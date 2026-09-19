Sepultan a Junior Serrano, el futbolista de Quezaltepeque abandonado en una cuneta tras un accidente de moto

Noel Junior Serrano Serrano, conocido en el fútbol local de Quezaltepeque como Junior Serrano y jugador del CD Renacimiento Las Hamacas, fue sepultado la tarde del viernes 18 de septiembre de 2026 en el Cementerio General de esa ciudad, en el departamento de La Libertad.

Lo acompañaron familiares, amigos y compañeros de equipo. El joven había sido hallado sin vida el miércoles anterior en una cuneta del cantón Talcualuya, caserío El Ángel, San Juan Opico, sobre la carretera que conecta San Pablo Tacachico con San Juan Opico.

Según la Policía Nacional Civil, Serrano viajaba como pasajero en una motocicleta conducida por Luis Alfredo Valencia Rodas, de 24 años. Tras un percance vial, el conductor huyó y dejó a su acompañante en el lugar sin prestarle auxilio. En la escena se encontraron un casco y las pertenencias personales de la víctima; no había vehículo. Valencia Rodas fue capturado y, de acuerdo con la corporación, habría reconocido que ambos viajaban juntos y que abandonó el sitio.

Será remitido por homicidio culposo y omisión del deber de socorro. El caso se suma a las cifras de siniestralidad en motocicleta que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial ha registrado en El Salvador: miles de accidentes y cientos de muertes en lo que va del año. La ausencia de auxilio inmediato, además del impacto del choque, quedó en el centro de las investigaciones y de la indignación de quienes conocían al futbolista en su comunidad. En Cantón El Jocote, San Matías, el cortejo fúnebre recorrió las calles con un vehículo decorado y el ataúd llevado por familiares y compañeros.

Las imágenes del sepelio contrastan con el hallazgo inicial en la cuneta y con el relato policial del abandono. La comunidad de Quezaltepeque despidió a un jugador de liga local cuya muerte quedó ligada no solo al accidente, sino a la decisión de quien conducía de no detenerse a ayudar. Las autoridades continúan el proceso judicial contra Valencia Rodas. Mientras tanto, el entierro cerró un episodio que en pocos días pasó de un cuerpo no identificado en una cuneta a un funeral con presencia de equipo, familia y vecinos en La Libertad.

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