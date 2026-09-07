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Bill Gates proyecta un futuro marcado por la inteligencia artificial y advierte sobre sus riesgos
Bill Gates proyecta un futuro en el que la inteligencia artificial (IA) será accesible para todos y tendrá la capacidad de transformar numerosas actividades humanas. El cofundador de Microsoft expuso esta visión durante dos apariciones públicas recientes, una en el programa de Jimmy Fallon y otra en una charla en Harvard.
Durante su participación en el programa de Fallon, Gates afirmó que dentro de 10 años la mayoría de las tareas humanas podrían ser realizadas por inteligencia artificial. Posteriormente, en Harvard, explicó que la tecnología no solo permitirá hacer más eficientes las actividades existentes, sino que también podrá redefinirlas y determinar si son realizadas por personas o máquinas.
Gates señaló que la inteligencia artificial ya está generando cambios importantes en áreas como la medicina y la educación. En el ámbito médico, consideró que las máquinas podrían llegar a superar a los humanos en los diagnósticos debido a la amplitud de conocimientos que pueden procesar. No obstante, aclaró que la transformación no necesariamente busca sustituir a los profesionales, sino ampliar su alcance, especialmente en zonas remotas o en hospitales con alta demanda.
En educación, el cofundador de Microsoft planteó la posibilidad de contar con tutores digitales capaces de enseñar, motivar, identificar debilidades y adaptar el aprendizaje en tiempo real. Este escenario podría modificar el papel tradicional de los docentes y facilitar el acceso a sistemas de enseñanza personalizados.
La visión de Gates también está relacionada con su trabajo filantrópico en materia de salud infantil. Según sus propias afirmaciones, ha contribuido a ayudar a más de cinco millones de niños en países vulnerables mediante campañas de inmunización y acciones contra la malaria, el VIH y la tuberculosis.
Al mismo tiempo, existen advertencias sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Mustafa Suleyman, CEO de IA en Microsoft y autor de The Coming Wave, sostiene que esta tecnología podría convertirse en un reemplazo directo de trabajadores y provocar una importante transformación de distintas profesiones e industrias.
Para Gates, uno de los principales desafíos ya no consiste únicamente en garantizar el acceso a la tecnología, sino en determinar cómo será utilizada. El cofundador de Microsoft advirtió que empoderar a las personas mediante nuevas herramientas tecnológicas no siempre garantiza que estas sean utilizadas de manera adecuada y consideró que el resultado dependerá de quién controle su desarrollo y aplicación.
Judicial
Prisión para mujer que abandonó a su recién nacido en un basurero
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
Nacionales
Capturan a hombre que en estado de ebriedad disparó al aire varias veces
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Nelson Roberto Menjívar Campos, señalado de realizar disparos al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.
De acuerdo con la corporación policial, las autoridades fueron alertadas sobre el hecho, por lo que un equipo de Fuerzas Especiales rastreó la zona, debido a que el sujeto había huido a bordo de un vehículo.
Menjívar Campos fue ubicado y, al momento de ser intervenido, abandonó el automóvil, lanzó el arma e intentó escapar por un predio baldío. Posteriormente, fue capturado en la urbanización Miramonte, en Colón.
Según la PNC, la prueba de alcotest determinó que conducía con 158° de alcohol.
El detenido será remitido por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Nelson Roberto Menjívar Campos, en estado de ebriedad realizó disparos al aire libre, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.
Fuimos alertados y un equipo de Fuerzas Especiales rastreo la zona debido a que el sujeto huyó en un vehículo.
Fue ubicado y al ser… pic.twitter.com/lLA6p26vNA
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 7, 2026
Nacionales
Hombre es detenido tras agredir a una mujer en Sonsonate
Un hombre fue detenido por las autoridades tras agredir a una mujer con quien se encontraba departiendo en la denominada “calle sin ley”, en el distrito de Sonsonate.
De acuerdo con las declaraciones de testigos, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando atacó a la mujer con quien compartía en el lugar.
El detenido fue identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como David E. S., de 27 años.
Según detallaron voceros de la corporación policial, David E. S. será acusado por los delitos de desórdenes públicos y agresiones.