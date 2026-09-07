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¿Qué hábitos podrían estar acabando con la batería de tu laptop? Acer revela cómo cuidarla
El calor y mantener una laptop con la batería completamente cargada durante largos períodos pueden acelerar su desgaste. Ante esto, Acer comparte algunas recomendaciones para conservar mejor las baterías de las computadoras portátiles modernas.
La marca explica que varios consejos difundidos durante años ya no se aplican a las baterías de litio utilizadas actualmente en las laptops. Entre ellos, esperar a que la batería llegue al 0 % antes de volver a conectarla.
De acuerdo con Acer, el calor y mantener la batería durante mucho tiempo al 100 % son dos de los principales factores que aceleran su desgaste. Aunque las laptops actuales cuentan con sistemas que evitan la sobrecarga, permanecer conectadas durante semanas o meses con la batería completamente llena, especialmente en ambientes calientes, puede reducir gradualmente su capacidad.
Por ello, Acer señala que no es necesario preocuparse si ocasionalmente se deja la computadora cargando durante la noche. Tampoco recomienda esperar a que la batería llegue al 0 % para volver a cargarla. Para el uso diario, mantenerla aproximadamente entre el 20 % y el 80 % puede ayudar a reducir el estrés sobre la batería.
Otro aspecto importante es evitar el calor extremo, como dejar una laptop dentro de un automóvil caliente o exponerla directamente al sol.
La marca también recomienda aprovechar los límites de carga disponibles en algunas laptops, los cuales permiten detener la carga alrededor del 80 % cuando el equipo permanece conectado a la corriente durante largos períodos.
Nacionales
Autoridades capturan a sujeto que pidió “probar” una motocicleta y nunca regresó
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Elmer Josué Chacón Lemus, de 22 años, señalado por el delito de hurto de una motocicleta.
Durante la tarde se había difundido una denuncia ciudadana relacionada con el hurto de una motocicleta Kawasaki 400, ocurrido en una gasolinera Uno de Apopa. Según la información compartida en redes sociales, un hombre había solicitado probar la motocicleta con la intención de comprarla, pero no regresó al punto de encuentro.
El propietario informó que había presentado la denuncia ante las autoridades y solicitó apoyo de la población para identificar al sospechoso, cuya fotografía fue difundida junto con la denuncia.
Tras recibir la denuncia, las autoridades ubicaron a Chacón Lemus en la colonia San José 2, en Soyapango, San Salvador Este, donde procedieron a su captura.
Internacionales
Accidente de autobús en Cabo Verde deja al menos 25 fallecidos
Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron la noche del sábado en un accidente de tráfico ocurrido durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, Cabo Verde, informaron las autoridades en un comunicado divulgado este domingo por la radio pública.
El autobús transportaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca del volcán Pico do Fogo. Según funcionarios locales, el recorrido formaba parte de una actividad anual dirigida a los niños antes de su regreso a clases.
El accidente ocurrió en un archipiélago de África Occidental de aproximadamente 550,000 habitantes, ubicado en el océano Atlántico frente a las costas de Senegal. Las autoridades señalaron que los accidentes de gran magnitud son poco frecuentes en Cabo Verde y que, en general, el país cuenta con carreteras en buen estado.
Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, informó José Canuto, representante de Protección Civil de la municipalidad de Sao Filipe.
De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando uno de los neumáticos del autobús explotó. El vehículo derrapó y terminó cayendo en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, ubicado en un valle de difícil acceso.
Internacionales -deportes
El Arsenal da un golpe sobre la mesa ante el Chelsea de Xabi Alonso
El Arsenal reaccionó tras comenzar en desventaja y derrotó 2-1 al Chelsea este domingo, en uno de los primeros grandes partidos de la temporada de la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta mantuvieron su pleno de victorias y comparten el liderato con el Manchester City, subcampeón de la campaña anterior.
“Nunca quieres encajar un gol tan pronto, pero la reacción fue ejemplar. Al final tuvimos nuestra recompensa. Demostramos nuestra calidad con y sin balón, y el resultado lo refleja”, declaró el capitán y autor del gol decisivo, Martin Odegaard, a Sky Sports.
El encuentro enfrentó a la mejor defensa con el ataque más temido, según el planteamiento previo, mientras que en los banquillos se midieron dos entrenadores amigos: Mikel Arteta, por el Arsenal, y Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea.
El conjunto visitante sorprendió desde el inicio. Apenas habían transcurrido 77 segundos cuando Morgan Rogers aprovechó un balón que la defensa del Arsenal no logró despejar para abrir el marcador. El Chelsea ya había comenzado ganando dentro de los primeros cinco minutos en sus triunfos ante Fulham, por 3-2, y Brighton, por 4-3.
El Arsenal respondió tomando el control de la posesión y ejerciendo presión sobre la portería defendida por el argentino Emiliano Martínez. El guardameta fue exigido por primera vez ante un disparo raso de Kai Havertz, quien consiguió el empate en el minuto 25.
Posteriormente, Martínez volvió a intervenir ante Odegaard, pero el capitán del Arsenal encontró el 2-1 en el minuto 50, tras una jugada iniciada con un centro de Christos Tzolis que Havertz dejó pasar frente a Wesley Fofana.
El portero argentino también había quedado protegido por un fuera de juego en un gol de Riccardo Calafiori, anulado en el minuto 12. Además, tuvo varias intervenciones importantes durante el encuentro, especialmente en los minutos 18, 69 y 72.
El Chelsea intentó responder con disparos desde fuera del área, como el de Reece James en el minuto 23, y mediante contragolpes. En uno de ellos, Pedro Neto estrelló el balón en el poste durante el tiempo añadido de la primera parte.
Durante la última media hora, la defensa del Arsenal tuvo mayor trabajo, pero logró mantener la ventaja con el respaldo del guardameta David Raya, quien primero estuvo atento y posteriormente realizó una intervención determinante ante un disparo de Estevao en el minuto 89.
Empate entre Everton y Manchester United
En el otro partido disputado este domingo, el Everton y el Manchester United empataron 2-2. El conjunto local estuvo dos veces en desventaja, pero consiguió rescatar un punto gracias a un disparo de Ainsley Maitland-Niles en el tiempo añadido.
Maitland-Niles, fichado en la recta final del mercado, marcó en el minuto 90+6 con un potente disparo que terminó en la portería de Senne Lammens y provocó la celebración en el Hill Dickinson Stadium.
El empate fue el desenlace de un segundo tiempo intenso. Tyrique George había igualado el encuentro en el minuto 83, pero Benjamin Sesko volvió a poner al Manchester United en ventaja en el 88 con un cabezazo.
El reparto de puntos permitió al Everton mantener su condición de invicto después de tres jornadas.
El resultado dejó sensaciones encontradas para el Manchester United, que mostró peligro durante la primera mitad, aunque perdió intensidad en el segundo tiempo.
Marcus Rashford protagonizó varias acciones por la banda izquierda, entre ellas un centro que Matheus Cunha no logró aprovechar al minuto 22. También Bruno Fernandes, capitán del equipo y autor de un triplete en el partido anterior ante el Ipswich, estuvo cerca de marcar cuando su disparo golpeó el larguero de Jordan Pickford en el minuto 8.
El primer gol del partido llegó tras una jugada individual de Bryan Mbeumo, quien avanzó desde la banda y sacó un disparo desde la frontal del área en el minuto 46, aprovechando una defensa demasiado pasiva.
El próximo domingo, el Manchester United recibirá al Manchester City, actual líder después de tres jornadas.