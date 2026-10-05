Judicial
Sujeto recibe 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Judicial
Cárcel para sujeto que ingresaba a hurtar a hospitales
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
Judicial
Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
Judicial
La Policía Nacional Civil capturó en San Miguel a un nicaragüense señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor.
La Policía Nacional Civil capturó este domingo a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a dos personas en la vía pública de San Miguel Centro. La detención se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente, el mismo sector donde ocurrieron los hechos, después de que un video del ataque circulara en redes y la PNC abriera un operativo para ubicarlo.
En la grabación, hecha con un celular desde un vehículo, la secuencia ocurre en dos momentos. Centeno Pérez se acerca a un hombre que estaba en la acera de una propiedad, lo sujeta del cuello y lo lanza contra el suelo, donde queda tendido varios segundos. Luego se cruza con una adulta mayor, sigue de largo, retrocede y la empuja por el pecho. Las identidades de las víctimas y la gravedad de las lesiones no han sido divulgadas.
La Policía Nacional Civil capturó a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor en la vía pública de San Miguel.
En un video difundido en redes se observa cómo lo sujeta del cuello y lo lanza al suelo. Luego retrocede y empuja por el pecho a la adulta mayor. La captura se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente. Será remitido por desórdenes públicos y lesiones.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 4, 2026
La PNC informó que Centeno Pérez será remitido por los delitos de desórdenes públicos y lesiones. El caso queda en manos de la Fiscalía. Las autoridades recordaron que este tipo de agresiones en la vía pública puede terminar en proceso judicial y en prisión.