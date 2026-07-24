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Jovencito que recién había regresado de Estados Unidos pierde la vida en accidente de tránsito
José Manuel Hernández, de 23 años, fue identificado como el motociclista que perdió la vida la noche del jueves tras verse involucrado en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce de San Rafael Cedros hacia Ilobasco, en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con la información preliminar, el joven habría intentado esquivar un autobús que se encontraba detenido sobre la vía; sin embargo, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un camión. Debido a la fuerza del impacto, falleció en el lugar.
José Manuel era residente del distrito de El Carmen y, según personas cercanas, había regresado recientemente de Estados Unidos, donde permaneció por un tiempo antes de volver al país.
Las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.
Internacionales
Protestas por aumento en el precio de los combustibles generan bloqueos en carreteras de Guatemala
Las primeras protestas contra el incremento en el precio de los combustibles comenzaron este viernes en Guatemala, provocando bloqueos en importantes carreteras de los departamentos de El Estor, Izabal, y Cobán, Alta Verapaz.
Los cierres han generado complicaciones para el tránsito vehicular en distintos puntos del país. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y actualiza el estado de las principales rutas afectadas.
Las manifestaciones son impulsadas por diversos sectores que rechazan el aumento en el costo de los combustibles, especialmente del diésel, y exigen medidas que permitan reducir el impacto económico para los transportistas y la población en general.
Nacionales
Capturan a pandillero de la 18 Sureños tras ser expulsado de Honduras
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en coordinación con autoridades hondureñas, fue capturado Tony Mauricio Viera Gutiérrez, de 31 años, señalado como integrante de la pandilla 18 Sureños.
De acuerdo con la institución, Viera Gutiérrez fue expulsado de Honduras y recibido en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, donde equipos policiales hicieron efectiva su detención.
La PNC indicó que el detenido posee tatuajes que lo vinculan con la pandilla y que, además, en su teléfono celular fueron encontradas fotografías alusivas a la estructura criminal.
Las autoridades informaron que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
En coordinación con autoridades hondureñas, capturamos a Tony Mauricio Viera Gutiérrez, de 31 años, de la 18 Sureños.
Fue expulsado del país vecino y recibido en la frontera El Amatillo, La Unión Norte, donde nuestros equipos hicieron efectiva su detención.
Este sujeto posee… pic.twitter.com/Tgz4sfVczx
— PNC El Salvador (@PNCSV) July 24, 2026
Nacionales
Capturan a menor de 17 años acusado de amenazar de muerte a su madre en Atiquizaya
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Marcos L., de 17 años, en el distrito de Atiquizaya, Ahuachapán Norte, acusado de amenazar de muerte a su madre.
De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, el menor habría incurrido en esta conducta en ocasiones anteriores.
Tras recibir el aviso, equipos policiales iniciaron la búsqueda del adolescente, quien fue localizado en el cantón Joya del Platanar.
Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron un arma de balines, la cual, según la PNC, era utilizada para intimidar a la víctima.
Será remitido por el delito de amenazas.