Nacionales
Sismo de magnitud 4.0 frente a Guatemala se sintió en Ahuachapán; MARN descarta tsunami
Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 12:38 de la madrugada de este domingo frente a la costa de Guatemala y fue sentido en el occidente de El Salvador, principalmente en Ahuachapán. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) localizó el epicentro a 63 kilómetros al oeste de Barra de Santiago, en el Pacífico, con una profundidad de 30.5 kilómetros.
Según los parámetros revisados por el Observatorio de Amenazas, el movimiento ocurrió en las coordenadas 13.48° norte y 90.54° oeste. Las autoridades explicaron que el temblor fue producido por la dinámica del proceso de subducción, el choque habitual entre las placas de Cocos y del Caribe frente a las costas de Centroamérica. Por las características del evento, el MARN descartó alerta de tsunami.
La intensidad instrumental reportada fue de grado II en Ahuachapán, lo que corresponde a un movimiento débil, perceptible sobre todo por personas en reposo. Hasta el momento no hay reportes oficiales de daños materiales ni personas afectadas. El informe técnico preliminar fue emitido a las 12:47 a.m. y, como es habitual, los datos pueden ajustarse si se incorpora información adicional de la red sísmica.
Este tipo de sismos es frecuente en la fosa mesoamericana. El sábado por la tarde ya se había registrado otro movimiento de magnitud 4.0 frente a la costa de La Paz. El MARN mantiene el monitoreo y recomienda informarse solo por canales oficiales.
📌 #ElObservatorioInforma DATOS REVISADOS: Sismo mag. 4.0, frente a costa de Guatemala. A 63.0 km al oeste de Barra de Santiago. Prof. 31 km. [2026-09-20, 00:38:57] pic.twitter.com/FBO5QgkggW
— Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) September 20, 2026
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Principal
PNC captura a dos hombres por tráfico de drogas en Comecayo, Santa Ana, con apoyo de binomios K9
La Policía Nacional Civil capturó la noche del sábado a dos hombres en el cantón Comecayo, municipio de Santa Ana Centro, luego de un registro con prevención de allanamiento en una vivienda. Los detenidos fueron identificados como Álvaro Ernesto Aquino, de 67 años, y Manuel Rigoberto Aquino Salazar, de 62. Ambos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas.
El operativo lo ejecutó la Sección de Antinarcóticos de La Libertad Oeste, con apoyo de binomios caninos K9. En el inmueble localizaron marihuana, cocaína, dos básculas, una computadora portátil, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo. La PNC no precisó las cantidades decomisadas ni el monto del efectivo.
Los perros detectores fueron clave para ubicar las porciones de droga y los objetos asociados a su distribución. Este tipo de diligencias forma parte del trabajo conjunto entre unidades antinarcóticos y equipos K9, empleados con frecuencia para hallar caletas en viviendas y controles de carretera.
Las autoridades reiteraron que quien comercialice drogas enfrentará proceso penal. Los capturados y lo incautado quedaron a la orden de las instancias correspondientes para continuar la investigación.
Nacionales
Lluvias fuertes en El Salvador este domingo: MARN detalla zonas y horarios
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé lluvias y tormentas fuertes este domingo 20 de septiembre en El Salvador. Durante la tarde, tendrán mayor presencia en la zona norte y la cordillera volcánica, especialmente en sectores del centro y oriente.
Por la noche, las precipitaciones se extenderían de forma dispersa por el territorio, con mayor concentración en el norte. Durante las tormentas podrían producirse ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.
El escenario está asociado al paso de una onda tropical y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical. Según el pronóstico, esa interacción favorecerá la formación de un campo depresionario entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.
Las lluvias continuarían el lunes: por la madrugada alcanzarían sectores centrales, orientales y la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Para la tarde se esperan tormentas en la zona norte, Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, incluidos sectores del Área Metropolitana de San Salvador.