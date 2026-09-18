Política
Asamblea Legislativa juramenta a consejales del CNJ para el periodo 2026-2031
Los funcionarios asumirán sus cargos el próximo 22 de septiembre y su principal función será garantizar que el Órgano Judicial funcione de manera independiente, eficiente y transparente.
La Asamblea Legislativa juramentó a los 14 abogados que integrarán el máximo órgano de dirección y decisión del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en el periodo 2026-20231.
Previamente, en una votación nominal y pública, se designó como consejales propietarios a Verónica Lisseth González Penado, Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez, Alexander Efraín Ticas Navarro, Luis Alonso Ramírez Meléndez, Miguel Ángel Calero Ángel y Omar Alexander Hernández.
Como suplentes fueron elegidos Nelly Edith Posas Henríquez, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, María Francisca Leiva Rodríguez, Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, Eduardo Antonio Pérez Hernández, Manuel Alexander Guevara Hernández y Elías Alexander Mejía Merlos.
Ellos deberán asumir sus cargos el próximo 22 de septiembre y lo concluirán la misma fecha de 2031.
Tres funcionarios propietarios e igual número de suplentes estarán en la institución en representación de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).
Mientras que contarán con un delegado titular y un suplente la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES); las universidades privadas; el Ministerio Público —Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos— y el gremio judicial.
La principal función que tendrán los consejales, como lo establece la normativa, será velar porque el Órgano Judicial de El Salvador funcione de manera independiente, eficiente y transparente.
Para ello, deberán elegir los perfiles idóneos de abogados salvadoreños y proponerlos para que se desempeñen como jueces y magistrados.
Tendrán que educar y actualizar permanentemente a los funcionarios y empleados judiciales, a través de la Escuela de Capacitación Judicial, para mejorar el servicio de justicia.
Además, evaluarán periódicamente el desempeño y el trabajo de los jueces para garantizar que actúen con rectitud, rapidez y apego a la ley.
Proceso de elección
Tras recibir el listado con las ternas propuestas por todos los sectores del gremio jurídico, el pasado 28 de agosto, la Comisión Política aprobó el calendario de entrevistas e inició formalmente el estudio de los perfiles de los 41 profesionales que se postularon para ser miembros del CNJ.
Durante siete sesiones de trabajo —que comenzaron el 31 de agosto y finalizaron el 16 de septiembre— fueron analizadas las hojas de vida de los candidatos, se conoció su trayectoria profesional, su formación académica y se escucharon los planes de trabajo, objetivos y propuestas que materializarían de llegar a ser electos.
Los legisladores también verificaron que los aspirantes cumplieran los requisitos legales y constitucionales. Asimismo, constataron que reunieran criterios técnicos y profesionales, entre ellos competencia notoria, idoneidad técnica comprobada, formación académica avanzada y visión institucional y modernización.
En el último encuentro, la comisión emitió un dictamen favorable para llevarlo a votación del pleno legislativo y proceder a la elección y juramentación de los consejeros en estricto apego a la Constitución de la República, Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y la Jurisprudencia vinculante de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en materia de elección de funcionarios.
Como en cada proceso de elección de funcionarios de segundo grado, las reuniones de la Comisión Política fueron transmitidas por los diferentes medios legislativos y hubo acceso a la prensa. Con eso se dio cumplimiento a los principios de máxima publicidad, transparencia de cara a la población, democracia, pluralismo y participación.
Representaciones
FEDAES:
Propietarios
Santos Guerra Grijalba
Alexander Efraín Ticas Navarro
Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez
Suplentes
Eduardo Antonio Pérez Hernández
Alba Geraldina Paredes de Bonifacio
Manuel Alexander Guevara Hernández
Facultad de Derecho de la UES:
Propietario
Luis Alonso Ramírez Menéndez
Suplente
Elías Alexander Mejía Merlos
Universidades privadas:
Propietario
Verónica Lisseth González Penado
Suplente
María Francisca Leiva Rodríguez
Ministerio Público:
Propietario
Miguel Ángel Calero Ángel
Suplente
Jennifer Isa Mansell García de Vásquez
Sector judicial:
Propietario
Omar Alexander Hernández
Suplente
Nelly Edith Posas Henríquez
Política
TSE contactará a compatriotas seleccionados para las JELVEX
De acuerdo con el calendario electoral, a partir del próximo 28 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá contactar a los ciudadanos salvadoreños radicados en el exterior que sean seleccionados por sorteo para integrar las Juntas Electorales de Voto en el Extranjero (JELVEX).
El periodo establecido para realizar estas notificaciones finalizará el 16 de octubre de 2026. Posteriormente, el 30 de octubre se efectuará el nombramiento de las JELVEX y sus integrantes deberán tomar la respectiva protesta de ley el 31 de octubre.
La capacitación de los miembros de estas juntas se desarrollará, según el calendario electoral, del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2026.
A escala mundial, el TSE habilitará 92 centros de votación en 29 países de cuatro continentes, con el objetivo de garantizar que los salvadoreños residentes en el exterior tengan acceso a su derecho al voto.
Por otra parte, continúa activo el periodo para que los salvadoreños en el extranjero actualicen la dirección de su Documento Único de Identidad (DUI). El TSE ha enfatizado en la importancia de realizar este procedimiento para facilitar la votación en el exterior, en caso de ser necesario.
El calendario electoral del TSE contempla las distintas etapas relacionadas con la organización de los organismos electorales temporales para las elecciones de 2027.
Política
Discurso del Mes de la Independencia del vicepresidente Félix Ulloa
El vicepresidente de la República, Dr. Félix Ulloa, pronunció el discurso titulado “El Salvador: de la independencia a la libertad, de la libertad a la integración”, en el marco del mes de la Independencia, en el que abordó la evolución de El Salvador desde la independencia de 1821, la seguridad, el desarrollo nacional y la integración centroamericana.
Durante su intervención, Ulloa señaló que septiembre representa no solo el mes de las fiestas patrias, sino también un momento para recordar a la generación que impulsó la posibilidad de que los pueblos centroamericanos pudieran gobernarse a sí mismos y decidir su propio futuro. Afirmó que, 205 años después, la independencia debe entenderse como el inicio de una responsabilidad y planteó interrogantes sobre el significado de la libertad, la independencia de El Salvador y el papel de Centroamérica en el siglo XXI.
Independencia e integración centroamericana
Ulloa sostuvo que, tras la independencia política alcanzada en 1821, los pueblos centroamericanos continuaron enfrentando pobreza, desigualdad, conflictos internos, intervenciones externas y la posterior fragmentación de la unidad que, según expuso, habían imaginado los próceres.
En ese contexto, hizo referencia al pensamiento de Francisco Morazán y a su planteamiento de que Centroamérica sería más fuerte unida que dividida. Según el vicepresidente, aunque el proyecto político de Morazán fracasó en su época, su visión mantiene vigencia debido a las dificultades que enfrentan los pequeños países por separado ante los desafíos del mundo moderno.
También señaló como fortalezas de la región su posición geográfica, población joven, identidad cultural común, mercados complementarios, recursos naturales y la comunidad centroamericana que reside fuera de sus fronteras. A ello sumó una historia común que, afirmó, puede convertirse en un proyecto compartido de futuro.
Seguridad como condición de libertad
Otro de los ejes del discurso fue la seguridad. Ulloa afirmó que durante años millones de salvadoreños no se sintieron libres en sus propias comunidades debido a la presencia de pandillas, que, según señaló, determinaban quién podía transitar por determinadas calles, abrir negocios, vivir en ciertos lugares o entrar y salir de comunidades.
También mencionó la extorsión, los homicidios y el miedo como elementos que formaron parte de la vida nacional durante ese período. A partir de ese planteamiento, sostuvo que la visión encabezada por el presidente Nayib Bukele parte de la premisa de que el Estado debe recuperar el control territorial y garantizar a los ciudadanos el derecho a vivir en paz.
Ulloa afirmó que la seguridad constituye una condición básica de la libertad y vinculó esa situación con actividades cotidianas como que una madre pueda dejar salir a sus hijos sin temor, que un comerciante pueda abrir su negocio sin pagar extorsión, que un trabajador pueda regresar a su casa de noche y que una familia pueda transitar por lugares que anteriormente evitaba.
Seguridad, educación, salud y turismo
El vicepresidente también sostuvo que la imagen internacional de El Salvador ha comenzado a cambiar y atribuyó esa transformación a una visión y una decisión política orientadas a modificar la realidad del país.
En materia de seguridad, afirmó que El Salvador acumula más de 1,300 días sin homicidios y lo calificó como el país más seguro del hemisferio occidental. Según expresó, durante ese período las familias salvadoreñas han podido vivir sin enfrentar el dolor de perder violentamente a un ser querido.
Ulloa agregó que la transformación no debe limitarse a la seguridad, sino convertirse en oportunidades. En ese sentido, mencionó iniciativas como “Dos Escuelas por Día”, el Nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia y “El Salvador Renace”, programa al que atribuyó la entrega de 50,000 becas para jóvenes interesados en carreras universitarias, formación técnica o cursos vocacionales.
En el área de salud, mencionó el nuevo Hospital Nacional Rosales, al que atribuyó más de 47 especializaciones, y DoctorSV, iniciativa que, según el discurso, utiliza tecnología e inteligencia artificial para facilitar atención médica gratuita las 24 horas del día.
Respecto al turismo, Ulloa señaló que, de acuerdo con datos del Ministerio de Turismo citados en su discurso, durante 2025 El Salvador recibió 4.1 millones de visitantes internacionales y generó 3,635 millones de dólares en divisas por turismo. Añadió que el sector genera miles de empleos directos e indirectos y que el 85 % de las más de 3,500 empresas turísticas del país son mipymes.
Una propuesta de integración regional
El vicepresidente planteó que la seguridad alcanzada en El Salvador puede tener efectos en el ámbito centroamericano y propuso avanzar hacia una integración regional práctica que incluya infraestructura, logística, energía, tecnología digital, turismo, comercio, finanzas y seguridad.
