Destacan aportes del Gobierno durante entrega de premios Derecho y Negocios

El periodo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la presentación de solicitudes de inscripción de personas interesadas en competir como candidatas no partidarias a una diputación finaliza este martes 29 de septiembre.

De acuerdo con el calendario electoral del TSE, el plazo inició el pasado 29 de mayo y corresponde a la fase cinco del calendario para el sufragio en el territorio nacional. La fecha de cierre para la presentación de los libros destinados a la recolección de firmas necesarias para la inscripción también es este 29 de septiembre.

Esta etapa contempla dos actividades: la presentación de las solicitudes por parte de las personas interesadas y la entrega de los libros para recolectar las firmas requeridas para la inscripción, ambas con plazo hasta este día.

Hasta la fecha, públicamente no se ha conocido de salvadoreños que hayan manifestado su intención de inscribirse bajo esta modalidad para participar en la elección legislativa.

Según las memorias del TSE, la última ocasión en que una candidatura no partidaria obtuvo una diputación fue en 2018. En esos comicios participaron cuatro candidatos por San Salvador: José Antonio Castillo Ortiz, Leonardo Bonilla, José Antonio Díaz y Alejandro Lira Pasasin, todos acompañados por sus respectivos suplentes. La memoria electoral del TSE confirma que fueron cuatro las candidaturas no partidarias inscritas para esa elección.

El resultado de esa elección permitió a Roberto Leonardo Bonilla Aguilar obtener un escaño por San Salvador, al conseguir la curul mediante los votos por residuo, según consta en la memoria electoral de 2018.

Los cuatro contendientes participaron luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que habilitó las candidaturas no partidarias para ese año.

A partir de las elecciones de 2021, ningún candidato bajo esta modalidad logró obtener una curul. En ese proceso, las últimas candidaturas no partidarias fueron las de Leonardo Bonilla, por San Salvador, y Jesús Segovia, por La Paz. El propio TSE informó en 2020 que ambos presentaron solicitudes para competir en las elecciones legislativas de 2021.

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