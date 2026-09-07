¿Qué hábitos podrían estar acabando con la batería de tu laptop? Acer revela cómo cuidarla

El Arsenal reaccionó tras comenzar en desventaja y derrotó 2-1 al Chelsea este domingo, en uno de los primeros grandes partidos de la temporada de la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta mantuvieron su pleno de victorias y comparten el liderato con el Manchester City, subcampeón de la campaña anterior.

“Nunca quieres encajar un gol tan pronto, pero la reacción fue ejemplar. Al final tuvimos nuestra recompensa. Demostramos nuestra calidad con y sin balón, y el resultado lo refleja”, declaró el capitán y autor del gol decisivo, Martin Odegaard, a Sky Sports.

El encuentro enfrentó a la mejor defensa con el ataque más temido, según el planteamiento previo, mientras que en los banquillos se midieron dos entrenadores amigos: Mikel Arteta, por el Arsenal, y Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea.

El conjunto visitante sorprendió desde el inicio. Apenas habían transcurrido 77 segundos cuando Morgan Rogers aprovechó un balón que la defensa del Arsenal no logró despejar para abrir el marcador. El Chelsea ya había comenzado ganando dentro de los primeros cinco minutos en sus triunfos ante Fulham, por 3-2, y Brighton, por 4-3.

El Arsenal respondió tomando el control de la posesión y ejerciendo presión sobre la portería defendida por el argentino Emiliano Martínez. El guardameta fue exigido por primera vez ante un disparo raso de Kai Havertz, quien consiguió el empate en el minuto 25.

Posteriormente, Martínez volvió a intervenir ante Odegaard, pero el capitán del Arsenal encontró el 2-1 en el minuto 50, tras una jugada iniciada con un centro de Christos Tzolis que Havertz dejó pasar frente a Wesley Fofana.

El portero argentino también había quedado protegido por un fuera de juego en un gol de Riccardo Calafiori, anulado en el minuto 12. Además, tuvo varias intervenciones importantes durante el encuentro, especialmente en los minutos 18, 69 y 72.

El Chelsea intentó responder con disparos desde fuera del área, como el de Reece James en el minuto 23, y mediante contragolpes. En uno de ellos, Pedro Neto estrelló el balón en el poste durante el tiempo añadido de la primera parte.

Durante la última media hora, la defensa del Arsenal tuvo mayor trabajo, pero logró mantener la ventaja con el respaldo del guardameta David Raya, quien primero estuvo atento y posteriormente realizó una intervención determinante ante un disparo de Estevao en el minuto 89.

Empate entre Everton y Manchester United

En el otro partido disputado este domingo, el Everton y el Manchester United empataron 2-2. El conjunto local estuvo dos veces en desventaja, pero consiguió rescatar un punto gracias a un disparo de Ainsley Maitland-Niles en el tiempo añadido.

Maitland-Niles, fichado en la recta final del mercado, marcó en el minuto 90+6 con un potente disparo que terminó en la portería de Senne Lammens y provocó la celebración en el Hill Dickinson Stadium.

El empate fue el desenlace de un segundo tiempo intenso. Tyrique George había igualado el encuentro en el minuto 83, pero Benjamin Sesko volvió a poner al Manchester United en ventaja en el 88 con un cabezazo.

El reparto de puntos permitió al Everton mantener su condición de invicto después de tres jornadas.

El resultado dejó sensaciones encontradas para el Manchester United, que mostró peligro durante la primera mitad, aunque perdió intensidad en el segundo tiempo.

Marcus Rashford protagonizó varias acciones por la banda izquierda, entre ellas un centro que Matheus Cunha no logró aprovechar al minuto 22. También Bruno Fernandes, capitán del equipo y autor de un triplete en el partido anterior ante el Ipswich, estuvo cerca de marcar cuando su disparo golpeó el larguero de Jordan Pickford en el minuto 8.

El primer gol del partido llegó tras una jugada individual de Bryan Mbeumo, quien avanzó desde la banda y sacó un disparo desde la frontal del área en el minuto 46, aprovechando una defensa demasiado pasiva.

El próximo domingo, el Manchester United recibirá al Manchester City, actual líder después de tres jornadas.

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