Capturan a motociclista que conducía ebrio y atropelló a peatón en Morazán Sur

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la presentación de Vértices, largometraje escrito, dirigido y producido por el cineasta salvadoreño Arturo López Rodas, recientemente seleccionado por el Comité Cine Nacional de El Salvador (CINESAL) para representar al país, dentro del proceso de consideración para la categoría de Mejor Película Internacional de la 99.ª edición de los Premios Oscar.

Durante el encuentro, la representante de CINESAL, Paula Heredia, expuso la importancia de fortalecer un verdadero ecosistema cinematográfico en el país, articulando los esfuerzos del sector público, la empresa privada, las organizaciones vinculadas al cine y los propios realizadores. Señaló que el crecimiento de esta industria requiere del respaldo y la inversión de distintos sectores, al tiempo que destacó las alianzas que se están impulsando para ampliar las oportunidades de formación, producción y promoción del talento nacional.

Por su parte, Arturo López Rodas expresó su satisfacción por las nuevas oportunidades que comienzan a surgir para las producciones nacionales, señalando: “Nos complace que se abran estas ventanas que representan el cine nacional”. Vértices, aborda temas como la amistad, el paso del tiempo, las pérdidas y los vínculos que permanecen a partir del reencuentro de tres antiguos amigos.

La participación del Vicepresidente reafirma la importancia de seguir impulsando espacios que fortalezcan la cinematografía nacional y amplíen las oportunidades para que las producciones y el talento salvadoreño lleguen a nuevas audiencias dentro y fuera del país.

EL CINE SALVADOREÑO AMPLÍIA SUS HORIZONTES 🎥 El Vicepresidente de la República, @fulloa51, participó en la presentación de Vértices, largometraje escrito, dirigido y producido por el cineasta salvadoreño Arturo López Rodas, recientemente seleccionado por el Comité Cine Nacional… pic.twitter.com/hmhqf2pmh4 — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 22, 2026

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