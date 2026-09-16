Mujer resulta lesionada tras caer de las gradas de un hospedaje

Una cámara de vigilancia de Multi Servicios Alemán captó el momento en que un motociclista chocó contra un automóvil particular que realizaba un giro a la izquierda.

El hecho ocurrió cerca del motel Romance, sobre la calle a Santa Elena, en el departamento de Usulután.

De acuerdo con las imágenes, el motociclista circulaba a excesiva velocidad e invadió el carril contrario, por lo que terminó impactando contra el automóvil que realizaba el giro a la izquierda.

Como resultado del accidente, el motociclista sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital cercano para recibir la atención médica necesaria.

🔴 MOTOCICLISTA INVADE EL CARRIL CONTRARIO Y CHOCA CONTRA UN AUTOMÓVIL Una cámara de vigilancia de Multi Servicios Alemán captó el momento en que un motociclista, que circulaba a excesiva velocidad cerca del motel Romance, en la calle a Santa Elena, Usulután, invadió el carril… pic.twitter.com/wm88u5R19B — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 14, 2026

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