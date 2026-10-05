Finaliza búsqueda de hombre desaparecido en la laguna de Aramuaca, San Miguel

El Viceministerio de Transporte (VMT) atendió este lunes un siniestro vial registrado sobre la carretera Panamericana, a la altura de Ciudad Delgado, en el sentido de Soyapango hacia Apopa.

De manera preliminar, el VMT informó que una volqueta habría invadido el carril por donde circulaba un vehículo particular.

Una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132 también se hizo presente en el lugar para atender a posibles personas lesionadas. Mientras tanto, equipos del VMT permanecieron en la zona para brindar apoyo y regular la circulación.

El percance ocurrió mientras el VMT mantiene controles reforzados al transporte de carga, con el objetivo de verificar las condiciones mecánicas y la documentación de las unidades.

En las últimas jornadas, las autoridades han sacado de circulación más de 30 vehículos por diferentes incumplimientos detectados durante las inspecciones.

VOLQUETA HABRÍA INVADIDO CARRIL Y PROVOCADO SINIESTRO VIAL EN CIUDAD DELGADO El @VMTElSalvador atendió este lunes un siniestro vial sobre la carretera Panamericana, a la altura de Ciudad Delgado, en el sentido de Soyapango hacia Apopa. De manera preliminar, una volqueta habría invadido el carril por donde circulaba un vehículo particular. Una ambulancia del @SEM132_SV acudió al lugar para atender a posibles personas lesionadas, mientras equipos del VMT apoyaron y regularon la circulación. #CronioSV #TráficoSV #CiudadDelgado #AccidenteVial #VMT — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026

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