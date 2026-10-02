Premios Derecho y Negocios 2026: estos son los 29 líderes y firmas reconocidos en la gala 17

La revista Derecho y Negocios cerró su aniversario 17 con la entrega de 29 reconocimientos a firmas legales, empresas, funcionarios y profesionales. La gala se celebró el 1 de octubre, a las 7:00 p.m., en el Hotel Sheraton Presidente, en San Salvador, y reunió a representantes del sector jurídico, empresarial y público.

La edición 2026 no se limitó al ejercicio tradicional del derecho. También distinguió trayectorias y proyectos ligados a inversión, tecnología e innovación, en una noche en la que el discurso oficial giró en torno a la confianza, la ética y el uso de la inteligencia artificial.

La confianza, el eje del discurso

Manuel Carranza, presidente de Derecho y Negocios, abrió recordando los 17 años de la publicación. “Después de 17 años, la respuesta está aquí con todos ustedes: ha valido la pena”, dijo.

Carranza planteó que una empresa puede perder dinero o un cliente y recuperarse, pero que recuperar la confianza es mucho más difícil. Pidió que el sector público y el privado compartan el mismo objetivo para generar inversión y oportunidades. Sobre la inteligencia artificial, advirtió que hay principios que no deberían ceder: “la ética, la palabra, la responsabilidad y el respeto”.

Ulloa, Legal Master, y el derecho ante la inteligencia artificial

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recibió el reconocimiento Legal Master, otorgado por su trayectoria jurídica y su paso por distintos ámbitos de la vida nacional. Agradeció a Carranza el trabajo de la revista, a la que calificó como la más prestigiosa de su tipo en el país, y dedicó la distinción a sus maestros, colegas, alumnos y familiares.

Ulloa defendió un Estado de Derecho sostenido en normas que garanticen igualdad de derechos y condiciones para el desarrollo. Sobre la inteligencia artificial dijo que “para algunos es una amenaza, para otros una oportunidad”, y llamó a los abogados a aprender a usarla tanto en el ejercicio privado como en las instituciones del Estado. También mencionó el marco que el país ha armado en innovación: la adopción del bitcoin, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).

Hayem, funcionaria del año

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, fue reconocida como Funcionaria del Año. “Qué mejor día para celebrar los logros, no del Ministerio de Economía, no de María Luisa Hayem, sino de nuestro país”, dijo. En otra intervención atribuyó el premio a los equipos del ministerio, a los que describió como quienes impulsan startups, comercio, inversión e incentivos para nuevas empresas.

Invest in El Salvador (Invierte en El Salvador) recibió el premio a Institución Pública del Año. Camilo Trigueros fue distinguido por su trayectoria profesional en el sector público.

Kriete y Sanchia, en el centro empresarial

Fernando Kriete fue nombrado Empresario del Año. El ejecutivo, vicepresidente de la junta directiva de MRO Holdings —casa matriz de Aeroman—, dedicó el premio a los equipos con los que trabaja. “Yo personalmente me considero más emprendedor que empresario, porque me encanta construir”, afirmó. También dijo que lo más importante al hacer empresa es rodearse de personas más capaces y formar equipo. Mencionó nuevos proyectos de inversión tecnológica y el entorno que observa en El Salvador.

El reconocimiento llega en una semana en la que AAR Corp. acordó adquirir el 65 % de MRO Holdings. Kriete ha señalado que ese ingreso de capital acelerará planes de expansión, capacitación e inversión del centro de mantenimiento aeronáutico que opera en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Sanchia International fue Empresa del Año. La compañía, de origen familiar y con operaciones en el país desde 1998, produce muebles y artículos plásticos. En febrero inauguró un Depósito de Perfeccionamiento Activo en San Juan Opico, con una inversión acumulada cercana a los 25 millones de dólares, y proyecta usar El Salvador como plataforma para llegar a decenas de mercados de América.

En el mismo bloque empresarial, Gloria de Romero recibió la Trayectoria Empresarial Nacional; Guillermo Catalán, la Trayectoria Empresarial Regional; y Mario Ancalmo, el premio a CEO Destacado del Año. La Casa de Mi Padre fue la Fundación Más Destacada del Año. AES El Salvador ganó como Departamento Legal Empresarial.

Arias, la firma más premiada

En el bloque jurídico, Arias se llevó tres de las categorías principales: Firma del Año, Derecho Corporativo, y Derecho Bancario y Financiero. La firma, fundada en 1942 en El Salvador, opera hoy como despacho regional con oficinas en seis países de Centroamérica.

Iuspublik obtuvo Firma Más Valorada por sus Clientes, Derecho Administrativo y Mercados Regulados, y Derecho Tributario. Hominid Abogados ganó Mayor Crecimiento y Derecho Inmobiliario.

BDS El Salvador fue Firma Boutique. Torres Legal se llevó Derecho de las Nuevas Tecnologías y compartió Litigios con Lex Litis Latam. Rivera Rodríguez Fajardo ganó en Propiedad Intelectual e Industrial, y GH Abogados en Mediación, Conciliación y Arbitraje.

Central Law fue reconocida con la Operación del Año. Roberta Gallardo fue Abogada del Año y Roberto Oliva de la Cotera, Abogado del Año. Cosette Georgina Fuentes recibió Proyección Profesional y Rafael Barraza, la Trayectoria Profesional en el Sector Privado.

Ganadores de los Premios Derecho y Negocios 2026

Firma del Año: Arias

Firma en Derecho Corporativo: Arias

Firma en Derecho Bancario y Financiero: Arias

Firma más valorada por sus clientes: Iuspublik

Firma en Derecho Administrativo y Mercados Regulados: Iuspublik

Firma en Derecho Tributario: Iuspublik

Firma con mayor crecimiento: Hominid Abogados

Firma en Derecho Inmobiliario: Hominid Abogados

Firma boutique: BDS El Salvador

Firma en litigios: Torres Legal y Lex Litis Latam

Firma en Derecho de las Nuevas Tecnologías: Torres Legal

Propiedad intelectual e industrial: Rivera Rodríguez Fajardo

Mediación, conciliación y arbitraje: GH Abogados

Operación del año: Central Law

Departamento legal empresarial: AES El Salvador

Empresa del año: Sanchia International

Empresario del año: Fernando Kriete

CEO destacado del año: Mario Ancalmo

Trayectoria empresarial nacional: Gloria de Romero

Trayectoria empresarial regional: Guillermo Catalán

Fundación más destacada del año: La Casa de Mi Padre

Institución pública del año: Invest in El Salvador

Funcionaria del año: María Luisa Hayem

Trayectoria profesional, sector público: Camilo Trigueros

Trayectoria profesional, sector privado: Rafael Barraza

Legal Master: Félix Ulloa

Proyección profesional: Cosette Georgina Fuentes

Abogada del año: Roberta Gallardo

Abogado del año: Roberto Oliva de la Cotera

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