Sucesos
Un gesto de amor que conmovió en redes sociales: una pareja de abuelitos fue captada dándose comida uno al otro
Una pareja de adultos mayores protagonizó un momento que ha llamado la atención en redes sociales, donde usuarios destacan los gestos de cariño que ambos mantienen a pesar del paso de los años.
A través de redes sociales circulan imágenes de los abuelitos mientras se daban comida uno al otro en un popular restaurante del país.
La escena ha sido compartida como un ejemplo de cómo pequeños gestos de afecto pueden mantenerse con el paso del tiempo, tanto en los buenos como en los malos momentos.
Internautas que han visto las imágenes han felicitado a la pareja y expresado sus deseos de que Dios les continúe regalando muchos años más de vida, para que puedan seguir disfrutando junto a sus seres queridos.
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Ella es Rocío Vásquez, la joven motorista que recorre las carreteras de Morazán
Rocío Vásquez es una joven que desde hace algunos años trabaja como motorista de la ruta 328, que conecta San Francisco Gotera con Sociedad, en Morazán. En algunas ocasiones también conduce en la ruta que comunica San Simón con Ciudad Barrios.
Su jornada laboral comienza a las 4:00 de la mañana y durante el día realiza cuatro recorridos. Según su historia, fue ella quien pidió a su padre la oportunidad de trabajar como motorista.
Aunque al inicio sintió temor ante el reto de desempeñarse en este oficio, el respaldo de su familia la motivó a continuar.
ELLA ES ROCÍO VÁSQUEZ, LA JOVEN MOTORISTA QUE RECORRE LAS CARRETERAS DE MORAZÁN
A las 4:00 de la mañana comienza la jornada de Rocío Vásquez, una joven que desde hace algunos años trabaja como motorista de la ruta 328, que conecta San Francisco Gotera con Sociedad, en Morazán.… pic.twitter.com/dDUQbyrpLF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 28, 2026
Con responsabilidad, disciplina y dedicación, Vásquez se ha ganado el reconocimiento de los usuarios de las rutas que conduce, quienes destacan su amabilidad y alegría al realizar su trabajo.
Su historia refleja cómo la dedicación puede abrirse camino en cualquier oficio.
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Fuerte accidente deja dos lesionados en Antiguo Cuscatlán
Un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados dos vehículos se registró sobre la carretera al Puerto de La Libertad, en el sector de El Trébol, Antiguo Cuscatlán.
Elementos de Cruz Verde Antiguo Cuscatlán brindaron asistencia a dos personas que resultaron lesionadas tras el percance. Una de ellas fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial.
El segundo lesionado recibió atención médica en el lugar, según informó la institución de socorro.
FUERTE ACCIDENTE ENTRE DOS VEHÍCULOS EN ANTIGUO CUSCATLÁN
Un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados dos vehículos se registró sobre la carretera al Puerto de La Libertad, en el sector de El Trébol, Antiguo Cuscatlán.
Elementos de Cruz Verde Antiguo Cuscatlán… pic.twitter.com/jTks93nrHA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 28, 2026
Sucesos
Capturan en San Marcos a un joven acusado de agredir a un hombre para quitarle el celular
La Policía Nacional Civil detuvo a Jefferson Alexander Ramos Rivas, de 18 años, acusado de golpear en el rostro a otro hombre para despojarlo de un teléfono celular. El hecho, según las autoridades, ocurrió cerca de la Terminal del Sur.
El joven fue aprehendido en la colonia Las Mercedes, distrito de San Marcos, San Salvador Sur. Será remitido por los delitos de lesiones graves y robo.
La PNC no precisó si el celular fue recuperado ni el estado de salud de la víctima. El caso queda en manos de las instancias judiciales correspondientes.