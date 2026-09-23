Capturan a homeboy de la MS-13 que intentó ocultar sus tatuajes alusivos a la pandilla

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cuatro personas durante un procedimiento realizado en una vivienda del cantón La Joyita, en Ciudad Arce, La Libertad Centro.

Según la institución, los detenidos ocultaban droga en una jaba plástica que se encontraba enterrada en el inmueble.

Los capturados fueron identificados como Kevin Alexander Berríos Quinteros, de 22 años; Brandon Ezequiel Pérez Jiménez, de 22 años; Alfredo Antonio García Ramírez, de 18 años; y Andy Alexander Pineda Ortiz, de 20 años.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron porciones de marihuana, porciones de crack, dinero en efectivo y múltiples apuntes relacionados con la distribución de droga.

También fueron decomisadas dos motocicletas, cinco básculas digitales, tres calculadoras, un bote de colorante y teléfonos celulares.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Antinarcóticos y de Investigaciones, con una orden de registro con prevención de allanamiento.

La PNC informó que los cuatro detenidos serán remitidos por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.

🚨 CAPTURAN A CUATRO SUJETOS Y LES INCAUTAN DROGA ENTERRADA EN UNA VIVIENDA La @PNCSV capturó a cuatro sujetos en una vivienda del cantón La Joyita, en Ciudad Arce, La Libertad Centro, donde ocultaban droga en una jaba plástica que tenían enterrada. Los detenidos son: Kevin… pic.twitter.com/oTHnLR1tYY — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 23, 2026

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