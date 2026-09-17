Internacionales
Guatemalteco muere tras desplome de helicóptero de noticias en Estados Unidos
El guatemalteco Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, se encuentra entre las personas fallecidas tras el desplome de un helicóptero de noticias ocurrido en Chatsworth, Los Ángeles, California.
De acuerdo con la información proporcionada, Gutiérrez Mejía no viajaba en la aeronave. El joven se encontraba en tierra, en una zona de bodegas, cuando el helicóptero se estrelló.
En el accidente también murieron los dos ocupantes de la aeronave, vinculados a NBC4 y Telemundo 52: la reportera Eliana Moreno, de 38 años, y el piloto George Marciniw.
La identidad de las víctimas fue confirmada por las autoridades forenses de Los Ángeles.
Internacionales
Ultiman a sacerdote en México
Un sacerdote fue asesinado y su cuerpo localizado a un costado de una carretera en el estado de Hidalgo, México. La víctima fue identificada como Román de la Cruz Hernández, de 48 años, quien ejercía como religioso en un pequeño poblado del municipio de Huejutla.
De acuerdo con los informes preliminares, el cuerpo fue encontrado junto a un mensaje que contenía amenazas. Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.
Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar quiénes estarían detrás del asesinato. Hasta el momento, no se han establecido públicamente los posibles motivos del ataque.
Internacionales
Jefe de la ONU pide una «coordinación global» sobre los riesgos de la IA
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, instó este miércoles a establecer una «coordinación global» sobre la inteligencia artificial (IA) y advirtió sobre el riesgo de una «carrera hacia el abismo» en materia de seguridad, en un contexto marcado por el aumento de los llamados a regular esta tecnología.
«La acción a nivel nacional es esencial. Pero una coordinación global también es indispensable», declaró Guterres durante una conferencia de prensa, en la que señaló que «la IA no se detiene en las fronteras y tampoco sus riesgos».
El jefe de Naciones Unidas sostuvo que los gobiernos deben asumir sus responsabilidades, especialmente en la protección de sus ciudadanos frente a las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial.
«La primera responsabilidad de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos, incluso de las amenazas relacionadas con la inteligencia artificial», afirmó.
Guterres también indicó que la regulación y los riesgos de la IA serán «un tema de discusión» durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará la próxima semana en Nueva York.
El secretario general reconoció el potencial de esta tecnología para contribuir al desarrollo sostenible y señaló que puede mejorar el aprendizaje, fortalecer los sistemas de salud e impulsar la resiliencia climática, entre otros beneficios.
Sin embargo, advirtió que un número creciente de desarrolladores de inteligencia artificial está expresando preocupación porque el avance tecnológico se produce a un ritmo superior al conocimiento sobre sus posibles riesgos.
«El mundo no puede permitirse una carrera hacia el abismo en materia de seguridad de la IA», manifestó Guterres.
Aumentan los llamados a regular la inteligencia artificial
Las solicitudes de una mayor regulación de la inteligencia artificial se han multiplicado durante las últimas semanas, después de una serie de incidentes y advertencias realizadas por varios directores de empresas del sector.
El martes, OpenAI, Anthropic y Google DeepMind anunciaron que trabajan en la creación de un órgano de supervisión de los riesgos asociados con esta tecnología.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que reuniría a grandes actores del sector para respaldar los esfuerzos orientados a desacelerar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más potentes.
Internacionales
La OMS ve «señales alentadoras» en la lucha contra la epidemia de ébola en RDC
El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la lucha contra la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) presenta señales alentadoras, aunque advirtió que la emergencia sanitaria podría prolongarse durante varios meses más.
«Ahora comenzamos a observar señales alentadoras que muestran que estamos avanzando en la lucha contra la epidemia», declaró Tedros durante una conferencia de prensa en la sede de la organización, en Ginebra.
La República Democrática del Congo declaró, a mediados de mayo y con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola. Esta enfermedad, considerada extremadamente mortal, ya había provocado más de 15,000 muertes en África durante los últimos 50 años, antes del brote actual.
Según el director de la OMS, hasta la fecha se han registrado más de 7,200 casos, incluidos más de 3,500 fallecimientos, distribuidos en siete provincias del país.
Tedros explicó que la transmisión del virus está disminuyendo en las zonas más afectadas de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia. Asimismo, indicó que Kivu del Sur no ha reportado nuevos casos desde mayo.
El funcionario también informó que los ensayos clínicos de tratamientos y de profilaxis posexposición están avanzando con mayor rapidez, gracias a una participación más amplia de las comunidades. Además, señaló que los ensayos clínicos de vacunas deberían comenzar en las próximas semanas.
Sin embargo, Tedros advirtió que la situación continúa siendo preocupante.
«Pero no se equivoquen, la epidemia continúa avanzando y causando muertes», afirmó.
Asimismo, manifestó que «los principales indicadores aún no están mejorando como deberían» y subrayó que la respuesta sanitaria deberá mantenerse y reforzarse durante muchos meses más, un periodo que, según sus declaraciones, será difícil.
«Por lo tanto, todavía nos quedan muchos meses por delante», añadió Maria Van Kerkhove, responsable de prevención y preparación ante epidemias y pandemias de la OMS.