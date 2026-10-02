Política
Destacan aportes del Gobierno durante entrega de premios Derecho y Negocios
Funcionarios del gobierno asistieron a la 17ª. Gala de Premiación de la Revista Derecho y Negocios, que reúne a representantes de estos dos sectores claves del país.
Durante este importante evento que organiza anualmente la Revista DyN, fue elogiado el trabajo que está desarrollando el Gobierno salvadoreño en el área económica, cuyos frutos se pueden observar en el crecimiento de la economía.
A esta 17ª. Gala de Premiación asistieron el vicepresidente de la República Félix Ulloa y la ministra de Economía, María Luisa Hayem.
Funcionarios del Gobierno del Presidente @nayibbukele participan en la 17.ª gala de los Premios Derecho y Negocios de la @RevistaDyN.@fulloa51 @VCpresidenciaSV @MariaLuisaHayem @EconomiaSV pic.twitter.com/Y9YAvcWsg5
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Durante el evento, el vicepresidente Ulloa se refirió a los avances acelerados de la tecnología que están generando nuevos desafíos para los diferentes sectores del país, entre estos, la profesión del derecho.
La ministra Hayem también fue galardonada como la funcionaria del año. “Es un reconocimiento que va a todos los trabajadores del Ministerio de Economía, a esos héroes silenciosos que en el día a día trabajan por una mayor competitividad”, afirmó.
“Estamos en la era de la innovación, en la que la inteligencia artificial está transformando vidas, modificando las formas de hacer negocio, cambiando las empresas. También está cambiando la profesión del derecho, está modificando muchas de las actuaciones, de las tareas, de la forma de trabajo de los abogados y de quienes ejercen la función judicial”, afirmó el vicemandatario salvadoreño, quien durante el evento recibió el reconocimiento Legal Master, por su trayectoria en el ámbito jurídico.
El vicepresidente de la República, @fulloa51, recibe el reconocimiento Legal Master, un galardón que distingue su trayectoria y aporte en el ámbito jurídico.@VCpresidenciaSV pic.twitter.com/k7V23BLtKa
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El presidente de la revista DyN, Manuel Carranza, elogió el trabajo de los funcionarios del área pública y su importante rol para facilitar la inversión del sector privado, que genera el desarrollo del país.
“Quiero agradecer a los funcionarios públicos, a quienes tienen la responsabilidad de dirigir las instituciones, de facilitar la inversión, de generar oportunidades, establecer reglas. Muchas veces cuando hablamos de desarrollo desde el sector privado, hablamos de los empresarios, de la inversión, de cuántos empleos se generan, pero ninguna economía, en ninguna parte del mundo, se puede mantener si no es de la mano del sector público”, sostuvo el director de la prestigiosa revista durante el evento.
Política
Integración para fortalecer la industria farmacéutica regional
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa participó en el Primer Foro Centroamericano y del Caribe de la Industria Farmacéutica, un encuentro que reunió a representantes gubernamentales, autoridades sanitarias y actores de la industria para abordar los desafíos y oportunidades del sector.
Durante su disertación, el Vicepresidente Ulloa destacó el papel que desempeña la industria farmacéutica en el desarrollo económico del país, resaltando su capacidad para generar empleo, fortalecer las exportaciones y acompañar la nueva etapa de crecimiento económico.
Resaltó la contribución de la industria farmacéutica a la dinamización de la economía salvadoreña, señalando que durante 2025 el sector representó el 2.70% de las exportaciones totales de bienes del país, con productos farmacéuticos comercializados en 48 mercados internacionales. De igual manera, destacó su impacto en la generación de oportunidades, al registrar al cierre del 2025 más de 6,000 empleos directos.
El Vicemandatario también subrayó la importancia de continuar robusteciendo el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y los mecanismos de cooperación regional en materia de salud. En ese marco, destacó la experiencia de la negociación y compra conjunta de medicamentos como una muestra concreta de los beneficios que genera la coordinación entre los Estados.
