Auxilian a persona atropellada en San Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que José Adán Ramos Gómez, de 44 años, es el conductor del camión arenero involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 17 ½ de la carretera Panamericana, en Colón, La Libertad Oeste.

De acuerdo con la PNC, el camión arenero chocó contra un bus de la ruta 202 y otros vehículos. La institución señaló que la excesiva velocidad provocó que el conductor invadiera el carril. Además, indicó que Ramos Gómez no posee licencia de conducir.

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El conductor será remitido por los delitos de conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas.

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En el accidente estuvieron involucrados un bus de la ruta 202, un camión arenero y tres vehículos particulares.

Equipos policiales y cuerpos de socorro trabajaron en el traslado de las personas lesionadas. Asimismo, se reportaron cuatro fallecidos y varios lesionados como consecuencia del percance vial.

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