Nacionales
Camión vuelca tras esquivar una motocicleta y deja tres lesionados
Un camión volcó este mediodía en la carretera que conduce de Sonsonate hacia el Puerto de Acajutla, luego de que su conductor intentara esquivar a un motociclista, informaron las autoridades.
El vehículo de carga circulaba por el kilómetro 70 de dicha carretera cuando ocurrió el accidente.
De acuerdo con versiones de testigos, una motocicleta se atravesó repentinamente en el paso del camión. Ante esta situación, el conductor realizó una maniobra para esquivarla, pero perdió el control y el vehículo volcó.
Tres personas que viajaban en el camión resultaron lesionadas y fueron auxiliadas en el lugar por socorristas de Cruz Roja Salvadoreña y técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Sucesos
“Killer Soul” acaba en la acera tras aparatoso choque en San Vicente
Dos vehículos particulares protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en el centro del distrito de San Vicente.
El percance ocurrió en la intersección de la 4.ª calle poniente y 9.ª avenida sur, en el barrio San Juan de Dios, San Vicente, donde circulaban los automotores involucrados.
Los vehículos son un automóvil marca Kia, modelo Soul, y otro tipo sedán.
Pese a lo aparatoso del choque, las autoridades no reportaron personas lesionadas. El accidente dejó únicamente daños materiales.
Nacionales
Autoridades mantienen operativos de seguridad para descartar remanentes de pandillas
Las fuerzas de seguridad continúan realizando controles e inspecciones en calles y carreteras con el objetivo de descartar la presencia de remanentes de pandillas.
En ese contexto, durante las últimas horas, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó distintos operativos en cantones y caseríos de Cojutepeque, en Cuscatlán Sur.
Las autoridades destacaron que estas acciones buscan garantizar la seguridad de la población.
Durante los controles vehiculares, los agentes verifican documentos, consultan antecedentes, inspeccionan vehículos y supervisan el cumplimiento de la Ley de Tránsito.
“Es parte del trabajo estratégico de nuestras Fuerzas Especiales, contra los remanentes de pandillas”, reiteró la corporación policial.
Nacionales
Despacho de la primera dama equipará al 100 % de los centros escolares de primera infancia
El despacho de la primera dama, en coordinación con el Ministerio de Educación, inició la distribución de materiales pedagógicos que permitirán equipar al 100 % de los centros educativos de primera infancia del país con libros, instrumentos musicales, juegos didácticos y materiales sensoriales.
Los recursos serán utilizados para implementar el nuevo Currículo Nacional para Primera Infancia, que coloca a los niños en el centro del proceso educativo y promueve el juego, la exploración, la creatividad y las interacciones de calidad.
“Con el apoyo del Banco Mundial, por primera vez estamos dotando al 100 % de las escuelas que atienden primera infancia con 375,000 libros de la colección Árbol de Vida, 195,000 instrumentos musicales, 37,000 recursos lúdicos y miles de materiales educativos más para la implementación del nuevo Currículo Nacional”, dijo la primera dama, Gabriela de Bukele.
La iniciativa cuenta con una inversión de $12.67 millones y beneficiará a 246,113 niños de centros educativos públicos en todo el país. La distribución se realizará de manera progresiva en el territorio nacional.
Alejandra Orozco, coordinadora de proyectos de educación y cultura del despacho de la primera dama, explicó que la entrega de los kits pedagógicos forma parte de la transformación educativa que impulsa el Gobierno de El Salvador.
“Desde el despacho de la primera dama, la estamos desarrollando de forma concreta, ordenada y estructurada. Estos kits se convierten en experiencias de aprendizaje reales dentro de los centros educativos y les brindan a los docentes las herramientas necesarias para llevar el nuevo currículo a las aulas”, señaló Orozco.
Los paquetes incluyen libros, instrumentos musicales, juegos educativos, materiales sensoriales y kits de vida práctica que acompañarán el aprendizaje de los niños.
Entre los libros destacan las nuevas series de la Colección Árbol de Vida, cuyos contenidos están adaptados a diferentes edades para fortalecer la lectura y la identidad cultural desde los primeros años.
Los instrumentos musicales están destinados a favorecer la coordinación, la percepción auditiva, la motricidad y la expresión. Por su parte, los juegos y materiales sensoriales contribuyen al desarrollo de la concentración, el razonamiento y la autonomía.
Los kits de vida práctica acercarán a los niños a actividades de la vida cotidiana y les permitirán desarrollar habilidades relacionadas con su contexto.
También se distribuirán recursos didácticos para los docentes, entre ellos tarjetas de vocabulario, letras, números, colores y conceptos básicos. Estos materiales incorporan elementos de la riqueza natural, histórica y cultural del país, además de vocabulario en náhuat.
“Queremos que cada uno de estos recursos llegue a las manos de nuestros niños y se convierta en una oportunidad para descubrir, crear, imaginar y aprender jugando. Así hacemos de cada aula un espacio lleno de experiencias que acompañan y fortalecen su desarrollo”, agregó la primera dama.