Así fueron asesinados dos jovencitos en Choluteca, Honduras

Al menos 15 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina registrada en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en un comunicado emitido el domingo.

La inundación afectó el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch durante la tarde del sábado. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, el fenómeno comenzó alrededor de las 14:30 horas y fue provocado por lluvias registradas en la meseta de Kaibab.

La institución indicó que trabaja junto con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas que se encuentran en el área afectada y localizar a quienes permanecen desaparecidos. Previamente, el servicio había informado que se estimaba que más de 20 personas estaban desaparecidas.

Hasta el momento, no se han confirmado muertes ni lesiones relacionadas con la inundación, según informó el Servicio de Parques Nacionales mediante un correo electrónico.

Para la mañana del domingo, un total de 62 personas habían sido evacuadas, mientras que otras estaban programadas para salir del área. La agencia señaló que no se habían reportado personas heridas hasta ese momento.

El Servicio de Parques Nacionales solicitó al público proporcionar cualquier información que pueda contribuir a localizar a las personas desaparecidas, así como a excursionistas que hayan estado en la zona afectada.

Además, la institución advirtió que podrían registrarse más tormentas y lluvias intensas hasta este lunes, condiciones que podrían provocar «inundaciones repentinas adicionales, flujos de escombros, caída de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y los ríos».

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