El encuentro permitió impulsar el diálogo entre autoridades, representantes del sector y actores regionales, generando un espacio para compartir experiencias, identificar oportunidades de cooperación y continuar fomentando acciones conjuntas que contribuyan al progreso económico, social y productivo de la región.
Política
FMLN afirma que competirá por todas las diputaciones
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, aseguró que el partido ya completó sus 60 fórmulas para competir por las diputaciones de la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2027.
De acuerdo con Flores, 54 candidaturas corresponden al territorio nacional y seis a la circunscripción electoral del exterior. La nueva circunscripción contempla seis diputaciones para los salvadoreños residentes fuera del país.
El dirigente también afirmó que el partido ya cuenta con la documentación de sus candidatos a alcaldes y concejales, quienes competirán en los 44 municipios del país.
El FMLN participará en los comicios de 2027 con una fórmula presidencial integrada por el médico Rafael Aguirre y la enfermera Madaí Santos, quienes fueron proclamados oficialmente durante la 47.ª Convención Nacional Ordinaria del partido, realizada el 20 de septiembre.
El partido también busca obtener representación en la Asamblea Legislativa y competir por gobiernos municipales. En las elecciones legislativas de 2024, el FMLN no obtuvo diputaciones, según los resultados oficiales citados por medios nacionales.
Flores reiteró que el partido está preparado para participar en los comicios generales y rechazó que su participación electoral sea únicamente simbólica, al señalar que representa una alternativa política para los votantes.
Por otra parte, el secretario general del FMLN afirmó que la población ya se «hartó de Nuevas Ideas» y advirtió que, según su apreciación, dicho partido recibirá «una sorpresa» en las elecciones de 2027.
«¿Saben qué va a pasar? La gente ya se hartó de Nuevas Ideas, ya se hartaron, el 28 de febrero van a recibir su merecido de parte del pueblo», expresó Flores.
Las elecciones generales de 2027 están programadas para el 28 de febrero.
Política
Hoy finaliza el periodo para inscribir candidaturas no partidarias
El periodo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la presentación de solicitudes de inscripción de personas interesadas en competir como candidatas no partidarias a una diputación finaliza este martes 29 de septiembre.
De acuerdo con el calendario electoral del TSE, el plazo inició el pasado 29 de mayo y corresponde a la fase cinco del calendario para el sufragio en el territorio nacional. La fecha de cierre para la presentación de los libros destinados a la recolección de firmas necesarias para la inscripción también es este 29 de septiembre.
Esta etapa contempla dos actividades: la presentación de las solicitudes por parte de las personas interesadas y la entrega de los libros para recolectar las firmas requeridas para la inscripción, ambas con plazo hasta este día.
Hasta la fecha, públicamente no se ha conocido de salvadoreños que hayan manifestado su intención de inscribirse bajo esta modalidad para participar en la elección legislativa.
Según las memorias del TSE, la última ocasión en que una candidatura no partidaria obtuvo una diputación fue en 2018. En esos comicios participaron cuatro candidatos por San Salvador: José Antonio Castillo Ortiz, Leonardo Bonilla, José Antonio Díaz y Alejandro Lira Pasasin, todos acompañados por sus respectivos suplentes. La memoria electoral del TSE confirma que fueron cuatro las candidaturas no partidarias inscritas para esa elección.
El resultado de esa elección permitió a Roberto Leonardo Bonilla Aguilar obtener un escaño por San Salvador, al conseguir la curul mediante los votos por residuo, según consta en la memoria electoral de 2018.
Los cuatro contendientes participaron luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que habilitó las candidaturas no partidarias para ese año.
A partir de las elecciones de 2021, ningún candidato bajo esta modalidad logró obtener una curul. En ese proceso, las últimas candidaturas no partidarias fueron las de Leonardo Bonilla, por San Salvador, y Jesús Segovia, por La Paz. El propio TSE informó en 2020 que ambos presentaron solicitudes para competir en las elecciones legislativas de 2021.