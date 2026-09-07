Bill Gates proyecta un futuro marcado por la inteligencia artificial y advierte sobre sus riesgos

Bill Gates proyecta un futuro en el que la inteligencia artificial (IA) será accesible para todos y tendrá la capacidad de transformar numerosas actividades humanas. El cofundador de Microsoft expuso esta visión durante dos apariciones públicas recientes, una en el programa de Jimmy Fallon y otra en una charla en Harvard.

Durante su participación en el programa de Fallon, Gates afirmó que dentro de 10 años la mayoría de las tareas humanas podrían ser realizadas por inteligencia artificial. Posteriormente, en Harvard, explicó que la tecnología no solo permitirá hacer más eficientes las actividades existentes, sino que también podrá redefinirlas y determinar si son realizadas por personas o máquinas.

Gates señaló que la inteligencia artificial ya está generando cambios importantes en áreas como la medicina y la educación. En el ámbito médico, consideró que las máquinas podrían llegar a superar a los humanos en los diagnósticos debido a la amplitud de conocimientos que pueden procesar. No obstante, aclaró que la transformación no necesariamente busca sustituir a los profesionales, sino ampliar su alcance, especialmente en zonas remotas o en hospitales con alta demanda.

En educación, el cofundador de Microsoft planteó la posibilidad de contar con tutores digitales capaces de enseñar, motivar, identificar debilidades y adaptar el aprendizaje en tiempo real. Este escenario podría modificar el papel tradicional de los docentes y facilitar el acceso a sistemas de enseñanza personalizados.

La visión de Gates también está relacionada con su trabajo filantrópico en materia de salud infantil. Según sus propias afirmaciones, ha contribuido a ayudar a más de cinco millones de niños en países vulnerables mediante campañas de inmunización y acciones contra la malaria, el VIH y la tuberculosis.

Al mismo tiempo, existen advertencias sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Mustafa Suleyman, CEO de IA en Microsoft y autor de The Coming Wave, sostiene que esta tecnología podría convertirse en un reemplazo directo de trabajadores y provocar una importante transformación de distintas profesiones e industrias.

Para Gates, uno de los principales desafíos ya no consiste únicamente en garantizar el acceso a la tecnología, sino en determinar cómo será utilizada. El cofundador de Microsoft advirtió que empoderar a las personas mediante nuevas herramientas tecnológicas no siempre garantiza que estas sean utilizadas de manera adecuada y consideró que el resultado dependerá de quién controle su desarrollo y aplicación.

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