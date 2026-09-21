China confirma la visita del presidente Xi a Estados Unidos esta semana

Cientos de vuelos fueron cancelados y más de 1,6 millones de personas recibieron recomendaciones de evacuación en Japón este lunes, debido al acercamiento del tifón Dujuan a Tokio, que podría provocar lluvias récord.

Japón suele experimentar fuertes tifones a finales del verano y principios del otoño. Otras tormentas ya han afectado algunos eventos de los Juegos Asiáticos que se celebran en el país.

El tifón Dujuan registraba vientos de aproximadamente 144 kilómetros por hora el lunes, mientras se desplazaba a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Katsuura, cerca de Tokio.

Japan Airlines canceló 135 vuelos, mientras que All Nippon Airways anuló 140. Además, más de 9.000 hogares ubicados cerca de Tokio se quedaron sin suministro eléctrico.

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, más de 1,6 millones de residentes de Tokio y sus alrededores recibieron la recomendación de evacuar. Sin embargo, las evacuaciones no son obligatorias.

También se emitieron avisos por riesgo de corrimientos de tierra en Tokio y en las prefecturas de Chiba, Kanagawa y Shizuoka. Los operadores ferroviarios de la capital y las regiones vecinas suspendieron el servicio en algunas líneas.

En las zonas bajo aviso, «existe el riesgo de que las lluvias continúen mientras el tifón se desplaza hacia el norte», declaró Takuya Hosomi, de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), durante una conferencia de prensa.

La JMA advirtió el domingo que las lluvias y los vientos se intensificarían incluso antes de la llegada del tifón. Asimismo, señaló que el acumulado de precipitaciones hasta el martes podría superar el promedio mensual de septiembre, lo que ocasionaría lluvias torrenciales sin precedentes.

Hasta el momento, una persona resultó levemente herida y nueve viviendas sufrieron daños a causa del tifón.

Las condiciones meteorológicas también obligaron a adelantar el cierre del Tokyo Game Show, una de las mayores ferias comerciales de videojuegos del mundo, durante este lunes, cuando estaba previsto su último día.

Además, un importante festival de música al aire libre y un partido de béisbol, ambos programados en Chiba, fueron cancelados.

Publicaciones en redes sociales mostraron imágenes de calles inundadas frente a la estación de Kamakura, un reconocido destino turístico.

«Hay inundaciones en distintas partes de la ciudad, por lo que desplazarse en coche es peligroso», declaró en X el alcalde de Kamakura, Takashi Matsuo.

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