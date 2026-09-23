Nacionales
FOTOS | Capturan a jóvenes tras localizar droga oculta en una vivienda de Ciudad Arce
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cuatro personas durante un procedimiento realizado en una vivienda del cantón La Joyita, en Ciudad Arce, La Libertad Centro.
Según la institución, los detenidos ocultaban droga en una jaba plástica que se encontraba enterrada en el inmueble.
Los capturados fueron identificados como Kevin Alexander Berríos Quinteros, de 22 años; Brandon Ezequiel Pérez Jiménez, de 22 años; Alfredo Antonio García Ramírez, de 18 años; y Andy Alexander Pineda Ortiz, de 20 años.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron porciones de marihuana, porciones de crack, dinero en efectivo y múltiples apuntes relacionados con la distribución de droga.
También fueron decomisadas dos motocicletas, cinco básculas digitales, tres calculadoras, un bote de colorante y teléfonos celulares.
El procedimiento estuvo a cargo de la División Antinarcóticos y de Investigaciones, con una orden de registro con prevención de allanamiento.
La PNC informó que los cuatro detenidos serán remitidos por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
🚨 CAPTURAN A CUATRO SUJETOS Y LES INCAUTAN DROGA ENTERRADA EN UNA VIVIENDA
La @PNCSV capturó a cuatro sujetos en una vivienda del cantón La Joyita, en Ciudad Arce, La Libertad Centro, donde ocultaban droga en una jaba plástica que tenían enterrada.
Los detenidos son: Kevin… pic.twitter.com/oTHnLR1tYY
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026
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Capturan a homeboy de la MS-13 que intentó ocultar sus tatuajes alusivos a la pandilla
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Denis Vladimir Marroquín Delgado, de 48 años de edad, alias “Cura” o “Flaco”, a quien señala como integrante de la MS-13, con funciones de gatillero y extorsionista de la clica San Coco Locos Salvatruchos.
El hombre fue intervenido mediante Inteligencia Policial sobre el Paseo 15 de Septiembre, en Sonsonate Centro.
Según la PNC, al consultar sus datos en el sistema ONI, verificaron tatuajes originales alusivos a la pandilla, los cuales habría intentado eliminar mediante otros diseños.
De acuerdo con las investigaciones citadas por la institución, en el pasado habría privado de libertad a jóvenes que residían en zonas donde delinquía una pandilla contraria, para posteriormente quitarles la vida.
Marroquín Delgado será remitido por el delito de pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla.
Nacionales
Detienen a sujeto que llevaba cocaína oculta en el pantalón
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Ronal Stanley Trigueros Corado, de 34 años de edad, a quien le fueron incautadas porciones de cocaína que llevaba ocultas en el pantalón.
Según la institución, el detenido se trasladaba como pasajero en un vehículo cuando fue intervenido sobre el kilómetro 92½ de la carretera que conduce desde la frontera San Cristóbal hacia Santa Ana, en Candelaria de La Frontera.
Trigueros Corado será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
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Capturan a motociclista que conducía ebrio y atropelló a peatón en Morazán Sur
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Juan Miguel Flores Flores, de 50 años, es señalado como responsable de ocasionar un accidente de tránsito tras conducir una motocicleta bajo los efectos del alcohol y atropellar a un peatón en el caserío Gualabo, Guatajiagua, Morazán Sur.
Al momento del percance, Flores Flores era acompañado por un menor de 12 años, quien también resultó lesionado.
Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Según la PNC, presentan heridas leves y su condición es estable.
De acuerdo con los resultados de la prueba de alcotest, Flores Flores conducía con 182° de alcohol.
La PNC indicó que será remitido por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa.