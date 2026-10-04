Nacionales
Tres muertos en San Miguel: conductor ebrio chocó a alta velocidad contra un camión en el km 143
Tres personas murieron este domingo en un siniestro vial en el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, sector del cantón El Havillal, San Miguel, cuando el conductor de una camioneta particular, en estado de ebriedad y a alta velocidad, colisionó contra un vehículo de transporte de carga. El Viceministerio de Transporte (VMT) identificó a ese conductor como el responsable del impacto.
Los fallecidos son el conductor del vehículo particular y dos de sus acompañantes. Un tercer ocupante de la misma camioneta resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial en estado crítico. El motorista del camión solo sufrió lesiones leves. Según el VMT, las investigaciones determinaron que todos los ocupantes del particular, incluido quien conducía, se encontraban en estado de ebriedad.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó el saldo en redes: tres personas murieron por un conductor irresponsable en estado de ebriedad, que también falleció, tras el choque entre la camioneta y el camión en ese punto de la Panamericana. Las primeras versiones ubicaron el hecho en la madrugada, sobre la calle que conduce al cantón El Delirio, y reportaron que los cuerpos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos, con la presunción de que la muerte fue instantánea. Las identidades aún no han sido divulgadas.
El caso se suma a una semana de alta letalidad vial. El viernes, cinco personas murieron en Los Chorros, en la misma carretera Panamericana, en una colisión que involucró un sedán, un bus de la ruta 202, un camión con tierra y otros vehículos. El 30 de septiembre, otro percance dejó dos muertos y 13 lesionados en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, en San Salvador.
Entre el 1 de enero y el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 16,917 accidentes, con 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos. En el mismo periodo, 1,831 conductores han sido detenidos por conducción peligrosa, un 13.1 % más que en 2025, cuando hubo 1,619 arrestos por ese delito.
Nacionales
Lluvias y cielo nublado este domingo en El Salvador por la ZCIT y una baja presión
El Salvador amanece con cielo mayormente nublado y lluvias de moderadas a suaves en gran parte del territorio, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El radar ya registra precipitaciones en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador —incluida la zona sur del Área Metropolitana—, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión, con desplazamiento hacia el noroeste. En la mañana se concentran en la cordillera volcánica, la zona occidental y la franja costera.
Por la tarde el cielo pasará a parcialmente nublado, con lluvias de nuevo en la cordillera, la zona norte y el occidente. En la noche las precipitaciones serán puntuales en el norte, el oriente y la costa. El MARN advierte que pueden venir con actividad eléctrica y ráfagas ocasionales de 30 km/h o más; el viento se mantendrá entre 10 y 20 km/h. El ambiente será ligeramente cálido de día y fresco de noche. En la mañana se esperan de 15 a 22 °C en montaña, de 22 a 26 °C en valles interiores, de 24 a 30 °C en el oriente y de 26 a 28 °C en la costa. Las máximas del día rondan los 28 °C en San Salvador y Santa Ana, y hasta 33 °C en La Libertad, San Miguel y La Unión.
El patrón responde a la Zona de Convergencia Intertropical, que aporta humedad desde el Pacífico, y a una baja presión al suroeste de Guatemala. El MARN mantiene vigilancia porque la ZCIT seguiría cerca de la costa y el lunes también habría lluvias en la franja costera, el oriente, la cordillera y el norte. El sábado, la estación de Santa Rosa de Lima, en La Unión, acumuló 72.2 milímetros, el mayor registro del país. Medio Ambiente recomienda precaución en carretera por el piso mojado.
Principal
VMT multa con $150 a motorista de la ruta A1 captado chateando al volante
El Viceministerio de Transporte sancionó con $150 al conductor de la unidad placa MB 5392, de la ruta A1, captado manipulando el celular mientras conducía. La falta es la TO 113, la multa máxima por uso de dispositivos al volante. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó la esquelas y dijo que esa conducta puso en riesgo a los usuarios del transporte público.
El video circuló este sábado. Usuarios denunciaron que el motorista iba chateando en el recorrido hacia Olocuilta. En las imágenes no se leía la placa. Tras la denuncia, el VMT identificó la unidad y aplicó la sanción. Rodríguez escribió que la distracción al volante es la principal causa de accidentes en el país.
Usuarios denuncian a un motorista de la ruta A1 por chatear mientras conducía el microbús, en un video que ya circula.
No hay placa ni respuesta oficial. La falta, si se confirma, se sanciona con $150. https://t.co/iODN74BXpm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 3, 2026
La TO 113 cubre conducir usando teléfono, radio o cualquier aparato electrónico, y también llevar objetos que limiten la visibilidad o distraigan. La misma multa, $150, se impuso el 29 de septiembre a una conductora captada con el celular. El VMT pidió evitar esas acciones: «ponen en peligro la vida de todos los usuarios viales».
Sancionamos a conductor de la unidad placa MB 5392 de la ruta A-1 que fue captado manipulando su celular mientras conducía (falta TO 113 por $150).
Estas acciones ponen en peligro la vida de todos los usuarios viales, evítalas. https://t.co/4GPz8BAQ0x
— VMT (@VMTElSalvador) October 4, 2026
Sucesos
Poste del tendido eléctrico cae sobre un vehículo en la carretera a Cinquera, en Cabañas
Un poste del tendido eléctrico se desplomó y cayó sobre un vehículo que circulaba por la carretera de Tejutepeque hacia Cinquera, en Cabañas. El percance se registró este sábado. Según los primeros reportes, no dejó personas lesionadas: solo daños materiales.
El impacto aplastó la unidad. Elementos de rescate y autoridades de tránsito llegaron a la zona para atender la escena y regular el paso. No se ha informado de cortes de energía ni del tipo de vehículo.
La causa del desplome no ha sido precisada. No hay, hasta ahora, un pronunciamiento de la distribuidora eléctrica ni un parte oficial de Tránsito sobre el estado del poste o de los cables. Páginas locales confirmaron que ninguna persona resultó herida.
El hecho ocurre el mismo día en que el Ministerio de Medio Ambiente advirtió lluvias y tormentas en la franja norte de Cabañas, con riesgo de caída de árboles y estructuras por la humedad acumulada. Esa alerta no confirma que la lluvia haya tumbado el poste. Solo explica por qué la vía exigía precaución.
Mientras no se retire la estructura, el tramo puede quedar reducido. Conductores que usen la carretera Tejutepeque-Cinquera deben bajar la velocidad y seguir las indicaciones de los equipos en el lugar.
Un poste del tendido eléctrico cayó sobre un vehículo en la carretera de Tejutepeque hacia Cinquera, en Cabañas. No hay lesionados, solo daños materiales.
La causa del desplome aún no se informa. pic.twitter.com/PqsPhed2Jl
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 4, 2026