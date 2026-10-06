Nacionales
VMT mantiene controles al transporte de carga
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) informó esta mañana que el Viceministerio de Transporte (VMT) realizó controles vehiculares en diferentes zonas del país con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito.
La institución señaló que las unidades que incumplan las disposiciones serán multadas y remitidas, según corresponda.
De acuerdo con el MOPT, el VMT realizó controles al transporte de carga para verificar el cumplimiento de los horarios establecidos en distintos puntos del país.
Los dispositivos se desarrollaron en los siguientes horarios y sectores:
- Carretera Panamericana, tramo Los Chorros: de 4:00 a. m. a 9:00 a. m.
- Carretera al Puerto de La Libertad: de 5:00 a. m. a 8:00 a. m.
- Autopista a Comalapa: de 5:00 a. m. a 9:00 a. m.
- Bulevar del Ejército: de 4:30 a. m. a 9:00 a. m.
- Bulevar Constitución: de 4:30 a. m. a 9:00 a. m. y, por la noche, de 4:30 p. m. a 9:00 p. m.
El VMT añadió que sus gestores ejecutaron un dispositivo de restricción al transporte de carga en el bulevar Constitución, donde también se habilitó el carril reversible en sentido hacia San Salvador.
El personal encargado de los controles también se desplazó a la zona oriental del país, mientras que otros equipos se hicieron presentes en la carretera Troncal del Norte.
Asimismo, se verificó el cumplimiento de los horarios de restricción en la carretera al Puerto de La Libertad.
Los equipos fueron desplegados desde tempranas horas para hacer efectivas las restricciones a la circulación del transporte de carga durante los horarios establecidos.
Nacionales
Capturan a hombre que amenazó de muerte con un corvo a una familia en Sensuntepeque
La Policía Nacional Civil (PNC), en conjunto con la Fuerza Armada, informó sobre la captura de un hombre de 66 años señalado de amenazar con un corvo a una familia en la zona paracentral del país.
La corporación policial identificó al detenido como William Adalberto Chávez Cisneros, quien fue expuesto en un video difundido a través de redes sociales.
En las imágenes se observa al ahora capturado con un corvo en la mano y utilizando palabras altisonantes mientras grita, luego de bajarse de su vehículo frente a la vivienda de los afectados.
Posteriormente, Chávez Cisneros aborda nuevamente su vehículo y continúa con los insultos antes de retirarse del lugar.
De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre en Sensuntepeque, Cabañas Este.
En la imagen de la captura difundida por la Policía en redes sociales se destaca que las personas amenazadas son vecinos que habitan frente a la vivienda del detenido.
Sucesos
Denuncian a motorista por bajarse de la unidad y orinar en plena calle
Un motorista de la Ruta 79 fue captado realizando sus necesidades fisiológicas en plena vía pública, hecho que ha generado indignación entre quienes presenciaron la situación.
De acuerdo con los denunciantes, el conductor detuvo la unidad de transporte y descendió para hacer sus necesidades a la vista de varias personas.
La acción también habría provocado tráfico vehicular en la zona, según la denuncia.
Ante lo ocurrido, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades para que ubiquen y sancionen al motorista por su comportamiento.
Según se conoció, el hecho ocurrió sobre la calle Rubén Darío, en San Salvador Centro.
Nacionales
Captan a conductor realizando maniobra imprudente en carretera Litoral
Un conductor realizó una maniobra de adelantamiento en las cercanías de El Tunco, La Libertad, y estuvo a punto de provocar un accidente, según se observa en un video compartido en redes sociales.
En las imágenes se observa el momento en que el conductor de un vehículo tipo pick up realiza el adelantamiento de manera imprudente y casi impacta contra otro automóvil que circulaba en su debido carril.
De acuerdo con la información proporcionada, el pick up, con placas P 895-425, circulaba a excesiva velocidad al momento de realizar la maniobra.
Ante lo ocurrido, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que ubiquen al conductor, al considerar que representa un peligro para quienes circulan por las calles del país.