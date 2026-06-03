VMT sanciona a conductor de la ruta 14 por usar dos celulares mientras conducía

Líderes comunitarios, autoridades municipales y organismos de protección civil participaron en un proceso impulsado por la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) para fortalecer la coordinación y la respuesta ante posibles desastres en el departamento de Sonsonate.

Como parte de esta iniciativa, la CRS desarrolló un taller orientado a identificar los vínculos y mecanismos de coordinación necesarios para fortalecer la gestión integral del riesgo en el territorio. El proceso formativo tuvo como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante inundaciones, deslizamientos y otras emergencias.

La actividad reunió a representantes de 12 Comisiones Comunales de Protección Civil de Sonsonate Norte, Nahuizalco y Juayúa, así como a autoridades de la Comisión Municipal de Protección Civil y de la Dirección General de Protección Civil Departamental de Sonsonate.

Durante la jornada, los participantes identificaron las organizaciones involucradas en la gestión del riesgo dentro de sus comunidades y analizaron los mecanismos de coordinación requeridos para actuar de manera más eficiente ante una eventual emergencia.

Para ello, utilizaron herramientas de análisis que permitieron visualizar las relaciones entre los distintos actores locales y detectar oportunidades para fortalecer el trabajo conjunto en la prevención y atención de desastres.

Según la Cruz Roja Salvadoreña, la iniciativa busca mejorar la organización comunitaria y la articulación institucional, elementos considerados clave para reducir riesgos y proteger a la población frente a fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia.

La institución señaló que este ejercicio también contribuirá al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y a mejorar la capacidad de recuperación de las localidades ante eventos adversos.

El proceso continuará en Acajutla y Sonsonate Centro, donde se prevé replicar el taller con otras 12 Comisiones Comunales de Protección Civil y sus respectivas comisiones municipales.

La actividad forma parte del proyecto «Consolidando la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Resiliencia Comunitaria en Sonsonate», financiado por la Cruz Roja Suiza.

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