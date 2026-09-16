Sucesos
Mujer resulta lesionada tras caer de las gradas de un hospedaje
Socorristas de Comandos de Salvamento auxiliaron a una mujer que resultó lesionada tras caer de las gradas del hospedaje «La Mansión».
El accidente ocurrió dentro de las instalaciones del hospedaje.
Debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
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Identifican a esposos que fallecieron en fatal accidente de tránsito
Como Francisco René Lucero y Lorena Tránsito de Lucero fueron identificados los esposos que fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido ayer en la carretera Panamericana, en el tramo del cantón El Jocotón, sentido hacia Santa Ana.
De acuerdo con reportes, un vehículo impactó la motocicleta en la que viajaban los esposos. Posteriormente, ambos chocaron contra un autobús y perdieron la vida en el lugar.
Según informes, Francisco René Lucero y Lorena Tránsito de Lucero eran originarios del cantón El Pesote, distrito de Coatepeque, Santa Ana.
La Policía Nacional Civil (PNC) procedió a realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y deducir responsabilidades.
Principal
Vehículo impacta contra una champa en cercanías del redondel del bypass de Usulután
Un fuerte accidente de tránsito fue reportado esta mañana en las inmediaciones del redondel del bypass del departamento de Usulután.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran un vehículo color rojo, con placas P721-980, que chocó contra una champa construida con lámina y madera, ubicada a un costado de la vía.
Las autoridades acudieron a la escena para determinar las causas que originaron el percance vial.
Hasta el momento, se desconoce si alguna persona resultó lesionada de gravedad.
Sucesos
VIDEO | Motociclista invade el carril contrario y choca contra un automóvil
Una cámara de vigilancia de Multi Servicios Alemán captó el momento en que un motociclista chocó contra un automóvil particular que realizaba un giro a la izquierda.
El hecho ocurrió cerca del motel Romance, sobre la calle a Santa Elena, en el departamento de Usulután.
De acuerdo con las imágenes, el motociclista circulaba a excesiva velocidad e invadió el carril contrario, por lo que terminó impactando contra el automóvil que realizaba el giro a la izquierda.
Como resultado del accidente, el motociclista sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital cercano para recibir la atención médica necesaria.
🔴 MOTOCICLISTA INVADE EL CARRIL CONTRARIO Y CHOCA CONTRA UN AUTOMÓVIL
Una cámara de vigilancia de Multi Servicios Alemán captó el momento en que un motociclista, que circulaba a excesiva velocidad cerca del motel Romance, en la calle a Santa Elena, Usulután, invadió el carril… pic.twitter.com/wm88u5R19B
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 14, 2026