Internacionales
Protestas por aumento en el precio de los combustibles generan bloqueos en carreteras de Guatemala
Las primeras protestas contra el incremento en el precio de los combustibles comenzaron este viernes en Guatemala, provocando bloqueos en importantes carreteras de los departamentos de El Estor, Izabal, y Cobán, Alta Verapaz.
Los cierres han generado complicaciones para el tránsito vehicular en distintos puntos del país. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación y actualiza el estado de las principales rutas afectadas.
Las manifestaciones son impulsadas por diversos sectores que rechazan el aumento en el costo de los combustibles, especialmente del diésel, y exigen medidas que permitan reducir el impacto económico para los transportistas y la población en general.
Internacionales
VIDEO | Fatal ataque de una serpiente venenosa a un niño de tres años
En Chandauli (Uttar Pradesh, India), un niño de tres años murió tras ser atacado por una serpiente venenosa oculta entre la basura. Los médicos declararon fallecido a Raghunath Seth al llegar al centro de salud.
Posteriormente, un encantador capturó al reptil y lo liberó en el bosque.
La mordedura se confirmó mediante una cámara de seguridad. En el video se observa al menor jugando tranquilamente; de pronto, el animal se acerca y lo muerde, provocándole la herida fatal.
🚨 BREAKING: चंदौली में जहरीले सांप के डसने से 3 वर्षीय मासूम की मौत
▶️ घर के बाहर खेल रहे 3 वर्षीय मासूम को जहरीले सांप ने डसा
▶️ करकट में छिपे सांप के काटने से मासूम रघुनाथ सेठ की दर्दनाक मौत
▶️ सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सांप के डसने की हुई पुष्टि
▶️ परिजन तुरंत मासूम को… pic.twitter.com/HxLzDUUwAz
— Bharat State|भारत स्टेट (@bharat_state) July 22, 2026
Internacionales
Así fue asesinado el alcalde de Temoac, Morelos
El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado por un grupo de sujetos armados la mañana del miércoles 22 de julio al interior de las instalaciones de la alcaldía.
De acuerdo con los reportes, el edil fue atacado a balazos cuando se disponía a abordar su vehículo al salir del edificio municipal, ubicado en el centro de la localidad. Un grupo de hombres armados lo interceptó, abrió fuego y posteriormente huyó del lugar.
Tras la agresión, Lavín Romero resultó herido, por lo que equipos de emergencia acudieron para brindarle atención médica. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó posteriormente su fallecimiento a consecuencia de los hechos delictivos.
La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó sobre el ataque y anunció el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para localizar a los responsables.
Como parte de las investigaciones, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó las diligencias iniciales y el levantamiento del cuerpo, que permanecía en las instalaciones de la alcaldía.
Las autoridades señalaron que las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad mantienen un operativo de búsqueda para dar con los responsables del homicidio.
Este es el segundo atentado que sufría Valentín Lavín Romero durante el año. El primero ocurrió el 31 de enero, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en el municipio de Jantetelco.
En aquella ocasión, testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el herido era el alcalde de Temoac, quien fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital.
Según los reportes, el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos que se desplazaba en motocicleta. Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera que no puso en riesgo su vida, por lo que solicitó una licencia temporal al cargo mientras recibía atención médica y retomó sus funciones cerca de un mes después.
Medios locales también informaron que, en marzo, hombres armados atacaron en al menos dos ocasiones negocios presuntamente propiedad del alcalde, entre ellos una ferretería llamada «El Gallo», donde únicamente se reportaron daños materiales.
La violencia contra Valentín Lavín Romero se remonta a 2018, cuando era alcalde electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El 14 de septiembre de ese año, tres de sus familiares fueron asesinados por sujetos armados que irrumpieron en un domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre del poblado de Huazulco.
Las víctimas fueron identificadas como Isabel «N», de 89 años de edad, suegra del entonces alcalde electo; Eva «N», de 58 años; y una menor de edad identificada con las siglas L.Y.C.R., de 7 años.
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Asaltan a dos jóvenes Testigos de Jehová cuando predicaban en Honduras
Dos jóvenes pertenecientes a la congregación de los Testigos de Jehová fueron víctimas de un asalto mientras realizaban labores de predicación en el municipio de Francisco Morazán, Honduras.
El hecho quedó registrado en imágenes que se viralizaron en redes sociales, donde se observa a sujetos a bordo de una motocicleta que interceptaron a las jóvenes y les quitaron sus pertenencias.
Tras cometer el asalto, los individuos escaparon del lugar, mientras que las jóvenes quedaron sorprendidas por lo ocurrido.