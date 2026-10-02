2

Connect with us

Nacionales

Volqueta que causó accidente en bulevar Constitución fue modificada sin autorización

Publicado

hace 1 hora

el

El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, reveló que la volqueta involucrada en el accidente registrado en el bulevar Constitución, que dejó dos personas fallecidas y varios lesionados, fue modificada sin autorización.

“Revisando y en la investigación técnica hemos determinado que ese vehículo era un cabezal y físicamente teníamos un volteo o una volqueta; es lamentable que no hagamos los debidos procesos y queramos realizar modificaciones de manera irresponsable”, señaló el funcionario.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, atribuyó el siniestro vial a que el conductor manejaba a más de 100 kilómetros por hora y a que el vehículo perdió los frenos.

Asimismo, Rodríguez indicó que durante una revisión realizada en la empresa GEA S.A. de C.V., propietaria de la volqueta, encontraron más vehículos de carga que no contaban con permiso para circular.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la detención del representante legal de la empresa, identificado como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años.

De acuerdo con los datos proporcionados, el parque de vehículos de carga pesada está conformado por 158,402 unidades, incluyendo cabezales, camiones livianos y pesados, y remolques.

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Nacionales

Auxilian a persona atropellada en San Salvador

Publicado

hace 1 hora

el

2 octubre, 2026

Por

Una persona fue atropellada esta tarde por un vehículo particular en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la 1.ª calle poniente y 43 avenida norte, donde socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron para evaluar y brindar atención prehospitalaria a la víctima.

De acuerdo con los socorristas, la persona presentaba un traumatismo moderado.

Continue Reading

Nacionales

Árbol de gran tamaño cae y bloquea el paso vehicular en la carretera Panamericana

Publicado

hace 1 hora

el

2 octubre, 2026

Por

Un árbol de grandes proporciones cayó sobre la carretera Panamericana, en la zona de El Congo, obstaculizando el paso vehicular con dirección hacia San Salvador, de acuerdo con información preliminar difundida por usuarios de redes sociales.

Según testigos que se encontraban en el sector, tras la caída del árbol no se reportaron víctimas fatales ni personas lesionadas.

Ante la situación, elementos de la Policía y de Protección Civil se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores correspondientes, retirar los escombros y liberar el paso vehicular en la zona.

Continue Reading

Nacionales

Conductor ebrio provoca múltiple accidente y deja cuatro fallecidos y varios lesionados en carretera Los Chorros

Publicado

hace 3 horas

el

2 octubre, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que José Adán Ramos Gómez, de 44 años, es el conductor del camión arenero involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 17 ½ de la carretera Panamericana, en Colón, La Libertad Oeste.

De acuerdo con la PNC, el camión arenero chocó contra un bus de la ruta 202 y otros vehículos. La institución señaló que la excesiva velocidad provocó que el conductor invadiera el carril. Además, indicó que Ramos Gómez no posee licencia de conducir.

El conductor será remitido por los delitos de conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas.

En el accidente estuvieron involucrados un bus de la ruta 202, un camión arenero y tres vehículos particulares.

Equipos policiales y cuerpos de socorro trabajaron en el traslado de las personas lesionadas. Asimismo, se reportaron cuatro fallecidos y varios lesionados como consecuencia del percance vial.

Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído