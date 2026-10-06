Internacionales
OMS apoya respuesta de Kenia a ébola tras primer caso importado
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este martes que trabaja estrechamente con el Gobierno de Kenia para intensificar las medidas de control, luego de que el país confirmara su primer caso importado de la enfermedad provocada por la cepa Bundibugyo del virus del Ébola. El paciente falleció anoche en un hospital de Nairobi.
En una declaración emitida en Nairobi, la OMS señaló que el Gobierno keniano reforzará la coordinación de la respuesta y la investigación de casos, además de monitorear y registrar a los contactos para ampliar la vigilancia de la enfermedad.
La organización indicó que la respuesta se centrará en la revisión de los puntos de ingreso de alto riesgo, la comunicación clara de riesgos y la participación comunitaria.
Mohamed Janabi, director regional de la OMS para África, afirmó que Kenia ha implementado importantes medidas de control del brote y que la prioridad ahora es actuar con rapidez para detectar más casos antes de que el virus tenga la oportunidad de propagarse.
«Apoyaremos los esfuerzos en curso para reforzar la respuesta y, con una acción rápida y coordinada, podremos evitar que el virus se abra paso y detener un potencial brote mayor», declaró Janabi.
El secretario de Salud del gabinete, Aden Duale, confirmó este martes el fallecimiento del paciente, un ciudadano keniano que residió en República Democrática del Congo durante los últimos siete años.
La OMS y sus socios también han apoyado a Kenia mediante ejercicios de simulación del ébola y la capacitación de un grupo nacional de expertos en respuesta rápida, según la declaración.
Además, se han identificado y evaluado unidades de aislamiento en 27 distritos considerados de alto riesgo, se ha capacitado a gestores de casos y se han actualizado las herramientas de vigilancia del ébola.
La agencia de salud global también proporcionó alrededor de 1,000 pruebas de ébola y 1,000 equipos de protección personal en distritos de alto riesgo de Kenia.
La OMS indicó que, con base en la información disponible actualmente, no recomienda restricciones de viaje ni de comercio con República Democrática de Congo, Uganda o Kenia.
Internacionales
Maleta hiperrealista con forma de pantera sorprende a pasajeros en China
Varios pasajeros del metro de Jinan, China, quedaron sorprendidos al observar lo que, a primera vista, parecía ser una pantera negra dentro de las instalaciones de la estación.
En un primer momento, la mayoría creyó que se trataba de un felino real. Sin embargo, posteriormente se llevaron una sorpresa al descubrir que era una curiosa maleta hiperrealista, diseñada con las características del animal.
Las imágenes del peculiar equipaje rápidamente se volvieron virales en redes sociales y generaron diversas reacciones entre los usuarios.
Ante la situación, las autoridades del metro de Jinan informaron que este tipo de equipaje puede ser transportado, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
Internacionales
Noruega estudia prohibir temporalmente las lentes inteligentes
Noruega evalúa prohibir temporalmente el uso de gafas inteligentes equipadas con cámaras en algunos espacios públicos por motivos de privacidad, anunció este lunes el ministro de Asuntos Digitales y Administración Pública, Torgeir Micaelsen.
La medida busca evitar que se capturen imágenes de personas sin su consentimiento y podría aplicarse en parques, playas, museos, centros comerciales, escuelas o eventos públicos.
El Partido Laborista, que lidera un gobierno en minoría, necesita el apoyo de otros partidos para impulsar la iniciativa. El Ejecutivo prepara un proyecto de ley con la participación de expertos.
«No queremos una sociedad en la que la gente se preocupe por ser grabada, fotografiada o filmada sin saberlo en lugares y situaciones en los que está acostumbrada a no ser vigilada», declaró Micaelsen.
El gobierno aclaró que no busca establecer una prohibición total de las gafas inteligentes.
Estos dispositivos, especialmente los comercializados por Meta bajo las marcas Ray-Ban y Oakley, han generado una creciente preocupación por la privacidad en Europa.
En Francia, la organización de protección de la infancia e-Enfance afirmó el mes pasado que había recibido unas 20 denuncias de mujeres que fueron filmadas sin su consentimiento, en la mayoría de los casos con un modelo de Meta.
Algunos de esos videos fueron compartidos en redes sociales y provocaron burlas o mensajes de odio, situación que llevó a la Fiscalía de París a abrir una investigación.
En Oslo, capital de Noruega, ya se decidió prohibir las lentes equipadas con cámaras en las escuelas.
Meta sostiene que sus gafas cuentan con una luz LED que parpadea cuando se toma una fotografía o se graba un video. Según la empresa, esta luz no puede apagarse sin inutilizar la cámara.
Internacionales
Piratas acceden a datos de casi 9 millones de personas en Dinamarca
Piratas informáticos accedieron de manera ilegal a los datos personales de aproximadamente 8,8 millones de personas registradas en el registro nacional de Dinamarca, informó este lunes el Ministerio de Asuntos Digitales del país.
Según un comunicado, la administración del registro nacional (CPR) constató que personas no autorizadas obtuvieron acceso a nombres, direcciones y números CPR, equivalentes al número de la seguridad social.
Dinamarca cuenta actualmente con unos 6 millones de habitantes, de acuerdo con el instituto de estadísticas danés. Sin embargo, las personas que accedieron a la información también obtuvieron datos de personas «vivas, que emigraron, muertas», explicó la fuente.