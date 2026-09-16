Vehículo vuelca en carretera Panamericana

Como Francisco René Lucero y Lorena Tránsito de Lucero fueron identificados los esposos que fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido ayer en la carretera Panamericana, en el tramo del cantón El Jocotón, sentido hacia Santa Ana.

De acuerdo con reportes, un vehículo impactó la motocicleta en la que viajaban los esposos. Posteriormente, ambos chocaron contra un autobús y perdieron la vida en el lugar.

Según informes, Francisco René Lucero y Lorena Tránsito de Lucero eran originarios del cantón El Pesote, distrito de Coatepeque, Santa Ana.

La Policía Nacional Civil (PNC) procedió a realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y deducir responsabilidades.

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