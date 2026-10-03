Un legado que mantiene vigente el ideal de una Centroamérica unida

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, aseguró que el partido ya completó sus 60 fórmulas para competir por las diputaciones de la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2027.

De acuerdo con Flores, 54 candidaturas corresponden al territorio nacional y seis a la circunscripción electoral del exterior. La nueva circunscripción contempla seis diputaciones para los salvadoreños residentes fuera del país.

El dirigente también afirmó que el partido ya cuenta con la documentación de sus candidatos a alcaldes y concejales, quienes competirán en los 44 municipios del país.

El FMLN participará en los comicios de 2027 con una fórmula presidencial integrada por el médico Rafael Aguirre y la enfermera Madaí Santos, quienes fueron proclamados oficialmente durante la 47.ª Convención Nacional Ordinaria del partido, realizada el 20 de septiembre.

El partido también busca obtener representación en la Asamblea Legislativa y competir por gobiernos municipales. En las elecciones legislativas de 2024, el FMLN no obtuvo diputaciones, según los resultados oficiales citados por medios nacionales.

Flores reiteró que el partido está preparado para participar en los comicios generales y rechazó que su participación electoral sea únicamente simbólica, al señalar que representa una alternativa política para los votantes.

Por otra parte, el secretario general del FMLN afirmó que la población ya se «hartó de Nuevas Ideas» y advirtió que, según su apreciación, dicho partido recibirá «una sorpresa» en las elecciones de 2027.

«¿Saben qué va a pasar? La gente ya se hartó de Nuevas Ideas, ya se hartaron, el 28 de febrero van a recibir su merecido de parte del pueblo», expresó Flores.

Las elecciones generales de 2027 están programadas para el 28 de febrero.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...