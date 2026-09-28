Un gesto de amor que conmovió en redes sociales: una pareja de abuelitos fue captada dándose comida uno al otro

Rocío Vásquez es una joven que desde hace algunos años trabaja como motorista de la ruta 328, que conecta San Francisco Gotera con Sociedad, en Morazán. En algunas ocasiones también conduce en la ruta que comunica San Simón con Ciudad Barrios.

Su jornada laboral comienza a las 4:00 de la mañana y durante el día realiza cuatro recorridos. Según su historia, fue ella quien pidió a su padre la oportunidad de trabajar como motorista.

Aunque al inicio sintió temor ante el reto de desempeñarse en este oficio, el respaldo de su familia la motivó a continuar.

ELLA ES ROCÍO VÁSQUEZ, LA JOVEN MOTORISTA QUE RECORRE LAS CARRETERAS DE MORAZÁN A las 4:00 de la mañana comienza la jornada de Rocío Vásquez, una joven que desde hace algunos años trabaja como motorista de la ruta 328, que conecta San Francisco Gotera con Sociedad, en Morazán.… pic.twitter.com/dDUQbyrpLF — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 28, 2026

Con responsabilidad, disciplina y dedicación, Vásquez se ha ganado el reconocimiento de los usuarios de las rutas que conduce, quienes destacan su amabilidad y alegría al realizar su trabajo.

Su historia refleja cómo la dedicación puede abrirse camino en cualquier oficio.

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