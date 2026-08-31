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Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina y pone fin a una histórica era con la Albiceleste
Lionel Messi anunció este lunes 31 de agosto su retiro definitivo de la Selección Argentina, cerrando una histórica trayectoria internacional de más de dos décadas. El capitán albiceleste tomó la decisión después de disputar el Mundial de 2026, torneo en el que Argentina alcanzó nuevamente la final, pero cayó 1-0 ante España en tiempo extra.
A sus 39 años, Messi explicó mediante un emotivo mensaje que considera que llegó el momento de dar paso a una nueva generación de futbolistas. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó el argentino, quien aseguró que siempre entregó todo por la camiseta de su país y que continuará apoyando a la selección como un hincha más.
Messi se despide de Argentina después de disputar 207 partidos y marcar 125 goles, registros que lo consolidan como una de las figuras más importantes en la historia de la Albiceleste. Durante su etapa internacional conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022, además de haber disputado las finales mundialistas de Brasil 2014 y Norteamérica 2026.
Su retiro pone fin a una etapa que comenzó en 2005 y que atravesó momentos de críticas, derrotas y posteriormente una época dorada con títulos internacionales. Messi continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami, pero su anuncio marca oficialmente el cierre de uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino y mundial.
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Barcelona acuerda el fichaje de Gabriel Jesús: el delantero brasileño llegará procedente del Arsenal
El FC Barcelona alcanzó un acuerdo con el Arsenal para incorporar a Gabriel Jesús, delantero brasileño de 29 años, en uno de los movimientos sorpresa de los últimos días del mercado de fichajes. La operación rondaría los 10 millones de euros más variables y únicamente quedaría pendiente que el futbolista supere el reconocimiento médico antes de que el club haga oficial su llegada.
Gabriel Jesús firmaría un contrato por dos temporadas, hasta 2028, con opción a un tercer año, según diferentes medios españoles. El atacante viajaría a Barcelona este lunes para realizar las pruebas médicas y completar los últimos trámites de una negociación que se aceleró durante las últimas horas.
La apuesta por el brasileño surge después de que el Barça encontrara dificultades para concretar el fichaje de Julián Álvarez, ante la negativa del Atlético de Madrid de negociar su salida al conjunto catalán. Gabriel Jesús aparece así como una alternativa de menor coste para cubrir la posición de delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski y aportar experiencia y versatilidad al ataque dirigido por Hansi Flick.
El brasileño tiene amplia experiencia en la élite europea después de sus etapas con Manchester City y Arsenal. Su historial reciente incluye una grave lesión de rodilla, aunque el Barcelona se habría informado sobre su actual condición física y habría recibido referencias positivas antes de avanzar en la operación. A falta del examen médico y el anuncio oficial, Gabriel Jesús está muy cerca de convertirse en nuevo jugador azulgrana.
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Real Madrid golea 4-0 al Málaga en el Bernabéu y mantiene su paso perfecto en LaLiga
El Real Madrid consiguió este domingo una contundente victoria por 4-0 sobre el Málaga CF en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El conjunto blanco dominó buena parte del encuentro y sumó su tercer triunfo consecutivo en el inicio de la temporada.
Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 19 y, poco después, una acción ofensiva del inglés terminó en un autogol del guardameta Alfonso Herrero. Antes de la media hora, Kylian Mbappé amplió la ventaja tras una asistencia de Trent Alexander-Arnold, dejando prácticamente encaminado el partido antes del descanso.
En el tiempo agregado, Arda Güler puso cifras definitivas al 4-0 tras recibir una asistencia de Vinícius Jr. Con el resultado, el equipo dirigido por José Mourinho alcanza nueve puntos de nueve posibles, manteniendo un arranque perfecto después de sus victorias frente al Espanyol y la Real Sociedad.
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Lionel Messi marca cuatro goles en histórica goleada 7-1 del Inter Miami y alcanza los 927 en su carrera
Lionel Messi protagonizó otra noche memorable este sábado 29 de agosto al marcar cuatro goles y aportar una asistencia en la contundente victoria del Inter Miami por 7-1 sobre el CF Montréal, en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) disputado en el Nu Stadium. La actuación del argentino fue determinante para que las “Garzas” pusieran fin a una racha de cinco encuentros sin conseguir la victoria.
El capitán argentino comenzó su exhibición con un tiro libre antes del descanso y volvió a aparecer al inicio de la segunda mitad con una espectacular jugada individual en la que superó a varios defensores. Posteriormente completó su triplete con una definición por encima del guardameta y, en tiempo agregado, selló su póker con otro gol de tiro libre. Además, Messi asistió a Luis Suárez para uno de los siete tantos del conjunto de Florida.
Con estas cuatro anotaciones, Messi alcanzó los 927 goles en su carrera profesional y llegó a 18 tantos en la presente temporada de la MLS, colocándose en lo más alto de la clasificación de goleadores del campeonato. El argentino también alcanzó los 98 goles con la camiseta del Inter Miami, continuando con registros extraordinarios a sus 39 años.
Casemiro abrió el marcador para el Inter Miami, mientras que Luis Suárez y Alexander Shaw también se hicieron presentes en la goleada; Fabian Herbers anotó el único tanto de Montréal. El 7-1 significó además la mayor victoria en la historia del Inter Miami y la primera ocasión en que el club marca siete goles en un partido, convirtiendo la noche en una de las más destacadas desde la llegada de Messi a Estados Unidos.