Nacionales
Identifican a joven ahogado en río de Chapeltique, San Miguel
Edgar Abimael Campos fue identificado como el joven que perdió la vida al ahogarse en una poza de un río en Chapeltique, San Miguel.
Según reportes, se encontraba disfrutando de las aguas cuando ocurrió la tragedia. Amistades dieron aviso a las autoridades para que realizaran el procedimiento correspondiente.
En el marco de las vacaciones de agosto, las autoridades reiteran a la población la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad para evitar este tipo de accidentes.
Judicial
Capturan a joven de 18 años por distribuir drogas en Colón, La Libertad
La Policía Nacional Civil capturó a un joven de 18 años durante un allanamiento en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste.
El detenido, identificado como Néstor Alfredo Pérez Hernández, se dedicaba a la distribución y venta de drogas en la zona. Durante el operativo le decomisaron marihuana, metanfetamina, dinero en efectivo, una laptop, una tablet y un celular.
En las próximas horas será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Migración
Aeropuerto Internacional de El Salvador supera los 3 millones de pasajeros
El Aeropuerto Internacional de El Salvador continúa fortaleciendo su operación al superar los 3 millones de pasajeros atendidos a finales de julio de 2026, reflejando el dinamismo de la conectividad aérea y la confianza de miles de viajeros que utilizan la terminal.
En este mismo período, el aeropuerto ha registrado más de 26 mil operaciones de vuelos de pasajeros, manteniendo un flujo constante de conexiones internacionales. Asimismo, la terminal ha movilizado más de 22.5 millones de kilogramos de carga, contribuyendo al desarrollo del comercio y la logística del país.
Estos resultados reflejan el fortalecimiento de la operación aeroportuaria, impulsado por las inversiones en infraestructura, tecnología y modernización de los servicios, que permiten ofrecer una atención más eficiente, segura y de calidad a pasajeros, aerolíneas y operadores logísticos.
El Aeropuerto Internacional de El Salvador reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas para responder al crecimiento del tráfico aéreo y seguir ofreciendo servicios que impulsen la conectividad del país.
Migración
Aeropuerto listo para las Vacaciones de Agosto 2026
El Aeropuerto Internacional de El Salvador está listo para recibir a los miles de viajeros y familias que utilizarán la terminal aérea durante las Vacaciones de Agosto 2026. Como parte de este período, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) está ejecutando el Plan vacacional, una estrategia que integra el trabajo coordinado de más de 1,800 colaboradores de diferentes instituciones del Estado.
El plan reúne los esfuerzos de personal de CEPA, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo y la Autoridad de Aviación Civil, con el objetivo de brindar una atención ágil, segura y eficiente a los pasajeros.
Como parte de las acciones implementadas, el aeropuerto está fortaleciendo sus procesos mediante inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, ofreciendo una experiencia de viaje más cómoda, accesible y amigable para los usuarios.
Entre las principales mejoras se encuentra la nueva Terminal de Llegadas, que incorpora 34 nuevos puntos migratorios, para un total de 73 posiciones de atención, permitiendo agilizar el ingreso de los pasajeros al país. Asimismo, el sistema de manejo de equipaje opera con 12 bandas transportadoras, con capacidad para procesar hasta 16,500 maletas por hora, incluyendo una banda especializada para equipaje sobredimensionado.
Para los pasajeros que salen del país, la terminal dispone de 122 puntos de registro (check-in), además de filas prioritarias para familias y el sistema de Migración Invisible, que agiliza el proceso antes del abordaje. El aeropuerto también continúa fortaleciendo su atención a las familias mediante la certificación Family Friendly, ofreciendo 16 posiciones migratorias exclusivas para este segmento, baños familiares, salas de lactancia, áreas lúdicas, espacios accesibles, sillas de ruedas, señalización especializada y personal capacitado. Como parte de los servicios disponibles, los usuarios cuentan con una Unidad Médica Aeroportuaria con atención las 24 horas, servicios Pet Friendly, una amplia oferta gastronómica con opciones para niños y diferentes establecimientos comerciales dentro de la terminal.
Además, el aeropuerto dispone de más de 1,800 espacios de estacionamiento, mientras que la nueva Terminal de Llegadas incorpora 64 espacios para recoger pasajeros, de los cuales 12 son Family Friendly. Durante el período vacacional también se están reforzando las labores de vigilancia, señalización, orientación y control de accesos para garantizar una circulación segura y ordenada.