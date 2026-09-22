Nacionales
Capturan a motociclista que conducía ebrio y atropelló a peatón en Morazán Sur
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Juan Miguel Flores Flores, de 50 años, es señalado como responsable de ocasionar un accidente de tránsito tras conducir una motocicleta bajo los efectos del alcohol y atropellar a un peatón en el caserío Gualabo, Guatajiagua, Morazán Sur.
Al momento del percance, Flores Flores era acompañado por un menor de 12 años, quien también resultó lesionado.
Ambos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Según la PNC, presentan heridas leves y su condición es estable.
De acuerdo con los resultados de la prueba de alcotest, Flores Flores conducía con 182° de alcohol.
La PNC indicó que será remitido por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa.
Nacionales
El cine salvadoreño amplía sus horizontes
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la presentación de Vértices, largometraje escrito, dirigido y producido por el cineasta salvadoreño Arturo López Rodas, recientemente seleccionado por el Comité Cine Nacional de El Salvador (CINESAL) para representar al país, dentro del proceso de consideración para la categoría de Mejor Película Internacional de la 99.ª edición de los Premios Oscar.
Durante el encuentro, la representante de CINESAL, Paula Heredia, expuso la importancia de fortalecer un verdadero ecosistema cinematográfico en el país, articulando los esfuerzos del sector público, la empresa privada, las organizaciones vinculadas al cine y los propios realizadores. Señaló que el crecimiento de esta industria requiere del respaldo y la inversión de distintos sectores, al tiempo que destacó las alianzas que se están impulsando para ampliar las oportunidades de formación, producción y promoción del talento nacional.
Por su parte, Arturo López Rodas expresó su satisfacción por las nuevas oportunidades que comienzan a surgir para las producciones nacionales, señalando: “Nos complace que se abran estas ventanas que representan el cine nacional”. Vértices, aborda temas como la amistad, el paso del tiempo, las pérdidas y los vínculos que permanecen a partir del reencuentro de tres antiguos amigos.
La participación del Vicepresidente reafirma la importancia de seguir impulsando espacios que fortalezcan la cinematografía nacional y amplíen las oportunidades para que las producciones y el talento salvadoreño lleguen a nuevas audiencias dentro y fuera del país.
EL CINE SALVADOREÑO AMPLÍIA SUS HORIZONTES 🎥
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, participó en la presentación de Vértices, largometraje escrito, dirigido y producido por el cineasta salvadoreño Arturo López Rodas, recientemente seleccionado por el Comité Cine Nacional… pic.twitter.com/hmhqf2pmh4
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Sucesos
Árbol cae sobre varias tumbas en cementerio
Un árbol de gran tamaño cayó al interior del Cementerio General de Santa Rosa de Lima, en La Unión Norte, informaron autoridades municipales.
La caída del ejemplar provocó daños en varias tumbas.
Ante el incidente, equipos de primera respuesta realizaron labores para remover el árbol. Se presume que el ejemplar cayó debido a las lluvias de las últimas horas.
De igual manera, los equipos intervinieron otros árboles que presentaban riesgo de caer y provocar daños.
Principal
Accidente en San Vicente deja dos víctimas mortales de una misma familia; se dirigían a una actividad de su iglesia
Carmen Elena Rodríguez Alarcón falleció este lunes en un hospital, donde permanecía ingresada tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Santo Domingo, San Vicente.
Carmen Elena era tía de Santiago Alarcón, el niño de 9 años que murió en el mismo percance y cuyos restos fueron sepultados este lunes. Ambos viajaban en un camión rumbo a una actividad cristiana cuando el vehículo fue impactado por otro automotor.
Con el fallecimiento de Carmen Elena, el accidente deja dos víctimas mortales de una misma familia.
Desde Diario Digital Cronio expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, y acompañamos su dolor ante esta irreparable pérdida.
🕊️ ACCIDENTE EN SANTO DOMINGO DEJA DOS VÍCTIMAS MORTALES DE UNA MISMA FAMILIA
Carmen Elena Rodríguez Alarcón falleció el lunes en un hospital, donde permanecía ingresada tras sufrir graves lesiones en el accidente de tránsito ocurrido el domingo en Santo Domingo, San Vicente.… pic.twitter.com/CfoUbAEDMd
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026