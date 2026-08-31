Nacionales
Despacho de la primera dama equipará al 100 % de los centros escolares de primera infancia
El despacho de la primera dama, en coordinación con el Ministerio de Educación, inició la distribución de materiales pedagógicos que permitirán equipar al 100 % de los centros educativos de primera infancia del país con libros, instrumentos musicales, juegos didácticos y materiales sensoriales.
Los recursos serán utilizados para implementar el nuevo Currículo Nacional para Primera Infancia, que coloca a los niños en el centro del proceso educativo y promueve el juego, la exploración, la creatividad y las interacciones de calidad.
“Con el apoyo del Banco Mundial, por primera vez estamos dotando al 100 % de las escuelas que atienden primera infancia con 375,000 libros de la colección Árbol de Vida, 195,000 instrumentos musicales, 37,000 recursos lúdicos y miles de materiales educativos más para la implementación del nuevo Currículo Nacional”, dijo la primera dama, Gabriela de Bukele.
La iniciativa cuenta con una inversión de $12.67 millones y beneficiará a 246,113 niños de centros educativos públicos en todo el país. La distribución se realizará de manera progresiva en el territorio nacional.
Alejandra Orozco, coordinadora de proyectos de educación y cultura del despacho de la primera dama, explicó que la entrega de los kits pedagógicos forma parte de la transformación educativa que impulsa el Gobierno de El Salvador.
“Desde el despacho de la primera dama, la estamos desarrollando de forma concreta, ordenada y estructurada. Estos kits se convierten en experiencias de aprendizaje reales dentro de los centros educativos y les brindan a los docentes las herramientas necesarias para llevar el nuevo currículo a las aulas”, señaló Orozco.
Los paquetes incluyen libros, instrumentos musicales, juegos educativos, materiales sensoriales y kits de vida práctica que acompañarán el aprendizaje de los niños.
Entre los libros destacan las nuevas series de la Colección Árbol de Vida, cuyos contenidos están adaptados a diferentes edades para fortalecer la lectura y la identidad cultural desde los primeros años.
Los instrumentos musicales están destinados a favorecer la coordinación, la percepción auditiva, la motricidad y la expresión. Por su parte, los juegos y materiales sensoriales contribuyen al desarrollo de la concentración, el razonamiento y la autonomía.
Los kits de vida práctica acercarán a los niños a actividades de la vida cotidiana y les permitirán desarrollar habilidades relacionadas con su contexto.
También se distribuirán recursos didácticos para los docentes, entre ellos tarjetas de vocabulario, letras, números, colores y conceptos básicos. Estos materiales incorporan elementos de la riqueza natural, histórica y cultural del país, además de vocabulario en náhuat.
“Queremos que cada uno de estos recursos llegue a las manos de nuestros niños y se convierta en una oportunidad para descubrir, crear, imaginar y aprender jugando. Así hacemos de cada aula un espacio lleno de experiencias que acompañan y fortalecen su desarrollo”, agregó la primera dama.
Judicial
Cárcel para exmilitar por violación sexual
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a José Rodil Cosme a 14 años de prisión por el delito de violación sexual en perjuicio de una menor de edad en el departamento de La Paz.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 19 de enero de 2025 en un motel del distrito de San Luis Talpa, en La Paz Oeste. Cosme mantenía un vínculo cercano con la familia de la víctima, quien vivía con su abuela materna. Ambas trabajaban para el ahora condenado en oficios domésticos.
Según el expediente fiscal, el día del hecho Cosme engañó a la abuela de la menor al decirle que llevaría a la niña a comprar útiles escolares.
Sin embargo, mientras se desplazaban a bordo de un vehículo, el imputado la trasladó hacia un motel de San Luis Talpa. De acuerdo con la investigación, Cosme la amenazó de muerte con un arma de fuego y, mediante la fuerza, abusó sexualmente de ella.
Posteriormente, la víctima resultó embarazada y, un mes después, relató lo ocurrido a una familiar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.
Como resultado de la investigación, Cosme fue detenido y acusado por el delito de violación agravada contra una menor de edad.
Además de la pena de prisión, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo condenó al pago de $480 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
Principal
Marero homicida capturado en México será entregado a El Salvador
Jonathan Stanley Ventura Umaña, alias “Macho” o “Nacho”, integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue detenido en México y expulsado hacia Guatemala, donde posteriormente será entregado a las autoridades de El Salvador.
La ubicación de Ventura Umaña fue posible mediante la coordinación internacional de las autoridades de México, Guatemala y El Salvador. El intercambio de información permitió verificar que el pandillero era requerido por un tribunal salvadoreño por su presunta vinculación con delitos relacionados con el crimen organizado.
De acuerdo con la información proporcionada, Ventura Umaña fue detectado de manera irregular en México, país al que supuestamente había huido para evitar enfrentar el proceso penal bajo las reglas del régimen de excepción.
“Es requerido por la justicia salvadoreña por los delitos de agrupaciones ilícitas, desaparición de personas y homicidio agravado, según orden de captura emitida el 26 de marzo de 2026”, destacó la Policía Nacional Civil de Guatemala.
Por el delito de agrupaciones ilícitas, Ventura Umaña podría ser condenado a 30 años de prisión por su pertenencia a la Mara Salvatrucha. En el caso del homicidio agravado, la pena mínima es de 35 años y la máxima de 60, de acuerdo con las agravantes del crimen, según las reformas realizadas al delito por la Asamblea Legislativa.
Las agravantes de alevosía y premeditación establecen una pena de entre 35 y 40 años de prisión. Cuando existe un vínculo familiar con la víctima, la condena aumenta de 45 a 50 años, mientras que cuando el delito es cometido por funcionarios públicos, autoridades o personal penitenciario, la pena establecida es de 55 a 60 años.
Asimismo, el pandillero podría enfrentar una condena de entre 15 y 25 años de cárcel por el delito de desaparición de personas.
Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) trasladan a Ventura Umaña hasta la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, donde será entregado a las autoridades salvadoreñas para que responda ante la justicia de su país, informó la Policía Nacional Civil de Guatemala.
Este caso ocurre una semana después de la captura en México de Víctor Manuel Vigil Rivas, de 28 años, alias “Escorpión”, integrante de la pandilla 18, quien fue entregado a la Policía de Guatemala para posteriormente ser expulsado hacia El Salvador.
Vigil Rivas era requerido por El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas y tenía una orden de captura vigente desde febrero de 2023. Según la información proporcionada, dentro de la pandilla 18 tenía el rango de sicario y se encargaba de asesinar a personas con el aval de los cabecillas.
Nacionales
Lluvias y tormentas se prevén para este lunes en varias zonas de El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará poco nublado y no se prevén lluvias en el territorio nacional.
Para la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias y tormentas en el norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión, así como en la cordillera Apaneca-Ilamatepec.
También se pronostican lluvias en sectores de la cordillera del Bálsamo, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y sus alrededores, además de la sierra de Tecapa-Berlín.
Al final de la tarde y durante la noche, las lluvias y tormentas se desplazarán hacia sectores de la zona central y occidental del país, incluyendo el AMSS, Santa Ana y Sonsonate.
En la zona oriental, se prevén lluvias en sectores del norte de San Miguel, Morazán y La Unión, así como en la sierra de Tecapa-Berlín, San Miguel y sus alrededores.
El viento tendrá dirección del noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora.
Estas condiciones estarán asociadas a la influencia de una onda tropical, que generará condiciones favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas. Además, el flujo del este acelerado favorecerá el rápido desplazamiento de estas condiciones.