Nacionales
Árbol de gran tamaño cae y bloquea el paso vehicular en la carretera Panamericana
Un árbol de grandes proporciones cayó sobre la carretera Panamericana, en la zona de El Congo, obstaculizando el paso vehicular con dirección hacia San Salvador, de acuerdo con información preliminar difundida por usuarios de redes sociales.
Según testigos que se encontraban en el sector, tras la caída del árbol no se reportaron víctimas fatales ni personas lesionadas.
Ante la situación, elementos de la Policía y de Protección Civil se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores correspondientes, retirar los escombros y liberar el paso vehicular en la zona.
Nacionales
Volqueta que causó accidente en bulevar Constitución fue modificada sin autorización
El director general de Transporte de Carga, David Aguirre, reveló que la volqueta involucrada en el accidente registrado en el bulevar Constitución, que dejó dos personas fallecidas y varios lesionados, fue modificada sin autorización.
“Revisando y en la investigación técnica hemos determinado que ese vehículo era un cabezal y físicamente teníamos un volteo o una volqueta; es lamentable que no hagamos los debidos procesos y queramos realizar modificaciones de manera irresponsable”, señaló el funcionario.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, atribuyó el siniestro vial a que el conductor manejaba a más de 100 kilómetros por hora y a que el vehículo perdió los frenos.
Asimismo, Rodríguez indicó que durante una revisión realizada en la empresa GEA S.A. de C.V., propietaria de la volqueta, encontraron más vehículos de carga que no contaban con permiso para circular.
Ante esta situación, las autoridades procedieron a la detención del representante legal de la empresa, identificado como Marvin Alexis Hernández Ramírez, de 27 años.
De acuerdo con los datos proporcionados, el parque de vehículos de carga pesada está conformado por 158,402 unidades, incluyendo cabezales, camiones livianos y pesados, y remolques.
Nacionales
Auxilian a persona atropellada en San Salvador
Una persona fue atropellada esta tarde por un vehículo particular en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro.
El siniestro vial ocurrió en la intersección de la 1.ª calle poniente y 43 avenida norte, donde socorristas de Cruz Roja Salvadoreña acudieron para evaluar y brindar atención prehospitalaria a la víctima.
De acuerdo con los socorristas, la persona presentaba un traumatismo moderado.
Nacionales
Conductor ebrio provoca múltiple accidente y deja cuatro fallecidos y varios lesionados en carretera Los Chorros
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que José Adán Ramos Gómez, de 44 años, es el conductor del camión arenero involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 17 ½ de la carretera Panamericana, en Colón, La Libertad Oeste.
De acuerdo con la PNC, el camión arenero chocó contra un bus de la ruta 202 y otros vehículos. La institución señaló que la excesiva velocidad provocó que el conductor invadiera el carril. Además, indicó que Ramos Gómez no posee licencia de conducir.
🚨 #EnDesarrollo | CAPTURAN A CONDUCTOR SEÑALADO COMO RESPONSABLE DE MÚLTIPLE ACCIDENTE EN LOS CHORROS
La PNC capturó al conductor señalado como responsable del múltiple accidente de tránsito ocurrido en la carretera de Los Chorros.
En el percance estuvieron involucrados un… pic.twitter.com/KhGX980zwn
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 2, 2026
🚨 #ADVERTENCIA #ImagenesFuertes #EnDesarrollo | REPORTAN FUERTE ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LOS CHORROS
El Cuerpo de @BomberosSV y las instituciones que integran el Sistema Nacional de @PROCIVILSV atienden un accidente de tránsito registrado en la carretera Panamericana, en el… pic.twitter.com/0P7VB1QWGH
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 2, 2026
El conductor será remitido por los delitos de conducción peligrosa, homicidio culposo y lesiones culposas.
🚨 #ADVERTENCIA #ImagenesFuertes #EnDesarrollo | GRÚAS DEL VMT APOYAN EN RETIRO DE VEHÍCULOS TRAS MÚLTIPLE ACCIDENTE EN LOS CHORROSy
Grúas del @VMTElSalvador se han desplazado hasta la zona del accidente en la carretera de Los Chorros para apoyar en la atención de la emergencia… pic.twitter.com/klUUVP5F3x
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🚨 #ADVERTENCIA #ImagenesFuertes #EnDesarrollo | CONTINÚAN LABORES DE RESCATE TRAS MÚLTIPLE ACCIDENTE EN LOS CHORROS
Los equipos de socorro continúan con las labores de rescate tras un múltiple accidente de tránsito registrado en la carretera a Los Chorros, en el sector de la… pic.twitter.com/SEp7A8PL47
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En el accidente estuvieron involucrados un bus de la ruta 202, un camión arenero y tres vehículos particulares.
Equipos policiales y cuerpos de socorro trabajaron en el traslado de las personas lesionadas. Asimismo, se reportaron cuatro fallecidos y varios lesionados como consecuencia del percance vial.
🚨 #ADVERTENCIA #ImagenesFuertes #EnDesarrollo | El Cuerpo de Bomberos y las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil atienden un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, sector de la báscula, en La… pic.twitter.com/68bXFtOVhw
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🚨 #EnDesarrollo #ACTUALIZACIÓN |CONDUCTOR DETENIDO POR ACCIDENTE EN LOS CHORROS HABRÍA MANEJADO EBRIO; REPORTAN CUATRO FALLECIDOS Y VARIOS LESIONADOS
José Adán Ramos Gómez, de 44 años, fue detenido por la @PNCSV, señalado como responsable del múltiple accidente de tránsito… pic.twitter.com/vG8ekzhN3e
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