Tres muertos en San Miguel: conductor ebrio chocó a alta velocidad contra un camión en el km 143

Tres personas murieron este domingo en un siniestro vial en el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, sector del cantón El Havillal, San Miguel, cuando el conductor de una camioneta particular, en estado de ebriedad y a alta velocidad, colisionó contra un vehículo de transporte de carga. El Viceministerio de Transporte (VMT) identificó a ese conductor como el responsable del impacto.

Los fallecidos son el conductor del vehículo particular y dos de sus acompañantes. Un tercer ocupante de la misma camioneta resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial en estado crítico. El motorista del camión solo sufrió lesiones leves. Según el VMT, las investigaciones determinaron que todos los ocupantes del particular, incluido quien conducía, se encontraban en estado de ebriedad.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó el saldo en redes: tres personas murieron por un conductor irresponsable en estado de ebriedad, que también falleció, tras el choque entre la camioneta y el camión en ese punto de la Panamericana. Las primeras versiones ubicaron el hecho en la madrugada, sobre la calle que conduce al cantón El Delirio, y reportaron que los cuerpos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos, con la presunción de que la muerte fue instantánea. Las identidades aún no han sido divulgadas.

El caso se suma a una semana de alta letalidad vial. El viernes, cinco personas murieron en Los Chorros, en la misma carretera Panamericana, en una colisión que involucró un sedán, un bus de la ruta 202, un camión con tierra y otros vehículos. El 30 de septiembre, otro percance dejó dos muertos y 13 lesionados en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, en San Salvador.

Entre el 1 de enero y el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 16,917 accidentes, con 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos. En el mismo periodo, 1,831 conductores han sido detenidos por conducción peligrosa, un 13.1 % más que en 2025, cuando hubo 1,619 arrestos por ese delito.

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