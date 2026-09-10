Política
Vicepresidente Ulloa destaca fortalecimiento de las relaciones entre El Salvador y México
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, junto a su esposa, Lilian de Ulloa, participó en la celebración del Día Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, en conmemoración de su 216.º aniversario de independencia patria.
Durante la actividad, el Vicepresidente Ulloa expresó un cordial saludo al Embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza, y resaltó los históricos lazos de amistad, cooperación y cercanía que unen a ambas naciones. Estas relaciones diplomáticas fueron formalizadas el 12 de mayo de 1838 y, bajo la actual gestión de Gobierno, se han fortalecido mediante una agenda bilateral más dinámica y orientada a resultados concretos.
En este contexto, el Embajador Cantú habló sobre los lazos de cooperación que unen a ambos pueblos, citando la segunda fase de Sembrando Vida, que prevé beneficiar a 10 mil productores agrícolas, y Juntos por el Bienestar, dirigido a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. “México está convencido de que la prosperidad de la región no debe construirse de una forma aislada”, afirmó mientras mencionó otros proyectos de colaboración para robustecer áreas clave como la conectividad salvadoreña.
Este país norteamericano representa un socio estratégico para El Salvador en materia comercial. El Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica favorece el intercambio, facilita el acercamiento con el sector empresarial mexicano y abre nuevas oportunidades de inversión y crecimiento para ambos países. La República salvadoreña continúa ampliando sus vínculos con países de diversas latitudes, reafirmando su visión de consolidarse como un socio confiable y un aliado estratégico para el mundo.
En la actividad también participó el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, funcionarios de Gobierno, Cuerpo Diplomático y representantes de empresas mexicanas con operaciones en el país.
Política
El Salvador continúa impulsando el valor de su producción nacional y su proyección internacional
El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, participó en la Presentación Oficial de la Primera Denominación de Origen «Ron de El Salvador», la primera marca autorizada para utilizar este distintivo, que respalda su origen, calidad y trazabilidad.
El Vicepresidente Ulloa reiteró que, dentro de la visión económica de El Salvador, la articulación entre el Gobierno y el sector empresarial constituye un pilar trascendental. Asimismo, reafirmó el compromiso gubernamental de fomentar la innovación y proteger la propiedad intelectual.
Bajo esta línea, manifestó que la Denominación de Origen constituye un mecanismo jurídico de protección que reconoce el valor de los productos vinculados con la identidad, la historia y el territorio salvadoreño.
Por su parte, el Director Ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, expuso la importancia que tiene esta Denominación de Origen para el desarrollo económico ya que, para ser acreedor de esta distinción, un ron debe demostrar un vínculo real con el país: su caña de azúcar debe ser cultivada en El Salvador y los procesos de fermentación, destilación, añejamiento, formulación y embotellado deben realizarse en territorio nacional, además de cumplir con los estándares de calidad establecidos.
Finalmente, el Vicepresidente y Cofundador de Licorera Cihuatán, Juan Alfredo Pacas, destacó que, desde su concepción, la marca ha buscado proyectar la historia de El Salvador a través de sus productos y actualmente tiene presencia en 30 mercados internacionales. “La internacionalización de productos salvadoreños contribuye al desarrollo económico y fortalece la proyección de El Salvador ante el mundo”, afirmó.
El Salvador tiene ahora una realidad sin precedentes, su clima de seguridad y el firme compromiso con la protección de la propiedad intelectual, han propiciado la creación de 10,000 nuevas empresas y los productos nacionales se abren a nuevos mercados internacionales. En la actividad también participaron la Ministra de Economía, Maria Luisa Hayem; el Ministro de Cultura, Raul Castillo y el Secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan.
Política
Rafael Aguirre, candidato del FMLN, afirma ser la opción real para llegar al Ejecutivo
Rafael Aguirre, candidato presidencial del FMLN, aseguró ayer durante una entrevista televisiva que su postulación representa «una opción real» para llegar al Ejecutivo mediante las elecciones del 28 de febrero de 2027. También afirmó que su candidatura buscará los votos de todos los salvadoreños que acudan a las urnas a emitir el sufragio.