Asimismo, señaló que los desafíos vinculados con el crimen organizado trascienden las fronteras nacionales, por lo que planteó ampliar la cooperación, la inteligencia y los esfuerzos contra el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y otras formas de delincuencia transnacional.
Independencia económica y tecnológica
En otro apartado de su discurso, Ulloa planteó que la generación actual debe asumir una nueva dimensión de la independencia, orientada hacia la independencia económica, tecnológica y estratégica.
Expuso que esto no implica aislarse del mundo, sino relacionarse desde una posición de confianza, recibir inversión sin perder capacidad de decisión, adoptar tecnología sin renunciar a la identidad, fortalecer la formación del talento humano y contar con un sistema de salud pública que responda a las necesidades de la población.
También planteó abrir los mercados mientras se fortalece la producción nacional, cooperar con otras naciones sin renunciar a la soberanía y construir alianzas internacionales a partir de los intereses nacionales.
El Salvador como parte de una nueva Centroamérica
Ulloa sostuvo que El Salvador, pese a su reducido territorio, puede proyectar una visión de mayor alcance y afirmó que el país puede contribuir a una nueva etapa de integración centroamericana.
En ese marco, mencionó la posibilidad de conectar puertos, aeropuertos, carreteras y corredores logísticos salvadoreños con una red regional, así como ampliar las oportunidades tecnológicas, turísticas y económicas para los jóvenes centroamericanos.
El vicepresidente también afirmó que la prosperidad de El Salvador está vinculada con la situación de los países vecinos y que la seguridad, infraestructura y experiencia tecnológica salvadoreñas pueden contribuir al desarrollo regional.
Un llamado a asumir una nueva etapa histórica
En la parte final del discurso, Ulloa señaló que la generación actual tiene la responsabilidad de decidir si será únicamente heredera de la independencia de 1821 o protagonista de una nueva etapa histórica.
Planteó como aspiración un El Salvador más seguro, próspero, moderno, conectado, competitivo e integrado con los demás países centroamericanos. También hizo referencia a los ideales atribuidos a los próceres de la independencia, a Francisco Morazán y a Gerardo Barrios.
Al referirse al significado de septiembre, Ulloa llamó a recordar a quienes participaron en la independencia y, al mismo tiempo, a tener presentes a niños, jóvenes, mujeres, trabajadores, emprendedores y salvadoreños que viven dentro y fuera del país, así como a los demás pueblos centroamericanos.
Finalmente, sostuvo que la independencia debe servir como punto de partida para abrirse al mundo y fortalecer los vínculos regionales. El discurso concluyó con un llamado a que Centroamérica recupere la fuerza de la unidad y a que la seguridad de El Salvador se convierta en una plataforma para la prosperidad.
Ulloa cerró señalando que la independencia no debe entenderse únicamente como una fecha, sino como una actitud; que la libertad implica una responsabilidad, y que la integración centroamericana puede convertirse en un proyecto de futuro.
Política
Vicepresidente Ulloa destaca fortalecimiento de las relaciones entre El Salvador y Costa Rica
Historia, amistad y cooperación. El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la conmemoración del Día Nacional de Costa Rica. Ambas naciones mantienen una relación estratégica, forjada a lo largo de más de 180 años de vínculos diplomáticos, amistad y solidaridad, sostenida por una visión compartida de desarrollo, seguridad y prosperidad.
El Vicepresidente Ulloa expresó un cordial saludo a la Embajadora de la República de Costa Rica en el país, Samy Araya Rojas, así como al pueblo costarricense, especialmente a quienes residen en nuestro país. Destacó que esta relación histórica se ha estrechado mediante encuentros de alto nivel y mecanismos concretos de cooperación que reflejan la voluntad de ambos países.
La Embajadora Samy Araya Rojas resaltó los profundos vínculos históricos y culturales que unen a Costa Rica y El Salvador, recordando que los pueblos centroamericanos comparten raíces, memoria y una aspiración común de construir sociedades más pacíficas y prósperas.
Asimismo, destacó el fortalecimiento de las relaciones políticas entre ambas naciones, reflejado en encuentros de alto nivel como la visita del Presidente Nayib Bukele
a Costa Rica y la participación del Vicepresidente Ulloa en la toma de posesión del nuevo Gobierno costarricense, así como la importancia de continuar impulsando la colaboración y el intercambio de experiencias en áreas como la seguridad y la prevención del delito.
Costa Rica se posiciona como el quinto socio comercial de El Salvador en la región. Durante 2025, las exportaciones salvadoreñas hacia ese mercado alcanzaron los US$286.3 millones y, a julio de 2026, registraron US$181.09 millones, mostrando la importancia de continuar robusteciendo los lazos comerciales y de inversión entre ambas naciones.
Ambos Gobiernos trabajan impulsando una agenda común que contribuya al desarrollo y bienestar de una Centroamérica más unida y próspera. En esta celebración costarricense también participó la Ministra de Relaciones Exteriores. Alexandra Hill y el Cuerpo Diplomático acreditado en el país.