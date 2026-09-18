Capturan a sujeto señalado de quitarle la vida a su pareja en San Miguel

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por una rastra en la carretera que conecta San Pablo Tacachico con Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango.

Al lugar acudió un equipo de socorristas de Cruz Verde Salvadoreña (CVS), de la seccional de San Pablo Tacachico, para atender la emergencia.

Sin embargo, tras realizar la evaluación correspondiente, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el cuerpo, aún sin identificar, del hombre, quien quedó debajo de una de las llantas del vehículo pesado.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han revelado las causas del accidente.

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