino un compromiso permanente que involucra a toda su cadena de valor.
Para la compañía, este nuevo reconocimiento representa un estímulo para continuar evolucionando y generando experiencias que permitan a las personas y empresas avanzar con confianza, bienestar y protección.
Asesuisa, contigo en todas.
Opinet
En El Salvador pasa algo mucho más profundo
Por: Francisco Martínez
El libro que nos comparte Yossi Abadi, es el autorretrato novelado de una nación que tocó fondo, que levantó la cabeza y a lo salvadoreño enfrentó sus quimeras y se atrevió a soñar, y a soñar en grande, construir un gran país.
El relato que Yossi nos cuenta, con toques de realismo mágico, es el testimonio de alguien que vino a este paisito aventurando, por curiosidad, corriendo riesgos, llegó por unos días sin decir a su familia que estaba acá y terminó atrapado, prendado por la resistencia, resiliencia, gallardía, pundonor y bravura libertaria del pueblo salvadoreño.
Es una historia contada desde la mirada humilde y ambiciosa del ciudadano salvadoreño de a pie en su día a día, desde la calle, cuenta aspectos, no públicos, desde los ejecutores de la política del cambio; no ignora la opinión de los detractores del proceso, tanto locales y en particular de los extranjeros; sin ignorar ni falsear la historia inmediata político social del país.
Su escrito asume una verdad social histórica, la guerra civil resultó de las injusticias y desigualdades, le siguió la posguerra que legó un modelo de solución negociada de conflictos celebrado internacionalmente pero sin mantra local; el dolor, las desigualdades, las crisis de vidas se profundizaron, aquel país forjado por la guerra permaneció por la falta de reflexión colectiva sobre los Por Qué de la guerra que fue soportada en una narrativa controlada que evitaba el fondo del asunto y evitaba se mirara a los responsables, mientras las elites restauraban su poder.
Políticos e instituciones, aupados desde fuera por la política de control blando, se casaron con el sacrosanto mito de la democracia funcional, la de lo políticamente correcto, donde la formalidad y las formas lo son todo; no les importó que el país se deslizara en una vorágine sangrienta, optaron por la omisión y la desidia, lo que llevó a la instauración de la república de las pandillas donde la violencia no vestía el humeante verde olivo de los setentas y ochentas sino, que esta vez se vestía de tatuajes, los números y las letras, ese era el pedo, qué onda eh.
Cero Crimen cuenta el proceso de cómo se gestó y ejecutó un cambio, de cómo un líder: Nayib Bukele, con una narrativa esperanzadora y disruptiva ganó gradualmente la confianza ciudadana y democráticamente desplazó el viejo orden para instaurar uno nuevo, un orden de seguridad y desarrollo; relata cómo con una política innovadora de seguridad una startup politic y usando todo el poder del Estado hizo posible para El Salvador pasar de ser la capital mundial del crimen a ser el país más seguro del hemisferio occidental, esa es la experiencia que cuenta Yossi desde un enfoque humano, con la lupa de alguien que viaja por el mundo, desde un ciudadano israelí que conoce la violencia, desde una visión empresarial, en una interrelación activa con salvadoreños acá y por el mundo.
Por las páginas del libro se puede ver que este cambio no se limitó a la guerra contra las pandillas, es una estrategia para desatascar las trampas que tenían atada el potencial de la economía, y ahí en ese escenario Yossi nos habla de cómo la seguridad es después de todo una moneda un resguardo de valor de la inversión, que permite atraer capitales de inversión y abre las puertas al regreso de los que tuvieron que irse, nos presenta un enfoque desenfadado (NO OFICIAL) respecto de los trasfondos de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y su uso como ancla de la nueva imagen y aviso de la transformación estatal y del renacer de un país.
Yossi destaca que la política del nuevo orden se basa en resultados, no en discursos, sino en acciones no en reuniones, con decisión y celeridad frente a los problemas desde una forma sin manuales ni formalidades, simplemente: hágase.
El libro, es una provocación al estudio critico de El Salvador para comprender el nuevo modelo de gobernanza con liderazgo fuerte y cercano al pueblo, es un relato ameno desde la visión particular de Yossi y su cariño y compromiso con este paisito.
Narra como El Salvador no solo sobrevivió, a la inestabilidad y al caos, sino que, desde esa realidad, asumió que no había más opción que diseñar la nueva arquitectura nacional, una que evite repetir o regresar al pasado, una nación que no sea desangrada por la violencia, una sociedad que se integre y supere las desigualdades, en donde no tengamos que tomar o entender porque alguien toma los fúsiles.
Internacionales
FOTOS | Maduro reaparece en redes sociales con un mensaje de “amor” desde la cárcel
El dictador venezolano Nicolás Maduro reapareció en su perfil de la red social X con dos fotografías y un mensaje dirigido a los venezolanos.
En la cuenta de X de Maduro fueron publicadas dos fotografías en las que aparece vistiendo pants y sudadera de color gris.
Aparentemente, las imágenes fueron tomadas en la cárcel donde Maduro permanece recluido de forma preventiva, a la espera de su juicio y sentencia definitiva.
En ambas fotografías se observa a Maduro sonriendo y realizando con las manos el símbolo de “amor y paz”.
“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, expresó Maduro en la primera publicación.
En un segundo mensaje, agregó: “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”.
Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026