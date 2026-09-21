Internacionales
China confirma la visita del presidente Xi a Estados Unidos esta semana
El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita a Estados Unidos de miércoles a viernes esta semana para mantener conversaciones con el presidente Donald Trump, confirmó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
«Por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre», indicó en un comunicado.
Será la segunda cumbre entre los dirigentes de las dos primeras potencias económicas mundiales en 2026, después de la visita de Trump a Pekín en mayo, y el tercer encuentro cara a cara desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Pekín «trabajará con Estados Unidos para enriquecer el contenido de la relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y Estados Unidos, reforzar el diálogo y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias».
Los dos países tienen numerosos desacuerdos en comercio y aranceles, inteligencia artificial, las guerras en Irán y Ucrania o el estatuto de Taiwán.
Xi y Trump acordaron en octubre de 2025 una frágil tregua tras meses de guerra comercial que se consolidó en la cumbre de mayo.
Internacionales
Cancelan vuelos y piden evacuar ante la llegada del tifón Dujuan a Japón
Cientos de vuelos fueron cancelados y más de 1,6 millones de personas recibieron recomendaciones de evacuación en Japón este lunes, debido al acercamiento del tifón Dujuan a Tokio, que podría provocar lluvias récord.
Japón suele experimentar fuertes tifones a finales del verano y principios del otoño. Otras tormentas ya han afectado algunos eventos de los Juegos Asiáticos que se celebran en el país.
El tifón Dujuan registraba vientos de aproximadamente 144 kilómetros por hora el lunes, mientras se desplazaba a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Katsuura, cerca de Tokio.
Japan Airlines canceló 135 vuelos, mientras que All Nippon Airways anuló 140. Además, más de 9.000 hogares ubicados cerca de Tokio se quedaron sin suministro eléctrico.
Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, más de 1,6 millones de residentes de Tokio y sus alrededores recibieron la recomendación de evacuar. Sin embargo, las evacuaciones no son obligatorias.
También se emitieron avisos por riesgo de corrimientos de tierra en Tokio y en las prefecturas de Chiba, Kanagawa y Shizuoka. Los operadores ferroviarios de la capital y las regiones vecinas suspendieron el servicio en algunas líneas.
En las zonas bajo aviso, «existe el riesgo de que las lluvias continúen mientras el tifón se desplaza hacia el norte», declaró Takuya Hosomi, de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), durante una conferencia de prensa.
La JMA advirtió el domingo que las lluvias y los vientos se intensificarían incluso antes de la llegada del tifón. Asimismo, señaló que el acumulado de precipitaciones hasta el martes podría superar el promedio mensual de septiembre, lo que ocasionaría lluvias torrenciales sin precedentes.
Hasta el momento, una persona resultó levemente herida y nueve viviendas sufrieron daños a causa del tifón.
Las condiciones meteorológicas también obligaron a adelantar el cierre del Tokyo Game Show, una de las mayores ferias comerciales de videojuegos del mundo, durante este lunes, cuando estaba previsto su último día.
Además, un importante festival de música al aire libre y un partido de béisbol, ambos programados en Chiba, fueron cancelados.
Publicaciones en redes sociales mostraron imágenes de calles inundadas frente a la estación de Kamakura, un reconocido destino turístico.
«Hay inundaciones en distintas partes de la ciudad, por lo que desplazarse en coche es peligroso», declaró en X el alcalde de Kamakura, Takashi Matsuo.
Internacionales
Tragedia antes de la boda: pareja sufre accidente en Masagua, Guatemala
Daniel y Angélica tenían previsto casarse este domingo 20 de septiembre, pero un accidente de tránsito en Masagua, Escuintla, interrumpió sus preparativos. Según los reportes publicados, habían salido a realizar las últimas compras para la ceremonia cuando ocurrió el percance.
El Blog señala que un camión impactó contra el vehículo en el que viajaban. El medio atribuye a autoridades policiales la versión de que el conductor del transporte pesado perdió el control, aunque no precisa qué habría provocado esa maniobra.
Los reportes coinciden en el fallecimiento de Daniel, pero presentan diferencias sobre Angélica. Mientras El Blog informa que ambos perdieron la vida, El Metido SV indica en el cuerpo de su publicación que ella sufrió heridas graves y fue trasladada a un hospital de Escuintla.
Con la información consultada, no fue posible confirmar de manera independiente el desenlace de Angélica. Tampoco se cuenta con un comunicado oficial que permita aclarar esa diferencia y establecer las circunstancias completas del accidente.
Internacionales
Video en Tegucigalpa: hombre armado asalta un bus, enfrenta a policías y logra huir
Un video difundido en Honduras muestra a un hombre armado que, según las imágenes y el reporte de HCH, intentó asaltar una unidad de transporte público en Tegucigalpa y después se escapó de varias agentes de la Policía Nacional. El clip, viral este 18 y 19 de septiembre, se desarrolla dentro del bus: las uniformadas tratan de reducirlo y el sospechoso consigue salir del lugar. Hasta ahora las autoridades no han confirmado heridos ni han publicado la identidad del hombre.
El medio hondureño TuNota precisa que el sujeto portaba una pistola y que se trató de un presunto intento de asalto. El Blog, con base en HCH, habla de un robo en el colectivo. Lo que no está en disputa es lo que se ve: agentes —un grupo de mujeres— frente a un sospechoso armado en un espacio cerrado, lleno de pasajeros, y una fuga que queda grabada. No hay, en las fuentes públicas, un parte que diga que el hombre fue detenido después.
Un delincuente escapó de un grupo de agentes policiales tras robar en una unidad del transporte colectivo en Tegucigalpa, Honduras. El hecho fue captado en video y genera preocupación por la seguridad en el transporte público.
Más información en https://t.co/lhRVcEIkbm pic.twitter.com/XM5rcR71BW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 19, 2026
El transporte colectivo en la capital hondureña arrastra una lista larga de asaltos. Este caso duele por otro motivo: la Policía ya estaba ahí y el presunto ladrón igual se fue. Eso abre el debate de siempre: falta de respaldo, número de agentes, protocolo dentro de un bus o simple ventaja del que lleva el arma y conoce la puerta.
Mientras no haya captura ni informe oficial, el video es la prueba y la pregunta. Quien se sube a un bus en Tegucigalpa no debería depender de que un celular grabe el desenlace. La orden pendiente es localizar al armado; el recado, para pasajeros y autoridades, es que el colectivo sigue siendo un punto débil.
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