Más de 3.6 millones de participaciones: Puma PRIS reafirma su liderazgo y sortea hoy nuevos viajes a Cartagena

Más de 17,600 premios instantáneos entregados y cuatro nuevos salvadoreños se suman hoy a la lista de ganadores de viajes todo incluido a Cartagena.

Puma Energy El Salvador realiza hoy, desde la estación Puma Palermo, el cuarto y penúltimo sorteo de la promoción “Si la usas, viajas”, una iniciativa que continúa generando entusiasmo entre los consumidores y consolidando a Puma PRIS como la aplicación de lealtad, ahorro y pago digital más completa del mercado salvadoreño.

A tan solo quince días del cierre de la promoción, los resultados reflejan la extraordinaria respuesta de los usuarios. En 55 días de actividad, la campaña acumula 3,632,051 participaciones y ha entregado 17,693 premios instantáneos en paquetes de 100 y 500 puntos PRIS, beneficiando a miles de salvadoreños en todo el país.

Durante esta jornada también se realiza la entrega simbólica de los premios a los ganadores del tercer sorteo:

Cristóbal Quintanilla

Manuel Guevara

Asimismo, hoy se sortean dos nuevos viajes dobles todo incluido al Gran Decameron Cartagena, acercando cada vez más a nuevos usuarios a la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable.

Estos resultados son una muestra de la confianza que los salvadoreños han depositado en Puma PRIS, una aplicación que va mucho más allá de un programa tradicional de acumulación de puntos.

Mientras otras propuestas del mercado se limitan a recompensar consumos, Puma PRIS integra en una sola plataforma beneficios que permiten a los usuarios ahorrar dinero, ahorrar tiempo y realizar pagos de forma rápida, segura y confiable directamente desde su teléfono móvil.

Los usuarios de Puma PRIS disfrutan permanentemente de beneficios como:

Ahorro de $0.04 por galón en gasolina regular con Cleantec.

Ahorro de $0.06 por galón en gasolina Cleantec Pro.

Acumulación de puntos por compras en tiendas Super7.

Descuentos especiales con bancos aliados durante todo el año.

Promociones exclusivas para socios PRIS.

Pagos digitales rápidos y seguros sin necesidad de efectivo o tarjetas físicas.

A este ecosistema de beneficios se siguen sumando importantes aliados financieros, reafirmando la confianza del sector en el programa y permitiendo que los usuarios obtengan cada vez más valor por cada compra realizada.

Uno de los principales atributos de la promoción “Si la usas, viajas” es que participar es sencillo. Los usuarios ingresan automáticamente al utilizar la aplicación Puma PRIS y continúan acumulando oportunidades con cada uso. Además, por cada $10 en consumo reciben oportunidades adicionales y, al pagar directamente desde la aplicación, duplican sus posibilidades de ganar.

De igual forma, las oportunidades acumuladas permanecen activas durante toda la vigencia de la promoción. Esto significa que quienes aún no han resultado ganadores continúan participando en los sorteos restantes, incrementando sus probabilidades de ser seleccionados.

Con seis viajeros ya confirmados y miles de premios instantáneos entregados, Puma Energy agradece la confianza de los salvadoreños e invita a quienes aún no han descargado Puma PRIS a hacerlo antes del cierre de la promoción.

La gran final se realizará el próximo 16 de junio en la estación Puma Madreselva, donde se conocerán los últimos ganadores de esta exitosa campaña.

Porque con Puma PRIS cada visita genera beneficios, cada pago suma oportunidades y cada día representa una nueva forma de ahorrar.

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