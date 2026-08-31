Autoridades mantienen operativos de seguridad para descartar remanentes de pandillas

El despacho de la primera dama, en coordinación con el Ministerio de Educación, inició la distribución de materiales pedagógicos que permitirán equipar al 100 % de los centros educativos de primera infancia del país con libros, instrumentos musicales, juegos didácticos y materiales sensoriales.

Los recursos serán utilizados para implementar el nuevo Currículo Nacional para Primera Infancia, que coloca a los niños en el centro del proceso educativo y promueve el juego, la exploración, la creatividad y las interacciones de calidad.

“Con el apoyo del Banco Mundial, por primera vez estamos dotando al 100 % de las escuelas que atienden primera infancia con 375,000 libros de la colección Árbol de Vida, 195,000 instrumentos musicales, 37,000 recursos lúdicos y miles de materiales educativos más para la implementación del nuevo Currículo Nacional”, dijo la primera dama, Gabriela de Bukele.

La iniciativa cuenta con una inversión de $12.67 millones y beneficiará a 246,113 niños de centros educativos públicos en todo el país. La distribución se realizará de manera progresiva en el territorio nacional.

Alejandra Orozco, coordinadora de proyectos de educación y cultura del despacho de la primera dama, explicó que la entrega de los kits pedagógicos forma parte de la transformación educativa que impulsa el Gobierno de El Salvador.

“Desde el despacho de la primera dama, la estamos desarrollando de forma concreta, ordenada y estructurada. Estos kits se convierten en experiencias de aprendizaje reales dentro de los centros educativos y les brindan a los docentes las herramientas necesarias para llevar el nuevo currículo a las aulas”, señaló Orozco.

Los paquetes incluyen libros, instrumentos musicales, juegos educativos, materiales sensoriales y kits de vida práctica que acompañarán el aprendizaje de los niños.

Entre los libros destacan las nuevas series de la Colección Árbol de Vida, cuyos contenidos están adaptados a diferentes edades para fortalecer la lectura y la identidad cultural desde los primeros años.

Los instrumentos musicales están destinados a favorecer la coordinación, la percepción auditiva, la motricidad y la expresión. Por su parte, los juegos y materiales sensoriales contribuyen al desarrollo de la concentración, el razonamiento y la autonomía.

Los kits de vida práctica acercarán a los niños a actividades de la vida cotidiana y les permitirán desarrollar habilidades relacionadas con su contexto.

También se distribuirán recursos didácticos para los docentes, entre ellos tarjetas de vocabulario, letras, números, colores y conceptos básicos. Estos materiales incorporan elementos de la riqueza natural, histórica y cultural del país, además de vocabulario en náhuat.

“Queremos que cada uno de estos recursos llegue a las manos de nuestros niños y se convierta en una oportunidad para descubrir, crear, imaginar y aprender jugando. Así hacemos de cada aula un espacio lleno de experiencias que acompañan y fortalecen su desarrollo”, agregó la primera dama.

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