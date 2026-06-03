Nacionales
VMT sanciona a conductor de la ruta 14 por usar dos celulares mientras conducía
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que identificó al conductor de la unidad con placas MB 5164 de la ruta 14, luego de que fuera captado manipulando dos teléfonos celulares mientras prestaba servicio a los usuarios.
Según la institución, tras la verificación del caso se aplicó una sanción por distracción al conducir, correspondiente a la falta TO 113, con una multa de $150. Asimismo, se impuso una infracción por no portar el cinturón de seguridad, identificada como falta TO 58, con una multa de $100.
Además de las sanciones económicas, gestores del VMT realizaron un llamado de atención al conductor para que evite continuar incurriendo en conductas de riesgo que puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios del transporte público.
Nacionales
Registro Nacional de las Personas Naturales recuerda renovación gratuita y anticipada del DUI
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó que continúa vigente el beneficio de renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) para los salvadoreños cuyos documentos vencerán entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con la institución, las personas que cumplan con este requisito podrán realizar el trámite sin costo en cualquiera de los 19 duicentros permanentes y temporales habilitados en el país.
Asimismo, el RNPN detalló que los ciudadanos cuyo DUI aún no haya vencido, pero que se encuentre dentro del período establecido, también pueden solicitar la renovación anticipada de manera gratuita.
La institución indicó que el plazo para acceder al beneficio finaliza el próximo 28 de noviembre, por lo que instó a la población a efectuar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes.
Según datos del RNPN, entre enero de 2026 y marzo de 2027 vencerán cerca de 1.6 millones de documentos de identidad. De ese total, 404,085 DUIs expirarán dentro del período contemplado para acceder a la gratuidad, lo que representa el 25.25 % de los salvadoreños con documentos próximos a vencer.
El beneficio fue aprobado por la Asamblea Legislativa con el objetivo de brindar un alivio económico a la población y contribuir al fortalecimiento de los servicios públicos.
Nacionales
PNC reporta segundo día de junio sin homicidios
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 2 de junio finalizó con cero homicidios registrados a nivel nacional.
De acuerdo con las estadísticas compartidas por la institución, en lo que va de junio se contabilizan dos días sin asesinatos. Esta cifra se suma a las 26 jornadas sin homicidios reportadas durante mayo.
Asimismo, las autoridades destacaron que abril cerró con 27 días sin homicidios, marzo registró 23 jornadas sin muertes a causa de la violencia, febrero acumuló 24 días sin asesinatos y enero finalizó con 27 días sin homicidios.
Según los datos oficiales, desde la implementación del régimen de excepción se han contabilizado 1,117 días sin homicidios en el país.
La PNC también indicó que durante el año 2026 se han registrado 129 días sin muertes violentas.
Las autoridades atribuyen estos resultados al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medida aprobada en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.
Nacionales
Cruz Roja Salvadoreña fortalece la coordinación comunitaria para la gestión del riesgo en Sonsonate
Líderes comunitarios, autoridades municipales y organismos de protección civil participaron en un proceso impulsado por la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) para fortalecer la coordinación y la respuesta ante posibles desastres en el departamento de Sonsonate.
Como parte de esta iniciativa, la CRS desarrolló un taller orientado a identificar los vínculos y mecanismos de coordinación necesarios para fortalecer la gestión integral del riesgo en el territorio. El proceso formativo tuvo como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante inundaciones, deslizamientos y otras emergencias.
La actividad reunió a representantes de 12 Comisiones Comunales de Protección Civil de Sonsonate Norte, Nahuizalco y Juayúa, así como a autoridades de la Comisión Municipal de Protección Civil y de la Dirección General de Protección Civil Departamental de Sonsonate.
Durante la jornada, los participantes identificaron las organizaciones involucradas en la gestión del riesgo dentro de sus comunidades y analizaron los mecanismos de coordinación requeridos para actuar de manera más eficiente ante una eventual emergencia.
Para ello, utilizaron herramientas de análisis que permitieron visualizar las relaciones entre los distintos actores locales y detectar oportunidades para fortalecer el trabajo conjunto en la prevención y atención de desastres.
Según la Cruz Roja Salvadoreña, la iniciativa busca mejorar la organización comunitaria y la articulación institucional, elementos considerados clave para reducir riesgos y proteger a la población frente a fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia.
La institución señaló que este ejercicio también contribuirá al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y a mejorar la capacidad de recuperación de las localidades ante eventos adversos.
El proceso continuará en Acajutla y Sonsonate Centro, donde se prevé replicar el taller con otras 12 Comisiones Comunales de Protección Civil y sus respectivas comisiones municipales.
La actividad forma parte del proyecto «Consolidando la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Resiliencia Comunitaria en Sonsonate», financiado por la Cruz Roja Suiza.