«Mi candidatura es una opción real de acceder al poder», declaró Aguirre, donde sostuvo que su postulación constituye una «alternativa viable» para los electores de cara al evento electoral del próximo año.
El FMLN gobernó El Salvador durante 10 años. Las administraciones de Mauricio Funes, fallecido en enero de 2025, y Salvador Sánchez Cerén, asilado en Nicaragua desde diciembre de 2020, estuvieron salpicadas por casos de corrupción que derivaron en procesos judiciales contra los exgobernantes y algunos exfuncionarios.
El partido de izquierda ratificará a sus candidatos a cargos de elección popular durante la convención nacional que realizará el 20 de septiembre, en un lugar y horario que todavía no han sido revelados por las autoridades partidarias.
Aguirre también sostuvo que el país debe abrirse a la supervisión internacional y nacional con el objetivo de que las elecciones de 2027 sean democráticas y transparentes.
«Los ojos de todo el mundo van a estar centrados en esas elecciones y vendrán observadores, eso es importante y se va a poner a prueba la institucionalidad del Estado», comentó.
En los comicios del 28 de febrero, los salvadoreños en edad de votar elegirán al presidente y vicepresidente de la República, a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a 44 gobiernos municipales plurales.
El candidato efemelenista afirmó que en esas elecciones buscarán los votos de los diferentes segmentos de la población que acudan a las urnas, así como los sufragios de la diáspora, que serán emitidos un mes antes.
Aguirre también reveló que ya trabajan en el plan de gobierno que presentarán a los electores y anunció reuniones con diferentes sectores del oriente del país para recoger insumos destinados a la plataforma electoral.
«Estamos en la construcción en este momento del plan de nación que queremos presentar a la población», puntualizó.
Política
Tribunal Supremo Electoral confirma centros de votación en China, Japón y Australia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que habilitará centros de votación en la República Popular China, Japón y Australia para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con el organismo colegiado, dos de las sedes estarán ubicadas en las capitales de los países asiáticos y las otras dos en ciudades australianas. Los centros estarán en Beijing y Tokio, así como en Canberra y Melbourne.
«¡Centros de Votación en Asia y Oceanía para 2027! Dos sedes, ubicadas en: Canberra y Melbourne (Australia); Beijing, China; y en Tokio, Japón», detalló el TSE.
Con estas cuatro sedes, el tribunal completa las 92 previstas en 29 países de cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía. Del total de sedes, el 53 % se concentrará en Estados Unidos, según informó el organismo electoral.
De esta manera, la diáspora salvadoreña podrá ejercer el voto de forma presencial el próximo 28 de febrero. El TSE recordó que en los centros de votación en el extranjero estará habilitado el voto electrónico presencial para salvadoreños cuya dirección en el Documento Único de Identidad (DUI) se encuentre desactualizada.
Ante esto, la institución recordó a los salvadoreños residentes en el exterior que el plazo para actualizar la dirección del DUI vence el 29 de noviembre de 2026.
«¿Eres salvadoreño viviendo en el extranjero? Votar es más fácil si tienes tu dirección al día en el DUI. Si aún no lo has hecho actualízala antes del 29 de noviembre de 2026», puntualizó el tribunal.
Los salvadoreños podrán realizar este trámite en los consulados, durante las jornadas móviles del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y, en el caso de los ciudadanos residentes en Estados Unidos, mediante la aplicación dui.sv.
Por otra parte, de acuerdo con el calendario electoral publicado por el TSE, el voto por internet comenzará el 30 de enero de 2027 y podrá emitirse desde diferentes dispositivos electrónicos. El calendario oficial del TSE contempla las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Como parte de las actividades relacionadas con el voto en el exterior, el TSE informó que los tres partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la elección legislativa anterior —Nuevas Ideas, ARENA y FMLN— tienen hasta el próximo miércoles para presentar sus propuestas de integrantes de las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX).