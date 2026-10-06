Sucesos
Denuncian a motorista por bajarse de la unidad y orinar en plena calle
Un motorista de la Ruta 79 fue captado realizando sus necesidades fisiológicas en plena vía pública, hecho que ha generado indignación entre quienes presenciaron la situación.
De acuerdo con los denunciantes, el conductor detuvo la unidad de transporte y descendió para hacer sus necesidades a la vista de varias personas.
La acción también habría provocado tráfico vehicular en la zona, según la denuncia.
Ante lo ocurrido, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades para que ubiquen y sancionen al motorista por su comportamiento.
Según se conoció, el hecho ocurrió sobre la calle Rubén Darío, en San Salvador Centro.
Sucesos
Motociclista resulta lesionado tras ser embestido en la Juan Pablo II, frente al Reloj de Flores
Un motociclista resultó lesionado la noche del sábado después de que un sedán lo impactara sobre la alameda Juan Pablo II, en las cercanías del Reloj de Flores, en San Salvador Centro. Según relató el afectado, iba detenido por la congestión cuando el automóvil lo golpeó por la parte trasera de la motocicleta. El Blog reportó que sufrió golpes leves y que no fue necesario trasladarlo a un hospital.
Al lugar acudieron elementos de Comandos de Salvamento, que le brindaron asistencia prehospitalaria en la escena. No se han divulgado la identidad del motociclista ni la del conductor del sedán. Tampoco hay un parte de la Policía Nacional Civil que fije responsabilidades: la versión del alcance por detrás corresponde, por ahora, al relato de quien iba en la moto.
El percance ocurre en una de las arterias con más colisiones del centro. En lo que va del año, la Juan Pablo II ha registrado otros choques con motocicletas, entre ellos uno en agosto con un pick-up y otro en la 75 avenida Norte captado por cámaras municipales. Las motos concentran la mayor letalidad vial del país, aunque en este caso el saldo fue leve. Entre el 1 de enero y el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 16,917 accidentes, con 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos.
Principal
Dos lesionados en un accidente en la 25 avenida Norte y 23 calle Poniente de San Salvador
Dos personas resultaron lesionadas esta mañana en un accidente de tránsito en la intersección de la 25 avenida Norte y la 23 calle Poniente, en San Salvador Centro. El choque involucró a dos vehículos. Elementos de la Cruz Verde Salvadoreña atendieron la emergencia: una de las víctimas fue estabilizada en el lugar y trasladada a un centro asistencial; la otra recibió atención en la escena y no requirió traslado.
La Policía Nacional Civil ya realiza las diligencias para establecer responsabilidades. Hasta el momento no se han divulgado las identidades de los lesionados, el tipo exacto de los vehículos ni la causa del impacto. Tampoco hay un parte oficial sobre la gravedad de las heridas de quien fue hospitalizado.
El percance se suma a una semana de alta siniestralidad, aunque con un saldo distinto al de los casos fatales recientes. Este domingo, tres personas murieron en el km 143 de la Panamericana, en el cantón El Havillal de San Miguel, tras el choque de un conductor ebrio contra un camión. El viernes, el accidente de Los Chorros dejó cinco muertos y 27 lesionados. El 30 de septiembre, una volqueta provocó dos muertos y ocho heridos en el bulevar Constitución. Entre el 1 de enero y el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 16,917 accidentes, con 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos.
Nacionales
Tres muertos en San Miguel: conductor ebrio chocó a alta velocidad contra un camión en el km 143
Tres personas murieron este domingo en un siniestro vial en el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, sector del cantón El Havillal, San Miguel, cuando el conductor de una camioneta particular, en estado de ebriedad y a alta velocidad, colisionó contra un vehículo de transporte de carga. El Viceministerio de Transporte (VMT) identificó a ese conductor como el responsable del impacto.
Los fallecidos son el conductor del vehículo particular y dos de sus acompañantes. Un tercer ocupante de la misma camioneta resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial en estado crítico. El motorista del camión solo sufrió lesiones leves. Según el VMT, las investigaciones determinaron que todos los ocupantes del particular, incluido quien conducía, se encontraban en estado de ebriedad.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó el saldo en redes: tres personas murieron por un conductor irresponsable en estado de ebriedad, que también falleció, tras el choque entre la camioneta y el camión en ese punto de la Panamericana. Las primeras versiones ubicaron el hecho en la madrugada, sobre la calle que conduce al cantón El Delirio, y reportaron que los cuerpos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos, con la presunción de que la muerte fue instantánea. Las identidades aún no han sido divulgadas.
El caso se suma a una semana de alta letalidad vial. El viernes, cinco personas murieron en Los Chorros, en la misma carretera Panamericana, en una colisión que involucró un sedán, un bus de la ruta 202, un camión con tierra y otros vehículos. El 30 de septiembre, otro percance dejó dos muertos y 13 lesionados en el bulevar Constitución, cerca del redondel Integración, en San Salvador.
Entre el 1 de enero y el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 16,917 accidentes, con 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos. En el mismo periodo, 1,831 conductores han sido detenidos por conducción peligrosa, un 13.1 % más que en 2025, cuando hubo 1,619 arrestos por ese delito.