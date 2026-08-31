Internacionales
FOTOS | Maduro reaparece en redes sociales con un mensaje de “amor” desde la cárcel
El dictador venezolano Nicolás Maduro reapareció en su perfil de la red social X con dos fotografías y un mensaje dirigido a los venezolanos.
En la cuenta de X de Maduro fueron publicadas dos fotografías en las que aparece vistiendo pants y sudadera de color gris.
Aparentemente, las imágenes fueron tomadas en la cárcel donde Maduro permanece recluido de forma preventiva, a la espera de su juicio y sentencia definitiva.
En ambas fotografías se observa a Maduro sonriendo y realizando con las manos el símbolo de “amor y paz”.
“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, expresó Maduro en la primera publicación.
En un segundo mensaje, agregó: “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”.
Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026
Internacionales
Así fueron asesinados dos jovencitos en Choluteca, Honduras
Dos jóvenes fallecieron de manera violenta durante la tarde-noche del domingo 30 de agosto, tras un ataque registrado en la colonia La Venecia, en el departamento de Choluteca, Honduras, informaron las autoridades policiales.
Según la información proporcionada, las víctimas fueron atacadas con arma de fuego por sujetos desconocidos, quienes posteriormente se dieron a la fuga.
Los cuerpos de los jóvenes quedaron junto a una motocicleta en la que presuntamente se transportaban al momento del ataque.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Jorge Samuel Villalobos Estrada, de 20 años, residente en el barrio Las Colinas, y Usiel Mejía, de 16 años, conocido como “El Pito” y residente en el barrio Valle.
Los agentes policiales trabajan en la recopilación de información y otros elementos que permitan establecer cómo ocurrió el ataque.
Internacionales
Al menos 15 personas estarían desaparecidas tras inundación repentina en el Gran Cañón
Al menos 15 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en un comunicado emitido el domingo.
La inundación afectó el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch durante la tarde del sábado. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, el fenómeno comenzó alrededor de las 14:30 horas y fue provocado por lluvias registradas en la meseta de Kaibab.
La institución indicó que trabaja junto con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas que se encuentran en el área afectada y localizar a quienes permanecen desaparecidos. Previamente, el servicio había informado que se estimaba que más de 20 personas estaban desaparecidas.
Hasta el momento, no se han confirmado muertes ni lesiones relacionadas con la inundación, según informó el Servicio de Parques Nacionales mediante un correo electrónico.
Para la mañana del domingo, un total de 62 personas habían sido evacuadas, mientras que otras estaban programadas para salir del área. La agencia señaló que no se habían reportado personas heridas hasta ese momento.
El Servicio de Parques Nacionales solicitó al público proporcionar cualquier información que pueda contribuir a localizar a las personas desaparecidas, así como a excursionistas que hayan estado en la zona afectada.
Además, la institución advirtió que podrían registrarse más tormentas y lluvias intensas hasta este lunes, condiciones que podrían provocar «inundaciones repentinas adicionales, flujos de escombros, caída de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y los ríos».
Internacionales
Hombre se arrodilla frente a hospital en Guatemala para pedir por la salud de un familiar y conmueve en redes
Una imagen captada en Guatemala ha generado numerosas reacciones en redes sociales al mostrar a un hombre arrodillado sobre una acera frente a un hospital, aparentemente orando por la recuperación de un familiar que permanecía ingresado. Según testimonios citados por medios que difundieron la escena, el hombre acababa de salir del centro asistencial y se mostraba visiblemente afectado antes de ponerse de rodillas, mirar hacia el cielo y comenzar a orar.
La escena se volvió viral este 29 de agosto de 2026, principalmente por el componente humano de la imagen: la angustia de una familia ante la enfermedad y la búsqueda de esperanza en medio de la incertidumbre. Hasta ahora, no se ha divulgado de manera verificable la identidad del hombre, el nombre del hospital ni el estado de salud del familiar, por lo que esos detalles deben mantenerse fuera de cualquier versión que pretenda presentar información confirmada.
En Guatemala, miles de familias acompañan diariamente a pacientes que requieren atención hospitalaria. Solo la Emergencia del Hospital General de Enfermedades del IGSS atiende más de 600 pacientes cada día, según datos oficiales de la institución, una muestra del volumen de personas que atraviesan situaciones médicas complejas y de los familiares que permanecen pendientes de su evolución.
Más allá de que no se conocen detalles sobre el diagnóstico que motivó la oración, la fotografía ha sido compartida como una representación de fe, preocupación y esperanza familiar. La escena recuerda que detrás de cada ingreso hospitalario existe también una historia personal y familiares que esperan una noticia favorable.