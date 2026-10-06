Internacionales
Maleta hiperrealista con forma de pantera sorprende a pasajeros en China
Varios pasajeros del metro de Jinan, China, quedaron sorprendidos al observar lo que, a primera vista, parecía ser una pantera negra dentro de las instalaciones de la estación.
En un primer momento, la mayoría creyó que se trataba de un felino real. Sin embargo, posteriormente se llevaron una sorpresa al descubrir que era una curiosa maleta hiperrealista, diseñada con las características del animal.
Las imágenes del peculiar equipaje rápidamente se volvieron virales en redes sociales y generaron diversas reacciones entre los usuarios.
Ante la situación, las autoridades del metro de Jinan informaron que este tipo de equipaje puede ser transportado, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
Internacionales
Noruega estudia prohibir temporalmente las lentes inteligentes
Noruega evalúa prohibir temporalmente el uso de gafas inteligentes equipadas con cámaras en algunos espacios públicos por motivos de privacidad, anunció este lunes el ministro de Asuntos Digitales y Administración Pública, Torgeir Micaelsen.
La medida busca evitar que se capturen imágenes de personas sin su consentimiento y podría aplicarse en parques, playas, museos, centros comerciales, escuelas o eventos públicos.
El Partido Laborista, que lidera un gobierno en minoría, necesita el apoyo de otros partidos para impulsar la iniciativa. El Ejecutivo prepara un proyecto de ley con la participación de expertos.
«No queremos una sociedad en la que la gente se preocupe por ser grabada, fotografiada o filmada sin saberlo en lugares y situaciones en los que está acostumbrada a no ser vigilada», declaró Micaelsen.
El gobierno aclaró que no busca establecer una prohibición total de las gafas inteligentes.
Estos dispositivos, especialmente los comercializados por Meta bajo las marcas Ray-Ban y Oakley, han generado una creciente preocupación por la privacidad en Europa.
En Francia, la organización de protección de la infancia e-Enfance afirmó el mes pasado que había recibido unas 20 denuncias de mujeres que fueron filmadas sin su consentimiento, en la mayoría de los casos con un modelo de Meta.
Algunos de esos videos fueron compartidos en redes sociales y provocaron burlas o mensajes de odio, situación que llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación.
En Oslo, capital de Noruega, ya se decidió prohibir las lentes equipadas con cámaras en las escuelas.
Meta sostiene que sus gafas cuentan con una luz LED que parpadea cuando se toma una fotografía o se graba un video. Según la empresa, esta luz no puede apagarse sin inutilizar la cámara.
Internacionales
Piratas acceden a datos de casi 9 millones de personas en Dinamarca
Piratas informáticos accedieron de manera ilegal a los datos personales de aproximadamente 8,8 millones de personas registradas en el registro nacional de Dinamarca, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Digitales del país.
Según un comunicado, la administración del registro nacional (CPR) constató que personas no autorizadas obtuvieron acceso a nombres, direcciones y números CPR, equivalentes al número de la seguridad social.
Dinamarca cuenta actualmente con unos 6 millones de habitantes, de acuerdo con el instituto de estadísticas danés. Sin embargo, las personas que accedieron a la información también obtuvieron datos de personas «vivas, que emigraron, muertas», explicó la fuente.
Internacionales
Rusia descarta caso de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora de laboratorio en Siberia
Las autoridades rusas aseguraron este lunes que las pruebas realizadas tras la muerte de Daria Chipilova, una técnica de laboratorio de 28 años del Instituto de lucha contra la peste de Irkutsk, no detectaron rastros de peste neumónica y señalaron que la situación sanitaria permanece «bajo control».
La muerte de Chipilova había generado inquietud luego de que un medio informara que la trabajadora podría haber contraído peste neumónica tras la rotura de un tubo de ensayo.
Sin embargo, una comisión especial de expertos concluyó que la causa de la muerte fue una «neumonía de etiología indeterminada», afirmó el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev.
Según explicó el funcionario, la investigación realizada por la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor determinó que «no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas».
Kobzev también aseguró que la situación sanitaria en la región es «estable» y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.
«La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos», afirmó el gobernador.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas «remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones».
La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), su forma neumónica es altamente contagiosa y puede resultar mortal si no se trata rápidamente.