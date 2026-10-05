Nacionales
El Salvador cierra el domingo 4 de octubre con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador finalizó el domingo 4 de octubre con cero homicidios registrados en el país.
De acuerdo con las estadísticas compartidas por las autoridades, en lo que va del año se contabilizan 235 días sin asesinatos. Octubre acumula cuatro días sin homicidios, mientras que septiembre registró 24 jornadas con cero violencia.
Asimismo, agosto cerró con 25 días sin homicidios; julio, con 27; junio, con 28; mayo registró 26; abril, 27; marzo, 23; febrero, 24, y enero, 27.
Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, las autoridades contabilizan 1,223 días sin homicidios. Mientras que, desde la llegada del presidente Nayib Bukele al cargo, el 1 de junio de 2019, se registra un acumulado de 1,372 días sin jornadas violentas.
Según la información proporcionada, estos resultados se atribuyen al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y vigente hasta el momento en el país.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas en la tarde y noche en distintos puntos del país
Durante mañana, el cielo estará poco nublado y pasará a parcialmente nublado hacia el final del periodo en los alrededores de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y Tecapa-Chinameca.
Desde inicios de la tarde se esperan lluvias y tormentas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, El Bálsamo y Tecapa-Chinameca, así como en la cadena montañosa norte. Estas condiciones se extenderán hacia la zona oriental a medida que avance la tarde.
Durante la noche continuarán las lluvias y tormentas en la cadena montañosa norte, la zona oriental y la franja costera, principalmente en los departamentos de Cabañas, Morazán, Usulután, Ahuachapán Sur y La Unión. En la mayor parte del país se prevé cielo parcialmente nublado.
El ambiente será relativamente cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada. El viento variará entre 8 y 18 km/h.
Estas condiciones estarán influenciadas por la continuidad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre Centroamérica y la formación de una baja presión en las cercanías de Tehuantepec, México, la cual cuenta con el apoyo de una onda tropical y sistemas en capas altas.
Judicial
Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
Judicial
La Policía Nacional Civil capturó en San Miguel a un nicaragüense señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor.
La Policía Nacional Civil capturó este domingo a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a dos personas en la vía pública de San Miguel Centro. La detención se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente, el mismo sector donde ocurrieron los hechos, después de que un video del ataque circulara en redes y la PNC abriera un operativo para ubicarlo.
En la grabación, hecha con un celular desde un vehículo, la secuencia ocurre en dos momentos. Centeno Pérez se acerca a un hombre que estaba en la acera de una propiedad, lo sujeta del cuello y lo lanza contra el suelo, donde queda tendido varios segundos. Luego se cruza con una adulta mayor, sigue de largo, retrocede y la empuja por el pecho. Las identidades de las víctimas y la gravedad de las lesiones no han sido divulgadas.
La Policía Nacional Civil capturó a José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a un hombre y a una adulta mayor en la vía pública de San Miguel.
En un video difundido en redes se observa cómo lo sujeta del cuello y lo lanza al suelo. Luego retrocede y empuja por el pecho a la adulta mayor. La captura se concretó en la 8.ª avenida Norte y 10.ª calle Oriente. Será remitido por desórdenes públicos y lesiones.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 4, 2026
La PNC informó que Centeno Pérez será remitido por los delitos de desórdenes públicos y lesiones. El caso queda en manos de la Fiscalía. Las autoridades recordaron que este tipo de agresiones en la vía pública puede terminar en proceso judicial y en prisión.