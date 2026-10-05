Nacionales
Finaliza búsqueda de hombre desaparecido en la laguna de Aramuaca, San Miguel
La Cruz Roja Salvadoreña, seccional San Miguel, informó que, después de nueve días de labores, finalizó el protocolo de búsqueda de Wilmer Odir Amaya Alvarado, quien murió ahogado el pasado 24 de septiembre en la laguna de Aramuaca, en San Miguel Centro.
De acuerdo con la información proporcionada por la institución, Amaya se encontraba en el lugar cuando intentó auxiliar a una turista que había sufrido un accidente con una moto acuática.
Durante la maniobra de auxilio ocurrió el incidente en el que Amaya perdió la vida. Ante esta situación, equipos de rescate realizaron labores de búsqueda durante nueve días en la zona.
La Cruz Roja Salvadoreña confirmó la finalización del protocolo de búsqueda luego de las jornadas de trabajo efectuadas en la laguna de Aramuaca.
Nacionales
Capturan a hombre tras agredir y provocar una quemadura en el ojo a otra persona en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Salvador Arnoldo Córdova Maravilla, señalado de agredir a otro hombre en la colonia San Rafael, de Sonsonate Centro, Sonsonate.
Según la información proporcionada por la institución, Córdova Maravilla habría golpeado con los puños a la víctima y posteriormente le habría provocado una quemadura en un ojo utilizando un cigarro.
La persona afectada fue trasladada a un hospital, donde se encuentra estable.
El detenido será remitido ante las autoridades correspondientes por el delito de lesiones.
CAPTURAN A HOMBRE TRAS AGREDIR Y PROVOCAR QUEMADURA EN EL OJO A OTRA PERSONA EN SONSONATE La @PNCSV capturó a Salvador Arnoldo Córdova Maravilla, señalado de agredir a otra persona en la colonia San Rafael, Sonsonate Centro. Según la PNC, el detenido habría golpeado con los puños a la víctima y posteriormente le habría causado una quemadura en un ojo utilizando un cigarro. La persona lesionada fue trasladada a un hospital, donde permanece estable. Córdova Maravilla será remitido ante las autoridades correspondientes por el delito de lesiones, informó la institución policial. #CronioSV #PNCSV #Sonsonate #Seguridad #Justicia
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026
Nacionales
Autoridades decomisan unidades del transporte de carga que no portan tarjeta de circulación
Autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT) se encuentran decomisando unidades del transporte de carga que no portan tarjeta de circulación.
Durante la EntrevistaAM, el titular del VMT, Nelson Reyes, explicó que los decomisos se realizan con base en lo que establece la ley vial.
“Estamos realizando decomisos a unidades del transporte de carga que no portan tarjeta de circulación porque la ley lo establece como causal de remisión. Estamos evitando que continúen circulando vehículos con sobrecarga”, expresó el funcionario.
Reyes agregó que, cuando se detectan llantas en mal estado, las autoridades incluso han permitido que los conductores realicen el cambio de neumáticos en el lugar. De lo contrario, las unidades “se remiten para evitar que circulen”.
Nacionales
Volqueta invade carril y provoca siniestro vial en Ciudad Delgado
El Viceministerio de Transporte (VMT) atendió este lunes un siniestro vial registrado sobre la carretera Panamericana, a la altura de Ciudad Delgado, en el sentido de Soyapango hacia Apopa.
De manera preliminar, el VMT informó que una volqueta habría invadido el carril por donde circulaba un vehículo particular.
Una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 132 también se hizo presente en el lugar para atender a posibles personas lesionadas. Mientras tanto, equipos del VMT permanecieron en la zona para brindar apoyo y regular la circulación.
El percance ocurrió mientras el VMT mantiene controles reforzados al transporte de carga, con el objetivo de verificar las condiciones mecánicas y la documentación de las unidades.
En las últimas jornadas, las autoridades han sacado de circulación más de 30 vehículos por diferentes incumplimientos detectados durante las inspecciones.
VOLQUETA HABRÍA INVADIDO CARRIL Y PROVOCADO SINIESTRO VIAL EN CIUDAD DELGADO El @VMTElSalvador atendió este lunes un siniestro vial sobre la carretera Panamericana, a la altura de Ciudad Delgado, en el sentido de Soyapango hacia Apopa. De manera preliminar, una volqueta habría invadido el carril por donde circulaba un vehículo particular. Una ambulancia del @SEM132_SV acudió al lugar para atender a posibles personas lesionadas, mientras equipos del VMT apoyaron y regularon la circulación. #CronioSV #TráficoSV #CiudadDelgado #AccidenteVial #VMT
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026