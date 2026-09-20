Sismo de magnitud 4.0 frente a Guatemala se sintió en Ahuachapán; MARN descarta tsunami

Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 12:38 de la madrugada de este domingo frente a la costa de Guatemala y fue sentido en el occidente de El Salvador, principalmente en Ahuachapán. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) localizó el epicentro a 63 kilómetros al oeste de Barra de Santiago, en el Pacífico, con una profundidad de 30.5 kilómetros.

Según los parámetros revisados por el Observatorio de Amenazas, el movimiento ocurrió en las coordenadas 13.48° norte y 90.54° oeste. Las autoridades explicaron que el temblor fue producido por la dinámica del proceso de subducción, el choque habitual entre las placas de Cocos y del Caribe frente a las costas de Centroamérica. Por las características del evento, el MARN descartó alerta de tsunami.

La intensidad instrumental reportada fue de grado II en Ahuachapán, lo que corresponde a un movimiento débil, perceptible sobre todo por personas en reposo. Hasta el momento no hay reportes oficiales de daños materiales ni personas afectadas. El informe técnico preliminar fue emitido a las 12:47 a.m. y, como es habitual, los datos pueden ajustarse si se incorpora información adicional de la red sísmica.

Este tipo de sismos es frecuente en la fosa mesoamericana. El sábado por la tarde ya se había registrado otro movimiento de magnitud 4.0 frente a la costa de La Paz. El MARN mantiene el monitoreo y recomienda informarse solo por canales oficiales.

📌 #ElObservatorioInforma DATOS REVISADOS: Sismo mag. 4.0, frente a costa de Guatemala. A 63.0 km al oeste de Barra de Santiago. Prof. 31 km. [2026-09-20, 00:38:57] pic.twitter.com/FBO5QgkggW — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) September 20, 2026

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