El Salvador registra más de 3.2 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de 2026

El Salvador se consolida como el destino turístico de mayor dinamismo en la región centroamericana. De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Turismo (MITUR), correspondiente al acumulado de enero a agosto de 2026, el país registró el ingreso de más de 3.2 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 22 % en comparación con el mismo período del año anterior.

El incremento es apuntalado por el auge del mercado guatemalteco y la confianza de la diáspora, en un contexto marcado por la estrategia de seguridad pública y la renovada imagen internacional de El Salvador.

El desglose por país de procedencia refleja cambios en el perfil de los visitantes. Guatemala se consolidó como el principal emisor de turistas, con cifras superiores a 1.3 millones de llegadas, un aumento del 44 % respecto a 2025.

Este flujo terrestre, facilitado por la mejora en la percepción de seguridad vial y la agilización fronteriza, ha dinamizado las economías locales del occidente y la costa del país.

Estados Unidos ocupa el segundo lugar, con 881,842 visitantes y un crecimiento del 0.4 %. Este comportamiento sugiere un mercado maduro pero estable, sostenido en gran medida por la diáspora salvadoreña.

Honduras se ubica en el tercer puesto, con 626,396 ingresos, un 26 % más que el año anterior. Este resultado refuerza la integración turística con los países de la región con los que El Salvador impulsa facilidades de tránsito.

Por su parte, el segmento correspondiente al resto del mundo creció un 11 %, hasta alcanzar los 404,741 viajeros. El dato es presentado como una señal del impacto de la campaña de marca país y de la cobertura mediática internacional sobre la transformación de El Salvador en mercados lejanos como Europa y Sudamérica.

Las divisas generadas por el turismo entre enero y agosto de 2026 ascendieron a $2,880 millones, superando en más de un 12 % lo registrado en el mismo período de 2025. Este ingreso de moneda extranjera no solo alivia la balanza comercial, sino que también inyecta liquidez directa a microempresarios, guías locales, restaurantes y cadenas hoteleras.

Solo en agosto de 2026, el país recibió 357,325 visitantes, lo que representa un crecimiento interanual del 5.5 % frente a agosto de 2025.

Este desempeño supera las proyecciones oficiales y, de acuerdo con el texto, confirma que el país ha dejado atrás los estigmas de violencia para convertirse en un caso de estudio regional sobre cómo la seguridad puede traducirse en desarrollo económico.

Las autoridades de Turismo han señalado que la administración del presidente Nayib Bukele ha priorizado la pacificación del territorio como eje transversal de su política turística. Según las autoridades, esto ha permitido que destinos como Surf City, el Centro Histórico de San Salvador y los parques naturales operen con una afluencia récord sin precedentes.

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